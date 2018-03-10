Открытым текстом 09.03.2018

Предательство — дело нервное

Самая лживая новость — из Англии. Там отравился какой-то дрянью один из живущих там российских предателей. А обвиняют, естественно, нас!

Пятого марта бывший полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Сергей Викторович Скрипаль и его дочь Юлия найдены с признаками тяжёлого отравления на улице в городе Солсбери.

Открытым текстом напомню: Скрипаль ушёл в отставку в девяносто девятом, а через пять лет арестован, ибо с девяносто пятого сотрудничал с британской разведкой. В две тысячи десятом помилован и вместе с ещё тремя подобными обменён на десяток наших разведчиков, задержанных в СГА. Те ничего не сделали — они были направлены на долгосрочное вживание в обстановку. А вот Скрипаль изрядно нам навредил. Британцы с ходу раскрутили версию мести.

Скотленд-Ярд объявил, что отец и дочь Скрипаль отравлены каким-то нервно-паралитическим веществом. Скамья, где они найдены, накрыта защитным шатром. Ресторан, где они обедали, закрыт на несколько дней.

Открытым текстом сообщаю: нервно-паралитические яды распадаются за считаные часы, а на зимнем морозе — за пару суток. Шатёр и закрытие ресторана — чисто рекламные затеи. Журналисты, видевшие Скрипалей до прибытия полиции, в один голос писали, что все признаки указывают на передозировку фентанила. Эта синтетическая вариация на тему морфия — сильнейшее обезболивающее. Но и один из мощнейших наркотиков, популярный уже пару десятилетий.

На Западе кричат о загадочных смертях жены, старшего брата и сына Скрипаля — но во всех случаях обстоятельства указывают на возможность последствий фентанила. Жена умерла от рака, страдания на последних его стадиях сейчас заглушают как раз этим лекарством, то есть у семьи был доступ к наркотику! Не нужно быть Холмсом, чтобы распутать дело. Но британские СМИ дружно учуяли след вездесущего КГБ! Министр иностранных дел Джонсон и вовсе пригрозил, что не только введёт против нас новые санкции, но и не пустит британских чиновников на чемпионат мира по футболу. Тренер сборной Англии назвал Джонсона дураком.

Открытым текстом добавлю: дурак себе на уме — на нас-то давит исправно. Ждём новых обвинений и санкций. Просто так здороветь и укрепляться нам никто не даст!

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru