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Константин Никифоров. Тефлоновая бундесканцлерин

14:42. 10 марта 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

“Большая коалиция” в Германии состоялась. На следующей неделе Меркель официально станет канцлером еще на 4 года.

https://www.bild.de/politik/inland/bundesregierung/spd-jetzt-legt-endlich-los-54997848.bild.html
“Для Ангелы Меркель, вероятнее всего, это будет последний срок на посту канцлера Германии.
СДПГ не хотела участвовать в создании коалиции. С вероятностью 80%, на следующих выборах партия пойдет в оппозицию.

Ближайшие планы правительства:

Освобождения от налога солидарности: каждый год налог солидарности приносит в государственную казну около €16 млрд. К 2021 году 90% всех налогоплательщиков страны должны быть освобождены от этих выплат.

Больше полицейских и судьей: Союз и СДПГ планируют обеспечить работой около 15 тыс. полицейских и 2 тыс. судей и прокуроров.

Модернизация школ: правительство собирается инвестировать более €11 млрд. в реконструкцию учебных заведений.

Изменения процедуры приема беженцев: мигранты, прибывшие в Германию, будут оставаться в пунктах приема до тех пор, пока станет ясно, есть ли у них шанс на получения убежища.
Медицинское страхование: для обеспечения того, чтобы все пациенты имели одинаковые права, правительство собирается помочь государственным страховым кассам” ( конец цитаты).

Таким образом, социальные выплаты государства возрастут. Встанет вопрос, где их взять, особенно с учетом Brexit

Справочно, про налог солидарности

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

В “Германии налог солидарности (нем. Solidaritätszuschlag) был впервые введён после объединения Германии. Целью налога было финансирование инфраструктурных проектов более бедных новых федеральных земель, ранее входивших в состав ГДР. Первоначально налог был введён сроком на один год (с 1 июля 1991 по 30 июня 1992 года) и составлял 7,5 % со всех доходов физических и юридических лиц, после чего был отменён. Налог был возрождён в 1995 году и просуществовал в таком же виде до 31 декабря 1997 года, после чего (с 1 января 1998 года был понижен до 5,5 % со всех доходов физических и юридических лиц и в этом виде существует поныне (январь 2016 года)[4][5]. Законность налога неоднократно оспаривалась, однако он был признан Федеральным финансовым судом Германии не противоречащим Конституции страны” ( конец цитаты).

Меркель по праву считается одним из самых влиятельных политиков мира и символом западного либерализма, которому со всех сторон угрожают консерваторы и праворадикалы.

https://germania.one/2018/02/06/interesnye-fakty-ob-angele-merkel-jetogo-vy-tochno-ne-znali/

“Об Ангеле Меркель известно многое, однако, есть и то, что знают только близкие и друзья.

1. В школе одним из любимых предметов Меркель был русский язык. В 14 лет канцлер побывала в Москве в качестве победительницы общенациональной олимпиады.

2. На письменном столе Меркель стоит портрет русской императрицы Екатерины Великой, которою канцлер считает примером сильной женщины.

3. Меркель получила прозвище «девочка Коля», когда в 1990 году канцлер назначил ее министром по делам женщин и молодежи.

4. В детстве Меркель мечтала стать учителем.

5. В дипломатических кругах канцлера называют «тефлоновой Меркель». Это прозвище обозначает человека, который в любой ситуации выходит сухим из воды.

6. Самый нелепый слух о канцлере гласит о том, что она является дочерью Адольфа Гитлера ( действительно нелепый, ведь родилась она в 1952 году, но ведь откуд- то он взялся- К.Н.).

7. Меркель ужасно боится собак после того, как в 1995 году ее укусил соседский охотничий пес.

8. Во время учебы в Лейпциге Меркель устраивала дискотеку «Ангела», где продавала вишневый виски, чем зарабатывала на жизнь.

9. На завтрак Меркель предпочитает мятный чай, а не бодрящий кофе.

10. Меркель обожает общаться по смс. Ее часто можно увидеть поглядывающей на экран мобильного телефона” ( конец цитаты).

