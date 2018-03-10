Новая модель предсказывает мощность вспышек на Солнце

Корона солнца - невидимое поле битвы магнитных полей.

Новые исследования показывают, что за всеми явлениями на Солнце, в том числе солнечными вспышками,может стоять один единственный феномен. Исследование допускает существование ограничивающей магнитной «клетки», которая определяет размер, мощность и тип любых выбросов на Солнце.

Солнечные вспышки, возникающие на нашей звезде, сопровождаются мощным гамма-излучением, достигающем Землю. Их трудно предсказывать, хотя в последнее время ученые в этом продвинулись. И поскольку они могут быть разрушительными для человечества, лучше знать о них как можно больше.

Земля уже подвергалась сильному солнечному удару в недалеком прошлом — 2 сентября 1859 года и это событие получило название «Событие Каррингтона». Магнитометры зашкаливали и затем сразу же выходили из строя. Из телеграфных аппаратов сыпались искры. В то время цивилизация только начинала свой технократический путь, поэтому не пострадала так сильно, как это может случиться сейчас.

В новом исследовании из ряда французских университетов, в том числе Политехнического центра теоретической физики» (CRNS), рассматриваются выбросы коронарных масс (вспышки), которые происходят на поверхности звезды.

Ученые говорят, что во время вспышки возникает два явления: «канат» и «клетка». «Канаты» это визуальное отображение линий магнитного потока, скрученных магнитными силовыми полями, которые больше всего напоминают структуру веревки.

До 2014 года ученые спорили об влиянии этих полей, возникающих на корональном уровне, но когда необычно сильная солнечная вспышка была зафиксирована Обсерваторией солнечной динамики NASA, она позволила ученым улучшить модель происходящего в короне. Они заметили,что за несколько дней до вспышки произошло переплетение магнитных силовых линий, «скрученных вместе, как веревка из конопли», согласно пресс-релизу французских ученых .

Тем временем «клетка» представляет собой ряд близко расположенных петелек магнитных силовых линий. В компьютерном моделировании, ученые смогли наблюдать эту клетку вокруг магнитных канатов, причем клетка удерживала канат не давая ему оторваться в пространство.

Эти клетки, как и веревки, различаются по силе. Иногда слабые клетки разваливаются под веревкой и образуют коронарный выброс. Иногда особенно мощные канаты прорываются сквозь сильные клетки, как то, что произошло в 2014 году. Выяснение динамики "канатной клетки" позволило ученым создать модель, способную предсказать, какие условия могут привести к солнечным вспышкам, особенно сильным.

Ученые пока мало знают о солнечной короне, поэтому NASA запускает солнечный зонд Parker. Он приблизится к Солнцу в 2024 году, это и станет серьезной проверкой компьютерной симуляции.

Мощная вспышка на Солнце сжигает магнитное поле Земли

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отсюда