Пощечина «мировому сообществу»: эксперт о ракете с ядерным двигателем

В единстве производства и науки - могущество и будущность страны! 1986
Дмитрий Иконников
Пощечиной «мировому сообществу» в лице Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) назвал создание в России крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) эксперт в области космических систем Сергей Александров 7 марта в интервью корреспонденту ИА Красная Весна.
«Создание и тем более лётные испытания ядерного двигателя для летательных аппаратов является величайшим научно-техническим достижением. И что принципиально важно, откровенной пощёчиной «мировому сообществу» в лице, прежде всего, МАГАТЭ», — заявил эксперт. Александров напомнил, что в 1989 году МАГАТЭ были приняты требования к ядерным энергоустановкам для летательных аппаратов, в принципе исключающие создание ядерных самолётов и крылатых ракет, и резко ограничивающие создание космических аппаратов с ЯЭУ.
«Советский Союз тогда „взял под козырёк“, закрыв минимум две программы... И до сих пор, именно в силу международных ограничений, любые подобные разработки обсуждались только шепотом. Теперь на нашей улице великий праздник», — отметил специалист.
Александров при этом подверг сомнению «исключительное военное значение» ракеты с ядерным двигателем: «Одиночные крылатые ракеты составят проблему для ПВО только при скорости выше 3 Махов. Однако, судя по показанному видео, испытанная ракета с ядерной энергоустановкой таковой не является».
В ответ на это ученый-изобретатель, действительный член Академии проблем качества Яков Нефедьев отметил: «Относительно уязвимости (ракет со скоростью ниже 3 Махов — прим. ИА Красная Весна) все так, но это при неограниченном применении, то есть в большой войне. Сомнение, что наша ракета вряд ли достигает 3 Махов как-то неоправданно подвергает ревизии доклад главнокомандующего. Предпочитаю доверять президенту. Ценность высокоскоростной ракеты (при отсутствии таковой у противника) в том, что в локальном применении она не провоцирует тотальную войну, а лишь удерживает от ответного удара».
Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию рассказал о новых достижениях российских ученых и инженеров в области создания современных вооружений. Среди прочего была представлена ракета с ядерной энергоустановкой неограниченной дальности, способная обходить зоны действия противовоздушной и противоракетной обороны предполагаемого противника. Президент предложил Министерству обороны провести открытый конкурс по выбору названия для новой уникальной ракеты, аналогов которой пока нет в мире.
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Вот прекрасно это,если так и на самом деле.Действительно очень хорошо и гордость за нашу науку! Но напугать врага,пол дела,даже четверть.А применять это великолепное оружие кто будет?? Да у этих особей,что дорвались до власти,все за бугром,деньги,семьи,они в России только воруют и оббирают народ.И вот эти твари ,вдруг отдадут приказ ударить по пиндостану и его союзникам!?? Эти конченные nponuдоpaшeнные друзья дзюдоиста!? Они,конечно мрази конченные,но не идиоты!
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Вот именно! те, что не идиоты, само собой, хотят соскочить с америкосовского крючка, и придут к выводу, что уепать по своему заокеанскому хозяину это самое оно…
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Ну уж…Слишком ,Вы оптимистичны.
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“уепать по своему заокеанскому хозяину это самое оно” – вообще то это война, вам не кажется?
Оно вам нужно?
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Это война продолжается с тех пор, когда у пиндосов появилось ОМУ.
Испытав его на населении Японии, они вынашивали планы нападения на СССР.
В. Путин ясно сказал, что Россия ни на кого нападать не собирается, но
агрессорам мало не покажется, если они нападут на нас.
Порох нужно держать сухим в пороховницах.
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Увы. Но ракета с ЯЭУ, про которую рассказал ВВП является блефом.
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Ну не пугайся так, Pol. Тебя возможно успеют предупредить (на Гаваях же успели) Хотя если с ядерным движком, то точно крындец.
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Смотря, что использовать в качестве ядерного топлива.
Не обязательно это может быть только уран.
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В любом случае при полете ракеты с ЯЭУ, она будет заражать местность.
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В том то и дело, что нет. Не будет.
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Вы – разработчик ракеты?:)