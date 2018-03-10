Дальневосточная Русь

Во времена последнего Великого оледенения нашей планеты не только полоса Великого Турана была обжита славяно-русами, но и все гигантское пространство Азии, в том числе Тихоокеанское побережье русского Дальнего Востока и побережье Северного Ледовитого океана.

В 1986 году Г.П. Костин участвовал в подготовке второй исследовательской экспедиции, которой предстояло пройти по путям древних славян. Два судна, напоминающие славянские кочи, стартовав у берегов Белого моря, пришли во Владивосток. Они следовали Северным морским путем на веслах и парусах, используя карты дохристианских времен. Энтузиасты обнаружили древние славянские топонимы на многих участках побережья Северного Ледовитого океана. Суда шли со скоростью 4 узла в час. По расчетам Костина, в один сезон судно типа коча (палубное мореходное судно с веслами и парусами. – И.А.) с хорошо подготовленными гребцами могло в VII—XI веках пройти Северным морским путем и «спуститься» до Татарского пролива, отделяющего остров Сахалин от материка.

Увлекающемуся подводной археологией Генриху Костину удалось обнаружить на дне Амурского залива затонувшие славянские суда раннего Средневековья. По документам, сохранившимся до нашего времени в Западной Европе, славянские суда типа коча задолго до Дежнева проходили мыс Дежнева, остров Карагинский и затем останавливались на отдых и ремонт или в Японии, или, что было больше распространено, в современном южном Приморье. В документах есть упоминание о том, что славяне везли обработанный лен для изготовления парусов, одежды и мешков для меха и провианта.



Славяне времен Великого Турана каменного века не знали. Ни в каких работах археологов прямо не говорится о каменном веке у славян. В неолитической древности они считались потомками обитателей легендарной Годваны – белокожих жителей экваториальной части Индийского океана. Именно они в свое время разнесли по земному шару эзотерические знания – о металлах и их сплавах, о технологии изготовления глиняных сосудов, о колесах, соединенных осью, о поршне, о буквенной письменности, о кресте как символе солнца и т.д.

Малочисленные монголоидные народности, живущие на этих же пространствах бок о бок со славяно-русами, копировали технологии своих более развитых соседей. Поэтому на азиатском континенте в раскопах палеолитических стоянок монголоидных народностей наряду с очень примитивными изделиями встречаются предметы, как теперь кажется, гораздо более позднего исторического периода – ножи, наконечники копий и стрел, удивительная посуда и т.д. Эти предметы у них оказывались вследствие натурального обмена со славяно-русами – их современниками.

На последней выставке в Приморском краеведческом музее имени В.К. Арсеньева местный археолог Н.Г. Артемьева продемонстрировала огромное количество предметов и сосудов, которые по технологии изготовления не могут принадлежать никаким народностям Востока, кроме славянских.

Конечно, чжурчжени (журжени) в Приморье и Приамурье существовали. Это были группы различных монголоидов, живших рядом со славянами. В древних хрониках, касающихся средневековой Азии, имеются такие записи: «Люди с большими черными бородами хорошо знают металл для плуга и копья, хорошо стреляют из лука, всегда попадают, местный человек всегда умирает». Видимо, слово «человек» нужно заменить на слово «воин» или «нападающий».

Местные малочисленные народы бород не имели. Никакой дискриминации уважаемых народов с другой внешностью здесь нет. Средневековые хроники наличие или отсутствие бороды всегда подчеркивают.

Генрих Костин упомянул материк Годвану, на котором в глубоком прошлом Земли существовала крупная цивилизация белокожих людей. Дислокация Годваны – пригодные для жизни участки суши вдоль тогдашнего экватора нашей планеты. Согласно древним преданиям, однажды случилась беда: два крупных космических тела соприкоснулись. Обычный космический рикошет. Тело меньшей массы отскочило куда-то в мироздание, рассыпалось и затерялось в поясе астероидов. Земная ось наклонилась (чего раньше не было), магнитные полюса Земли сместились, поверхность ее деформировалась.