В отношении беженцев позиция Меркель непреклонна, и это вселяет определенный оптимизм на изменения в Европе.

https://www.stern.de/politik/deutschland/claus-strunz-zur-essener-tafel–sat-1-mann-sorgt-mit-merkel-kommentar-fuer-aufruhr-7880788.html

“Модератор телеканала Sat.1 Клаус Штрунц своим комментарием об Ангеле Меркель и ее критике эссенской ( гуманитарной) организации Tafel, вызвал волнение в социальных сетях. Есть те, кто поддержали Штрунца, но многие пользователи все же обвиняют журналиста в расизме.
Журналист Клаус Штрунц известен своими правопопулистскими комментариями. Он был одним из тех людей, которым разрешили задавать вопросы во время телевизионного спора между Ангелой Меркель и Мартином Шульцом. После чего многие предположили, что он озвучивает идеи АдГ, путая при этом факты с вымыслом.
Недавний комментарий Штрунца вновь стал предметом обсуждения общественности. Во время программы Sat.1-Frühstücksfernsehen, он завел речь о том, что Меркель раскритиковала политику эссенского филиала Tafel, где приняли решение обслуживать только тех людей, у которых имеется немецкий паспорт. Канцлер сказала, что это «плохая идея».

Штрунц обвинил Меркель в том, что она не выполняет прописанные в конституции обязанности: «Она постоянно беспокоится о беженцах и просителях убежища, при этом забывая о гражданах Германии и их проблемах».
«Меркель стала двойной матерью. Строгой, бесчувственной и несправедливой мачехой для немцев и заботливой, снисходительной и доброй мамой для беженцев».
Такое утверждение вызвало резонанс в обществе. В сети Facebook видео передачи посмотрело уже практически три миллиона пользователей, оно собрало более 132 тысяч перепостов. Некоторые пользователи обвинили журналиста в расизме и подстрекательстве”( конец цитаты).

Бундесканцлерин и беженцы- тема отдельного разговора. Хотя в последовательности проводимой политике ей не откажешь. И цели ее понятны, хочется верить, что у нее все получится. Не сама Меркель, так ее преемница.
Главное, что будет неукоснительно соблюдать Меркель во внешней политике- строгое соблюдение всех санкций против России, установленных ЕС И США. Никакой самодеятельности она себе не позволит. Российским властям пора привыкнуть к мысли, что никакого альянса  с Германией ( по крайней мере в ближайшей перспективе) создать не получится, какие бы потенциальные выгоды он обеим странам не нес. На это еще в марте 2015 года указывал американский политолог Джордж Фридман, руководитель разведывательного аналитического центра «Stratfor Global Intelligence», который он основал в 1996 году. Штаб-квартира Stratfor находится в Техасе. Stratfor консультирует  4000 компаний, отдельных лиц и правительств по всему миру, сообщает New York Times. К ним относятся Bank of America, Государственный департамент США, Apple, Microsoft и Lockheed Martin, Monsanto и Cisco по вопросам безопасности. Заподозрить его в симпатии к России достаточно сложно.

http://www.globalresearch.ca/stratfor-us-aims-to-prevent-a-german-russian-alliance/5437247 ( там видео)

“Блокирование такого альянса является единственным способом не допустить появления альтернативной мировой силы, способной глобально воспрепятствовать расширению американской мощи как единственной в мире сверхдержавы.
(…) Такая цель ставилась США всегда, включая всё прошлое столетие, чтобы не допустить объединения  двух держав в силу, которая единственная способна угрожать интересам Соединённых Штатов. (,,,) Америке не удастся  справиться с решением этой задачи, даже если будут предприняты беспрецедентные усилия.
Объединение немецких технологий и капиталов с российскими природными ресурсами и возможностями огромных территорий приведут к созданию биполярного мира: США и Евразии” ( конец цитаты).

Фридман рассуждает о стратегии США по блокировке альянса за счёт одновременного ослабления и России, и Германии. Теперь понятны действия Обамы на той же  Украине. Но вот Фридман считает, что у Америки из этого ничего не получится. Спорная позиция. Посмотрим.

Источник: pravosudija.net

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