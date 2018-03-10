Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни

Василий Маркович Флоринский (16 (28) февраля 1834, Фроловское, ныне Владимирская область — 3 (15) января 1899, Санкт-Петербург) — русский врач и писатель, археолог, экстраординарный профессор по кафедре акушерства и один из основателей первой в России кафедры детских болезней при Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга, ординарный профессор Казанского университета по кафедре акушерства и гинекологии, крупный специалист в области народной медицины, один из инициаторов открытия Сибирского университета в Томске, попечитель западносибирского учебного округа, действительный член Петербургского общества русских врачей (1859), Русского географического общества (1875), Общества врачей при Казанском университете (1878), Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете (1878), почётный член Петербургского общества русских врачей (1879), Бостонского гинекологического общества (США, 1879), Общества естествоиспытателей и врачей при Томском университете (1889), Общества киевских врачей (1891), член общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (Москва, 1892), тайный советник (1892), потомственный дворянин в первом поколении, Почётный гражданин Томска.



…22 июля 1888 года в Томске был торжественно открыт Императорский университет. Это был общерусский великий праздник науки, твёрдо укрепившейся теперь на просторах необъятной и могучей Сибири. Флоринский всю душу свою вложил в святое дело народного просвещения. Кроме того, он организовал при университете археологический музей, немало сделавший для изучения неведомых тогда науке курганных сибирских древностей. Добавлю к этому, что огромное внимание новому университету уделял император Александр III, осуществивший идею своего венценосного отца.



Василий Маркович Флоринский (1834— 1899) прожил 65 лет. Окончил Петербургскую медико-хирургическую академию. Блестящие способности выпускника были замечены, вскоре ему было присвоено звание профессора. Но не медицинскими своими познаниями и способностями проложил этот человек дорогу в бессмертие. Его судьбой и всепоглощающей страстью стала археология. Точнее, сравнительная археология.



Труд В. М. Флоринского «Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни», изданный в Томске в 1894 году, мало кому известен сегодня, но глубок и значим. Его размышления о колыбели арийской народности, о переселении арийцев из Центральной Азии и о путях этого переселения, о родстве азиатских скифов с европейскими удивляют не только глубиною знаний, но и непривычной трактовкой исторических фактов. Мне особенно запомнились приведённые им сведения о расселении арийцев по Европе и об освоении северных морей венетами, заставил задуматься его анализ причин ослабления балтийских славян… Темы сравнительной археологии в труде В. М. Флоринского многогранны и глубоки. Огромная заслуга его перед наукой в том, что он даёт благодаря своей эрудиции и широчайшей разносторонности знаний ответы на жгучие вопросы истории России.



Великий русский учёный искал — и нашёл — ответ на вопрос: каким народам и какой расе принадлежат тысячи древних курганов, разбросанных на просторах Сибири. Ответ Флоринского был чёток и однозначен: древнейшее население Сибири принадлежало к арийской расе, аточнее, к племенам, ставшим позднее известными истории под именем славян. Василий Маркович провёл гигантскую работу, сравнивая археологические находки раскопанной Шлиманом Трои, адриатических венетов (общеизвестно, что венеты, или венеды, — это славяне), а также венетов прибалтийских с находками в северорусских и южнорусских курганах. Русский учёный доказал, изучая черепа в сибирских курганах и захоронениях адриатических и прибалтийских венетов (венедов), что они принадлежат к одной славяно-арийской расе. Сходство найденных предметов быта, орнаментов, посуды из венедских — точнее, славянских — земель с сибирскими курганными предметами было настолько убедительно, что не оставалось сомнений: речьидётоб историческом бытии разных ветвей единого могучего арийского народа — протославян. Кстати, только Флоринский приводит свидетельства Птолемея, который ещё в 140 году от Рождества Христова называл славян славянами. Многие советские и современные учёные относят появление исторического понятия «славяне» только к V-VI векам н. э. Будучи лингвистом, Флоринский владел санскритом, латынью, знал многие европейские языки, что помогло ему, вслед за тоже подвергнутым ныне забвению русским историком, учёным-славистом А. Ф. Гильфердин-гом, приблизиться к разгадке проблемы арийской прародины. Мир ведийских и авестических арийцев он осмысливал как часть исторического бытия протославян-ских племён — праотцов великорусского племени.



