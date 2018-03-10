Кругом враги народа

Недавно в мессенджере WhatsUpp мне прислали следующее сообщение. Так понимаю, массовая рассылка идет по всей стране. Текст написан весьма убедительно, небольшие ошибки, впрочем, имеются. Привожу его полностью, «в первозданном виде», а в конце позволю себе сделать небольшие выводы.

«Люди отрабатывающие 70 млрд. дол., выделенных госдепом США, для свержения В.В. Путина. В соцсетях, они играют во всякие профессии и различные слои населения: обиженные ****, медработниками, дедушками, бабушками, лицами любой национальности, многодетными мамами и папами, учителями, пенсионерами и т.д. Работают в группах и различных темах по 5 человек. В каждой такой группе, есть психолог и аналитик. Используют, специально заготовленную и искаженную, но с виду правдивую информацию. Переспорить их попросту невозможно, они при споре скопом набрасываются на Вас и создают иллюзию, что недовольных в России большинство.

Смысл их постов заключается в том, что в них будет осуждаться и искажаться всё, что происходит в России. Например, олимпиада представляется, как показушное мероприятие, направленное на растранжиривание финансовых госсредств. Вас постоянно будут настраивать на то, что олимпиада проведена для»поднятия авторитета Путина» в мире. Вам будут приводиться финзатраты на олимпиаду и полную их неокупаемость, разрушаемость олимпийских объектов и т.д.

Аналогично будет осуждаться все, что делается в стране: дороги, новые предприятия, добыча и реализация полезных ископаемых, нефти, газа, золотой фондстраны, финансовой помощи Новороссии и т.д. и т.п. Все посты, обычно, будут заканчиваться призывами о консолидации общества, против нищеты народа и против Путина с его личной и богатой жизнью. Обязательно, частично в их постах используется и правдивая информация, но на том и держится любая дезинформация!

Всё, что пишут представители ГОСДЕПа, профессионально сфабрикованно и специально подтасованые факты, для соцсетей России. Они используют всякие термины, как «Честное государство, Нищета народа, Разворовали Россию, Зажрались Госправители.

Затрагивается тема ЖКХ, Пенсий, Пособий, Медицина, Образование, Полиция, финансирование наших регионов и других стран, межнациональные вопросы, рост цен, судебная система, экология и т.д.». В эту дискуссию, будут подключаться и проживающие в России – представители пятой колонны. Их цель, переубедить Вас в правоте их доводов и спровоцировать неприязнь к власти. Госдепартамент через санкции, пытается создать в России социальные проблемы, чтобы обвинить в этом В.В. Путина. США начали информационную войну против нашей Родины и нашего президента. Друзья, единомышленники, пожалуйста помогайте распространять этот пост в других темах и в других соцсетях. Пусть каждый, кто согласен с вышеизложенным, поможет распространять этот пост, а не будет впустую тратить свое время на перепалку с этими подонками.

РОССИЯНЕ, ПОМНИТЕ! НЕ ДАЙ БОГ, ЧТО СЛУЧИТЬСЯ С В.В.ПУТИНЫМ, АМЕРИКА ПОРВЕТ РОССИЮ НА ЧАСТИ, ОНИ ЭТОГО УЖЕ И НЕ СКРЫВАЮТ!!!».

МОИ ВЫВОДЫ ИЗ ПРОЧИТАННОГО:

При беглом анализе текста можно выделить следующие смысловые составляющие:

1)В социальных сетях вокруг нас агенты западных спецслужб, которые притворяются обычными людьми: врачами, учителями, пенсионерами и т.д., которые ведут командную работу по подрыву авторитета действующей власти.

2)Этим агентам активно способствует «5 колонна» — предатели, помогающие западным спецслужбам в развале нашей Родины.

3) Госдепартамент через санкции, пытается создать в России социальные проблемы, чтобы обвинить в этом В.В. Путина.

4)Без В.В. Путина Россию ждет развал и полный крах.

* * *

После прочтения я поставил следующий эксперимент — открыл социальные сети и провел мониторинг почти тысячи людей и постов, которые они выносят на обсуждение. Из сказанного могу сделать следующие выводы:

1) Не менее 80% пользователей социальных сетей, зарегистрированных, как медработники, многодетные мамы и папы, учителя и пенсионеры являются агентами западных спецслужб и представителями «5 колонны», т.к. обсуждают слишком острые и враждебные для страны темы — «раскачивают лодку».

2)Госдепартамент США успешно создает вокруг нас все новые и новые проблемы: закрывает родильные дома, сокращает врачей, мешает строительству новых предприятий, реформирует образование, повышает тарифы и цены, искажает статистику, а также делает множество других всевозможных гадостей.

ВЫ ВЕРИТЕ ЭТОМУ?!

P.S. Люди, давайте не будем сходить с ума и поддаваться на провокации троллей, которые хотят стравить нас друг с другом. Врач не враг пенсионеру, а учитель – многодетной матери. Давайте не будем искать врагов там, где их нет.