Горная система Гималаев – это следствия того «соприкосновения». В разломах Гималаев геолог легко находит окаменевших морских жителей. Катаклизм почти полностью погубил цивилизацию Годваны. Осколки ее сохранились в Океании и на побережьях Индокитая, включая Индию и Цейлон.

Известно, что во время знаменитого сипайского восстания в Индии английские офицеры завладели старинными сокровищами неизвестного происхождения в виде драгоценных камней и золотых сплавов. Они же оказались владельцами странных книг. Два известных лингвиста независимо друг друга перевели книги одинаково. В них было описание… ракетного двигателя и двигателя внутреннего сгорания. В двигателе, как следует из этих книг, были использованы сплавы, о которых сегодняшним моторостроителям приходится только мечтать. Подшипники не нуждались в смазке, корпус двигателя был отлит из материала, на металл совсем не похожего. В качестве топлива не использовались углеводороды типа бензина, соляра и т.п. Горючим был водород или обычная пресная вода.

Статья по этому поводу в вестнике университета Оксфорда находила перевод книг абсурдным. Британские ученые сочли, что древние не могли обладать такими «продвинутыми» знаниями. О находке постарались забыть, а книги попали в руки бизнесменов, занимающихся производством нефтепродуктов. Им, разумеется, не выгодны альтернативные виды топлива и водородные двигатели.

Эзотерические знания Годваны частично вынесли случайно уцелевшие немногочисленные ее представители. Эти знания, видимо, и стали достоянием славяно-русов на дальневосточных пространствах Великого Турана. Именно с дальневосточных берегов Тихого океана, считает Генрих Костин, древние технологии вместе с их носителями – славяно-русами – появились в средневековой Европе. Об этом свидетельствуют старые хроники. Например, мастера скандинавского Толедо ковали прекрасные панцири для рыцарей Возрождения, но они не умели варить сплавы. Листовой металл для ручной чеканки они покупали у «людей с черными бородами в белой и прочной одежде» (имеется в виду лен). А лен, как известно, чисто славянская культура.

До XVI века н.э. лучшей смазкой для порохового оружия являлся славянский деготь и лишь позднее – жир морских животных.

Русские моряки-поморы впервые стали использовать манжеты из китовой кожи на ручном насосе для откачки воды в качестве герметизирующей прокладки. Это произошло 4.000 лет назад. И даже в ХХ веке такая манжета используется на парусных судах по всему миру. Легко себе представить, какой должен быть спрос на такую кожу в Западной Европе. Выделанную китовую кожу вместе со слитками великолепного железа славянские купцы развозили на судах-кочах по всему миру за много веков до появления христианства.

В Приморье известны историки Н.Г. Артемьева и ее муж – прекрасные археологи, трудолюбивые мастера. При археологических изысканиях, осуществленных Артемьевой в Краснояровском городище, что в 5 километрах южнее города Уссурийск, был найден любопытный каменный предмет – «гирька». Древнюю надпись на этом предмете блестяще прочел В.А. Чудинов, крупнейший специалист по славянской мифологии и палеографике. Надписи на предмете выполнены на славянской протокириллице, они логичны и легко расшифровываются.

Кроме того, на лицевой части «гирьки» какой-то любитель выдолбил случайным инструментом иероглифы, которые не сумел толково разместить. Одна часть рамки оказалась полупустой, а к концу иероглифы налезли друг на друга. Автор этих штрихов явно не владел камнерезным делом. Ясно одно – каменный диск («гирьку») изготовлял и делал на нем надписи протокириллицей опытный камнерез. А иероглифы тысячи лет спустя накропал кто-то другой – может, просто случайный человек.

В своих подводных исследованиях Генрих Костин неоднократно сталкивался с фактами, как вблизи друг друга мирно проживали несколько народностей с разными технологическими возможностями. Плавсредства одних людей были изготовлены прекрасным стальным инструментом, а у других инструментами были камень и костер. Ему удалось точно доказать, что славяно-русы освоили бухту Золотой Рог, которая в древности называлась Уня, за много веков до «первопроходца» Сибири Ермака и до присоединения к России Приморья и Приамурья в середине XIX века.

Костин нашел на дне Амурского залива у города Владивостока славянский металлический якорь IX века. Почему IX века? Потому что форма славянских морских верпов не менялась до XIV века. Добросовестные авторы Справочника по якорям точно идентифицировали найденные якоря и время их изготовления. Все совпало.

Имеются данные, пишет Костин, что в 1042 году знаменитый русский князь Ярослав Мудрый (великий князь Киевский с 1016 по 1054 год. – И.А.) побывал на берегу бухты Уня. Князь будто бы поставил свечу розового воска в христианской часовне на берегу бухты Уня. Хроники города Ярославля, основанного по указанию князя, повествуют об этом событии (это утверждение нуждается в проверке, ведь обнаружение его документального подтверждения могло бы стать научной сенсацией. – И.А.). Ярослав Мудрый знал, где кончаются славянские пределы. Но сегодня об этих пределах почему-то стесняются говорить многие археологи.

Совершенно ясно, что и в Средневековье, и намного раньше существовала Русь Дальневосточная и в ее пределы включались незначительные автономные образования других народов, например чжурчженей (журженей).

Славянские мастера владели камнерезным делом и мастерством обработки камня. Другие народы сверхпрочного стального и алмазного инструмента для обработки камня тогда не имели. В современном Владивостоке в фундаментах можно обнаружить древние камни, обработанные инструментом невероятной твердости. Никаким чжурчженям это было не под силу.



Еще один интересный факт. Бойницы Великой китайской стены смотрят в современный Китай, а не из Китая. Отсюда логичен вывод, что Стена работала как фортификационная защита «северян» от набегов южных соседей.

Во дворе музея города Находка лежат редчайшие зубчатые передачи, выточенные из крепчайшего гранита. Судя по диаметру шестерни, мощность мельницы, в которой шестерня использовалась, была огромной. Мельница обрабатывала большое количество зерна при небольшом объеме воды, необходимой для вращения колеса. В бухте Успения в Южном Приморье такая мельница действительно стояла. К мельнице должны были подходить хорошие дороги. Эти дороги в самом деле обнаружились, а по ним стояли древние поселения. Это были постройки славянской конструкции. В бухте Успенья с XVII века селились старообрядческие общины. До них жили другие русичи, о которых славяне-старообрядцы доподлинно знали.

Наличие хорошего строительного леса давало возможность самим славянам в местах их поселения жить в комфортных и экологически чистых деревянных домах. Всему миру известно русское деревянное зодчество.

И, конечно, славяно-русы были мастерами-кораблестроителями. На севере современной Европы, по побережью морей Ледовитого океана, в районе бывшего города Мангазея Генрих Костин встречал остатки мощных верфей (Мангазея, город XVII века в Сибири, был расположен на севере Западной Сибири на реке Таз. Пожар в 1642 году привел к деградации города, который опустел в 1662 году. Некоторые исследователи утверждают, что легендарное Лукоморье в сказках Пушкина – это и есть часть обширной территории Мангазейской округи на побережье Обской губы. – И.А.).

В археологическом музее села Сергеевка в Приморском крае, созданном художником и скульптором Семеном Никитичем Горпенко, демонстрируется огромный набор наконечников стрел. Художнику повезло. Он сумел обнаружить неподалеку от Сергеевки на Николаевском городище наконечники стрел, которые оказались изготовленными из металла, привезенного из портов севера Восточной Европы, т.е. русского Поморья. Деформации показывают, что стрельба велась стрелами с «бронебойными» наконечниками в упор по доспехам.

Генрих Костин высказывает мнение, что в приполярных областях таймырской зоны Сибири существовала крупная славянская цивилизация. В предгорьях южного Таймыра до сих пор сохранились караванные дороги, которые долгое время тщательно содержались. Связи Востока, Сибири и Европы и сегодня осуществляются по древнейшим схемам. Удивительно, но древние и современные сетки дорог на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке накладываются друг на друга.

Приморские области Дальнего Востока заселялись миграционными волнами, чему способствовали благоприятные климатические условия. И эти условия в крае существовали вплоть до трагедии пекинского землетрясения (1679 г. – И.А.). Эпицентр землетрясения был намного севернее Пекина. После такой катастрофы восстановление и природы, и животного мира происходило в течение 300—400 лет.