ВЕНЕЦИЮ ОСНОВАЛИ СЛАВЯНЕ



Флоринский пишет, что адриатические, или италийские славяне-венеты, входившие в союз троянских племён, покинув Трою, основали один из самых загадочных городов мира — Венецию, атакже Патаву (от славянского слова «пта» — птица, ныне Падую), а впоследствии стали гражданами Римской империи, навсегда добровольно этнически растворившись в ней.



…Вспоминаю Венецию, которую как город (после Петербурга) люблю больше всего. Глядя на бесшумно скользящие по зелёным водам каналов гондолы, переполненный впечатлениями от встреч с творениями великиххудожников венецианской школы, я невольно думал об осно-вателях города на сваях — наших предках венетах. В соборе Святого Марка ощущаешь себя приобщённым не только к византийской культуре, но и к культуре Киевской Руси.



Благодаря Василию Марковичу Флоринскому я узнал, какую огромную роль сыграли наши предки в становлении Европы. Оказывается, наиболее полно о венетах (венедах) рассказал в записках «О галльской войне» великий полководец Юлий Цезарь, ещё в I веке до Рождества Христова воевавший с ними. Они, по его свидетельству, славились больше всех народов Галлии, Бельгии, Британии и Германии, вели цветущую морскую торговлю, имели отличный флот и хорошо укреплённые города, понимали стратегию не хуже римлян…



Суда венетов, по описанию Цезаря, имели следующее устройство и вооружение: «…днищау них более плоские, чем у наших (римских), для удобнейшего движения по мелям и низинам во время отлива. Кормы у них весьма высокие, и носы приспособлены выдерживать силу волн во время бурь. Эти суда во всех частях были сделаны из дуба и потому не боялись никакого удара. Скамьи гребцов на них были из бревён в целый фут толщины, прибитых гвоздями в палец толщины (болтами). Якоря были прикреплены не на верёвках, но на железных цепях. Кожи зверей, тонко выделанные, служили им вместо парусов, или по неимению льна и незнанию его употребления, или, что вероятнее, потому, что такие (кожаные) паруса способнее льняных могли служить к управлению столь тяжёлыми судами и выдерживать порывы бурь, свирепствующих в океане. В стычке наших судов с судами венетов первые превосходили быстротой и лёгкостью движения, последние же, более приспособленные к местности и к силе бурь, во всех отношениях были удобнее и лучше наших. Крепкие бока венете -ких судов безвредно выносили удары носов наших судов, а вышина их делала наши стрелы также безвредными. Во время ветров суда венетские выдерживали их легко, оставаясь на мели во время отлива; для наших же судов все эти случайности были предметом опасений».



В следующих параграфах (14-15) Цезарь описывает решительную битву римского флота с венетским. У венетов было около 220 судов, вполне готовых к бою и снабжённых всякого рода оружием. Они вышли из гавани и стали против римских кораблей, сознавая своё превосходство. Только благодаря случайности победа осталась за римлянами — наступила совершенно безветренная погода, и тяжёлые венетские суда не могли пользоваться парусами, римляне же, имея более многочисленный флот, брали венетские корабли приступом, окружая каждый из них двумя или тремя своими, обрезали снасти острыми косами и взбирались на палубу неприятельских судов.



«Венеты, по свидетельству Юлия Цезаря, — пишет Флоринский, — не только не уступали Галлии, но в некоторых отношениях шли даже впереди её. Подобно нынешней Великобритании, венеты держали в своих руках северную морскую торговлю… Все города венетов были расположены так, что, находясь на оконечностях мысов, вдававшихся в море, были недоступны для войск, потому что прилив морской, случающийся по два раза в сутки, совершенно прекращал сообщение с сушею, корабли же могли подходить к стенам их только во время прилива, а с отливом они остались бы на мели».



Флоринский вдумчиво и глубоко замечает, что описание венетских — славянских — городов у Цезаря позволяет провести параллель и понять, почему почти все русские и сибирские городища непременно устраивались «по-венетски», то есть на выдающихся мысах или при слиянии двух рек. Добавлю от себя, что точно так же наши предки поставили и старую Москву. Это и была общеславянская традиция градостроения.



СУДЬБЫ ВЕНЕТОВ



Но прочтём далее у Флоринского о судьбе италийских венетов. Как злободневно, воистину пророчески звучат сегодня слова о временах, казалось бы, давно минувших! Слияние италийских венетов с Римом, особо подчёркиваетучёный, произошло незаметно, без каких-либо кровавых потрясений. «Это началось около 200 лет до P. X, В век Юлия Цезаря италийские венеты получили уже право римского гражданства, и область их превратилась в нераздельную римскую провинцию. Причиною недолговечности этих венетов, так же как в Галлии, служила оторванность занимаемой ими страны от коренного местожительства остальной одноплеменной им массы народа и преждевременное увлечение соблазнительным блеском чужой цивилизации. Пример поучительный для некоторых народностей и нынешнего западного славянства!» От себя добавлю — отнюдь не только для западного.



