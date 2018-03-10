Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Наука, Новые технологии, Политика

Пощечина «мировому сообществу»: эксперт о ракете с ядерным двигателем

11:28. 10 марта 2018 Просмотров - 462 11 коммент. Опубликовал:

В единстве производства и науки - могущество и будущность страны! 1986

В единстве производства и науки - могущество и будущность страны! 1986
Дмитрий Иконников

Пощечиной «мировому сообществу» в лице Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) назвал создание в России крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) эксперт в области космических систем Сергей Александров 7 марта в интервью корреспонденту ИА Красная Весна.

 

«Создание и тем более лётные испытания ядерного двигателя для летательных аппаратов является величайшим научно-техническим достижением. И что принципиально важно, откровенной пощёчиной «мировому сообществу» в лице, прежде всего, МАГАТЭ», — заявил эксперт. Александров напомнил, что в 1989 году МАГАТЭ были приняты требования к ядерным энергоустановкам для летательных аппаратов, в принципе исключающие создание ядерных самолётов и крылатых ракет, и резко ограничивающие создание космических аппаратов с ЯЭУ.

 

«Советский Союз тогда „взял под козырёк“, закрыв минимум две программы... И до сих пор, именно в силу международных ограничений, любые подобные разработки обсуждались только шепотом. Теперь на нашей улице великий праздник», — отметил специалист.

 

Александров при этом подверг сомнению «исключительное военное значение» ракеты с ядерным двигателем: «Одиночные крылатые ракеты составят проблему для ПВО только при скорости выше 3 Махов. Однако, судя по показанному видео, испытанная ракета с ядерной энергоустановкой таковой не является».

 

В ответ на это ученый-изобретатель, действительный член Академии проблем качества Яков Нефедьев отметил: «Относительно уязвимости (ракет со скоростью ниже 3 Махов — прим. ИА Красная Весна) все так, но это при неограниченном применении, то есть в большой войне. Сомнение, что наша ракета вряд ли достигает 3 Махов как-то неоправданно подвергает ревизии доклад главнокомандующего. Предпочитаю доверять президенту. Ценность высокоскоростной ракеты (при отсутствии таковой у противника) в том, что в локальном применении она не провоцирует тотальную войну, а лишь удерживает от ответного удара».

 

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию рассказал о новых достижениях российских ученых и инженеров в области создания современных вооружений. Среди прочего была представлена ракета с ядерной энергоустановкой неограниченной дальности, способная обходить зоны действия противовоздушной и противоракетной обороны предполагаемого противника. Президент предложил Министерству обороны провести открытый конкурс по выбору названия для новой уникальной ракеты, аналогов которой пока нет в мире.

 

 

 

 
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 января 2016
... того, чтобы не допустить такой пощечины, некоторые эксперты (в том числе и... увезли вглубь территории, контролируемой ИГИЛ. «Мировое сообщество не может справиться с двумя...
Владимир Терещенко. Путин против Путина
...дискредитацию в глазах россиян и мирового сообщества, либо срыв выборов, либо...летчик оказались «увесистой, болезненной пощечиной сверхдержаве, которой стремится быть ...: сколько же было президентов Путиных? Эксперт:         Официально один. Ведущий:        ...
Если бы российские войска действительно вторглись на Украину
..., в каком его рисуют некоторые эксперты, не будет. Хотя бы потому... резонанс возымеют вышеописанные события в мировом сообществе? Конечно, криков и визга будет... другую тему.Конечно,столь масштабная пощечина Вашингтону может вызвать очередную волну...
Еврейский фашизм. О целях библейского проекта и планах уничтожения Руси. Часть 5
...христианского учения – признанной мировой духовно-нравственной традиции… ... мафиозная часть еврейского сообщества неотступно следовала канонам ...унижение, каждая встреча – как пощечина, где все – пейзаж ...» (Евгений Ихлов, эксперт "Движения за права человека...
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
...Российской Федерации неотъемлемой частью мирового энергетического баланса! Как ...некоторых прости господи, «экспертов», девятибалльная волна кризиса ... фонд Евразийского Экономического Сообщества, к которому Минск...презрения к врагу, парад-пощечина: вот вам! Вы...

11 коммент.»

  • 2963 2395
    Pol Roger 10 марта 2018 в 11:51 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вот прекрасно это,если так и на самом деле.Действительно очень хорошо и гордость за нашу науку! Но напугать врага,пол дела,даже четверть.А применять это великолепное оружие кто будет?? Да у этих особей,что дорвались до власти,все за бугром,деньги,семьи,они в России только воруют и оббирают народ.И вот эти твари ,вдруг отдадут приказ ударить по пиндостану и его союзникам!?? Эти конченные nponuдоpaшeнные друзья дзюдоиста!? Они,конечно мрази конченные,но не идиоты!

    Ответить
    • 5058 2566
      Maleos Pol Roger 10 марта 2018 в 12:22 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Вот именно! те, что не идиоты, само собой, хотят соскочить с америкосовского крючка, и придут к выводу, что уепать по своему заокеанскому хозяину это самое оно…

      Ответить
      • 2965 2395
        Pol Roger Maleos 10 марта 2018 в 12:59 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Ну уж…Слишком ,Вы оптимистичны.

        Ответить
      • 4435 607
        krikunoleg Maleos 10 марта 2018 в 13:05 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        “уепать по своему заокеанскому хозяину это самое оно” – вообще то это война, вам не кажется?

        Оно вам нужно?

        Ответить
        • 5226 4476
          Руса krikunoleg 10 марта 2018 в 13:41 Ссылка Пометить
          GD Star Rating
          loading...

          Это война продолжается с тех пор, когда у пиндосов появилось ОМУ.
          Испытав его на населении Японии, они вынашивали планы нападения на СССР.
          В. Путин ясно сказал, что Россия ни на кого нападать не собирается, но
          агрессорам мало не покажется, если они нападут на нас.
          Порох нужно держать сухим в пороховницах.

          Ответить
    • 189 -37
      XAPOH Pol Roger 10 марта 2018 в 13:06 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Увы. Но ракета с ЯЭУ, про которую рассказал ВВП является блефом.

      Ответить
    • 1011 542
      Александр Pol Roger 10 марта 2018 в 13:26 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Ну не пугайся так, Pol. Тебя возможно успеют предупредить (на Гаваях же успели) Хотя если с ядерным движком, то точно крындец.

      Ответить
  • 5220 4470
    Руса 10 марта 2018 в 12:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Смотря, что использовать в качестве ядерного топлива.
    Не обязательно это может быть только уран.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>