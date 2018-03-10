История Великой Тартарии. Часть 1

27 февраля 2018 г. в 19:30 МСК

на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “История Великой Тартарии”.



Автор-сказитель – Олег Павлюченко



Часть 2 – https://youtu.be/vIzBJwPpr1s



На канале “АISPIK” создан проект реконструкции событий на нашей планете за последние четыре столетия. В проекте учтены результаты работ многих исследователей, занимающихся изучением реальной истории и других научных дисциплин.

Ключевым историческим фактором является существование на нашей планете Великой Державы Русов. Эта информация была уничтожена фальсификаторами, но сегодня она проступает сквозь налёт лжи и с этими фактами всё труднее спорить …

В фильмах Олега Павлюченко предпринята попытка объединения разрозненных исследований большой группы искателей, и в эфире он поведал о том, что удалось узнать на данный момент.



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Источник: www.youtube.com