…Италийские венеты, основав дивный город на сваях, поселились по соседству с легендарными и загадочными этрусками, считающимися также предками итало-римской цивилизации. Напомню, что язык этрусков долго не могли расшифровать европейские учёные. Этруски «заговорили», когда лингвисты и историки XX века ключом славянского языка раскрыли многовековую загадку исторического бытия столь значимого для европейской истории племени, называвшего себя россенами. Итальянцы нового времени считают основоположниками своей культуры и цивилизации загадочных этрусков. Об этом написано немало. Однако о происхождении этого великого народа мировая наука спорит по сей день.



Особо жгучий интерес представляет для нас трагическая история и судьба балтийских славян, противостоявших германскому натиску на протяжении более тысячи лет. Сегодня как никогда важно осмыслить и увязать исторические уроки порабощения балтийских славян — наших прямых предков — с нынешней судьбой славянского племени.



«Каким образом, — ставил вопрос Флоринский, — эта многочисленная и сильная ветвь славянской народности могла так быстро ослабеть (в X-XI веках) и так легко уступить своё место немецкому племени (в XII-XIV веках)? Обыкновенно это объясняют, с одной стороны, недостатком национального самосознания, с другой стороны — бесцеремонной настойчивостью и бессердечной суровостъю немцев при насильственной германизации славянских земель.



История в этом отношении

весьма любопытна и поучительна. Меры, направленные к уничтожению славянства, состояли:



1) в лишении славян земельной собственности под разными предлогами;



2) в насильственной германизации, шедшей рука об руку с таким же водворением католицизма;



3) в ограничении прав славян сравнительно с немцами и



4) в систематическом заселении немецким народом отнятых или запустевших славянских земель».



Иными словами, это была политика беспощадно и умело проводимого геноцида славянских племён, не собранных тогда в кулак единого государства. Только Русь — Россия, благодаря политической мудрости наших правителей-царей, сумела создать великое государство — хранителя славянской идеи, которое не раз давало сокрушительный отпор разноплемённым завоевателям. Но так было до 1917 года…



Невольно сравниваешь судьбу балтийских славян с судьбой русского народа после распада СССР, когда азиатские народы заселяют и колонизируют опустевшие после большевистского геноцида и войны 1941-1945 годов наши земли, города и сёла. И будут историки будущего времени рядить и объяснять, как это всё случилось и стало возможным и как исчез с карты мира многомиллионный русский народ. Сегодня со скорбной улыбкой вспоминается национально-патриотический подъём 70-80-х годов XIX века, вызванный близким, казалось, объединением славян и освобождением Константинополя, над минаретами которого должен был вновь засиять православный крест. Но, увы, после долгого господства коминтерновцев, завоевавших Россию, мы вновь оказались под угрозой исторического небытия. Всемогущие силы мировой тайной политики, растоптав и отринув навязанную России идею коммунизма, заменили её идеалом «рыночной» демократии. Только называют нас теперь не кличкой «советские», а «россияне», хотя мы были, есть и останемся русскими. Но как унижен сегодня русский человек, создатель и творец великого государства Российского…



Вот почему сегодня особенно важно помнить, как и отчего погибли, растворились в чужом германском племени бывшие хозяева балтийских земель, наши славянские предки. Тогда меченосцы Тевтонского ордена, которых инструктировали небезызвестные храмовники-тамплиеры, столь чтимые мировым масонством, развернули геноцид под лозунгом обращения славян-язычников в христианство, точнее, в католицизм.



Флоринский пишет: «…Почему славяне X—XII веков так ослабели, что почти сразу потеряли способность противодействовать германским вожделениям? Этого нельзя объяснить ни духом принятого ими христианства, ни преклонением перед немецкою культурою… Чтобы сломить и искоренить народность, нужно прежде ослабить её численно и духовно и после того уже принимать меры к насильственной ассимиляции. В этом роде должен был происходить и процесс обезличения балтийских славян».



Какое верное и современное наблюдение! Разве подобное совсем недавно не произошло на Балканах? Разве не то же грозит России?

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