Кругом враги народа
Недавно в мессенджере WhatsUpp мне прислали следующее сообщение. Так понимаю, массовая рассылка идет по всей стране. Текст написан весьма убедительно, небольшие ошибки, впрочем, имеются. Привожу его полностью, «в первозданном виде», а в конце позволю себе сделать небольшие выводы.
«Люди отрабатывающие 70 млрд. дол., выделенных госдепом США, для свержения В.В. Путина. В соцсетях, они играют во всякие профессии и различные слои населения: обиженные ****, медработниками, дедушками, бабушками, лицами любой национальности, многодетными мамами и папами, учителями, пенсионерами и т.д. Работают в группах и различных темах по 5 человек. В каждой такой группе, есть психолог и аналитик. Используют, специально заготовленную и искаженную, но с виду правдивую информацию. Переспорить их попросту невозможно, они при споре скопом набрасываются на Вас и создают иллюзию, что недовольных в России большинство.
Смысл их постов заключается в том, что в них будет осуждаться и искажаться всё, что происходит в России. Например, олимпиада представляется, как показушное мероприятие, направленное на растранжиривание финансовых госсредств. Вас постоянно будут настраивать на то, что олимпиада проведена для»поднятия авторитета Путина» в мире. Вам будут приводиться финзатраты на олимпиаду и полную их неокупаемость, разрушаемость олимпийских объектов и т.д.
Аналогично будет осуждаться все, что делается в стране: дороги, новые предприятия, добыча и реализация полезных ископаемых, нефти, газа, золотой фондстраны, финансовой помощи Новороссии и т.д. и т.п. Все посты, обычно, будут заканчиваться призывами о консолидации общества, против нищеты народа и против Путина с его личной и богатой жизнью. Обязательно, частично в их постах используется и правдивая информация, но на том и держится любая дезинформация!
Всё, что пишут представители ГОСДЕПа, профессионально сфабрикованно и специально подтасованые факты, для соцсетей России. Они используют всякие термины, как «Честное государство, Нищета народа, Разворовали Россию, Зажрались Госправители.
Затрагивается тема ЖКХ, Пенсий, Пособий, Медицина, Образование, Полиция, финансирование наших регионов и других стран, межнациональные вопросы, рост цен, судебная система, экология и т.д.». В эту дискуссию, будут подключаться и проживающие в России – представители пятой колонны. Их цель, переубедить Вас в правоте их доводов и спровоцировать неприязнь к власти. Госдепартамент через санкции, пытается создать в России социальные проблемы, чтобы обвинить в этом В.В. Путина. США начали информационную войну против нашей Родины и нашего президента. Друзья, единомышленники, пожалуйста помогайте распространять этот пост в других темах и в других соцсетях. Пусть каждый, кто согласен с вышеизложенным, поможет распространять этот пост, а не будет впустую тратить свое время на перепалку с этими подонками.
РОССИЯНЕ, ПОМНИТЕ! НЕ ДАЙ БОГ, ЧТО СЛУЧИТЬСЯ С В.В.ПУТИНЫМ, АМЕРИКА ПОРВЕТ РОССИЮ НА ЧАСТИ, ОНИ ЭТОГО УЖЕ И НЕ СКРЫВАЮТ!!!».
МОИ ВЫВОДЫ ИЗ ПРОЧИТАННОГО:
При беглом анализе текста можно выделить следующие смысловые составляющие:
1)В социальных сетях вокруг нас агенты западных спецслужб, которые притворяются обычными людьми: врачами, учителями, пенсионерами и т.д., которые ведут командную работу по подрыву авторитета действующей власти.
2)Этим агентам активно способствует «5 колонна» — предатели, помогающие западным спецслужбам в развале нашей Родины.
3) Госдепартамент через санкции, пытается создать в России социальные проблемы, чтобы обвинить в этом В.В. Путина.
4)Без В.В. Путина Россию ждет развал и полный крах.
* * *
После прочтения я поставил следующий эксперимент — открыл социальные сети и провел мониторинг почти тысячи людей и постов, которые они выносят на обсуждение. Из сказанного могу сделать следующие выводы:
1) Не менее 80% пользователей социальных сетей, зарегистрированных, как медработники, многодетные мамы и папы, учителя и пенсионеры являются агентами западных спецслужб и представителями «5 колонны», т.к. обсуждают слишком острые и враждебные для страны темы — «раскачивают лодку».
2)Госдепартамент США успешно создает вокруг нас все новые и новые проблемы: закрывает родильные дома, сокращает врачей, мешает строительству новых предприятий, реформирует образование, повышает тарифы и цены, искажает статистику, а также делает множество других всевозможных гадостей.
ВЫ ВЕРИТЕ ЭТОМУ?!
P.S. Люди, давайте не будем сходить с ума и поддаваться на провокации троллей, которые хотят стравить нас друг с другом. Врач не враг пенсионеру, а учитель – многодетной матери. Давайте не будем искать врагов там, где их нет.
loading...
Отличие тролля от нормального пользователя. 1. Тролль обычно хорошо владеет информацией почерпнутой в интернете, однако не может привести конкретную информацию о положении по месту его жительства. 2. В отличии от нормального пользователя чаще других вступает в споры, однако при этом все его аргументы однообразны, чаще всего в негативном ракурсе. 3. Слабо разбирается в хронологии развала СССР, все события рассматривает только с худшей стороны, приписывая фигурантом действия которые они не производили, описывая положение в стране, не может провести анализ почему в одном месте лучше, а в другом хуже, все валит на действующую власть. 4. Не участвует в дискуссиях не имеющих отношения к политике, а если и участвует то все его комментарии опять же о действующей власти, какая она плохая. 5. У троллей отсутствует гордость за свою страну.
loading...
Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали… Это я про троллей стихами Цветаевой. Есть и более развёрнутые характеристики оных, но самое главное – неуклонная враждебность, которая проявляется по отношению к объекту, на который этот тролль был заточен, даже если он позволяет себе немного поиграть. Ну и “ничего личного” он себе не позволяет. Это торпеда, которая неуклонно идёт, чтобы поразить цель. Это очень видно. Топорная работа, господа пиндосы.
loading...
Ну и, конечно, когда берёшь их за гонады, появляются тройки анонимных отрицательно голосующих гостей, которые мочат все комменты подряд, даже не читая, иногда это выглядит очень смешно, с чем они могут не соглашаться. Добро пожаловать, господа анонисты! Уже пришли.
loading...
По количеству задействованных минусов можно косвенно судить о том, сколько работников в тролльчиной команде. Не так уж и много, 2-3 человека, на данный момент. Неужто и вправду финансирование повысили? Или спёрли большую часть, а честному троллю достаются жалкие крохи? Ворьё!
loading...
Ну это только на ЯП, здесь их плохо финансируют. Что творится на других сайтах?
loading...
Да то же самое. Где их здорово гоняют, а где им остальные подпевают.
loading...
Разделил 70 млрд. на 20 млн. “официально” за чертой бедности “россиян”… Млять! По 3500 тыс. баксов на рыло!!! Но опять Медвепуты попилили, сцуки…
loading...
Сужу по себе – обыкновенные нормальные люди выражают свое мнение; и если оно кому то не нравится – то сразу ярлык – “троль”! А судьи кто? Тролли с противоположной стороны? Это современная демократия, неприемлющая инакомыслия. Ни один русский человек не желает дестабилизации в стране (разумеется кроме 5-й колонны), но это вовсе не значит, что народ должен терпеть грабеж и рабское унижение! Засилие инородцев и разбазаривание земель! Да что перечислять, всем все известно!