Агроном, изобретатель первой в мире зерноуборочной машины типа комбайн

4 января 1869 года “Земледельческая газета” сообщила… Департамент земледелия и сельской промышленности … объявляет, что в оный 18 декабря 1868 года поступило прошение ученого управителя Бежецкого уезда Тверской губернии Андрея Романовича Власенко о выдаче ему 10-летней привилегии на изобретенную им машину под названием “Конная зерноуборка на корню”. Власенко изобрел машину, которая сразу выполняет работу двух машин – жнейки и молотилки.

В июле 1868 г. Андрей Власенко изобрел, изготовил и испытал опытный образец зерноуборочной машины. Его машина оригинальной конструкции, названная им «конной зерноуборкой на корню», успешно осуществляла сложный процесс срезания колосьев, транспортирования их в барабан молотилки и обмолота на ходу. Обмолоченное зерно вместе с мякиной собиралось в ларь, куда сыпалось зерно с мякиной.

Цель и назначение такой машины, как показывает само название, убирать хлеб прямо с корня зерном. Всякому и мало знакомому с земледелием известно, сколько отнимает рабочих рук уборка хлеба и молотьба и с какими часто сопряжены бывают затруднениями и потерями для хозяйства эти работы, особенно в степных губерниях, где не редкость, что хлеб остается неубранным… После долгих разысканий наилучшего способа, который соответствовал бы цели, я, наконец, достиг, по-видимому, желаемого результата, устроив такую машину, которая снимает хлеб прямо зерном, так что требуется только одно отвеивание зерна от мякины.

Андрей Власенко

Преимущества машины

1. Уборка становится менее зависимою от погоды. Громадность убытков, бывающих в хозяйствах в случае неблагоприятной погоды во время уборки, известна каждому.

2. Устраняется потеря зерна, неизбежная при нынешних способах уборки, вследствие обсыпки хлеба как во время жатья или косьбы, так равно и при перевозке снопов; причем нужно взять во внимание, что хозяйство теряет всегда лучшие зерна. Кроме того, нельзя не принять во внимание еще потери от животных, птиц и мышей во время выстойки снопов в поле и во время храпения их в скирдах или сараях.

3. Большое сбережение рабочих рук в летнюю и осеннюю пору.

Суть изобретения

Машина А. Р. Власенко имела гребенку для обрывания колосьев, молотилку и ковшовый транспортер для подачи хлебной массы к барабану молотилки, а также большой деревянный бункер, или, как его тогда называли, ларь, для сбора намолоченного зерна. Молотильный барабан превращал хлебную массу в ворох, состоящий из зерна, половы, соломы, сорных семян, небольших комочков почвы, песка и других случайных примесей. Ручные же молотилки только вымолачивали хлеб, но зерно из вороха не выделяли. Это была комбинированная машина – комбайн.

Устройство машины 1 – гребенка для прочесывания стеблей и срывания колосьев; 2–молотильный барабан; 3 – транспортер; 4-решета для очистки зерна; 5 – ларь (бункер); 6 – устройство для подъема гребенки и барабана; 7-штурвал; 8 – дышло. Действие машины Тянули машину лошади. Их впрягали в дышло, и они толкали машину впереди себя. Гребенка машины прочесывала растения, отрывала колосья и обмолачивала их бильным барабаном, который приводился во вращение от левого ходового колеса. Зерно, мякина, обмолоченные колосья и солома ковшовым транспортером подавались на решето очистки, где зерно и мякина проваливались вниз в бункер, а затем в подвешенные к нему мешки. Обмолоченные колосья и солома сходили с решета и попадали в другие мешки. Ковшовый транспортер приводился в движение от правого ходового колеса. Молотилка вместе с гребенкой могли подниматься и опускаться в зависимости от высоты растений с помощью специального устройства. Зубья гребенки можно было расставлять реже или чаще. Скорость вращения барабана регулировалась в зависимости от урожайности хлеба. Нельзя также не отметить, что этот комбайн был скоростным, так как не срезал хлеб, а обмолачивал его на корню, оставляя в поле солому. Отличительной его особенностью были короткий срок уборки и малые потери зерна. Машина приводилась в движение 3 лошадьми, а при густом полеглом хлебе – 2 парами лошадей и обслуживалась 2 рабочими.

Испытания Испытания машины проводились в присутствии официальных представителей. В первый день она убрала четыре десятины овса, а во второй – за 10 часов – сжала и обмолотила больше четырех десятин ячменя. Комиссия, присутствовавшая при уборке овса и ячменя, дала высокую оценку работе и конструкции машины. Спустя десять месяцев “Санкт-Петербургские сенатские ведомости” писали… 24 октября 1869 года. Департамент земледелия и сельской промышленности выдал Власенко Андрею десятилетнюю привилегию на изобретенную им машину, которая сразу выполняет работу жнейки и молотилки. Санкт-Петербургские ведомости 19 века Группа ученых и землевладельцев ходатайствовала, чтобы А. Р. Власенко была оказана помощь в изготовлении машины.

Запретная резолюция на выпуск жнейки – молотилки Выполнение сложной машины не под силу нашим механическим заводам! Мы же более простые жатвенные носильные машины и молотилки привозим из-за границы. Зеленой А.А., министр государственных имуществ ТАК РАЗМАШИСТЫМ РОСЧЕРКОМ ПЕРА БЫЛА ПРЕРВАНА ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО КОМБАЙНА. В условиях царской России зерноуборочная машина А. Р. Власенко не получила распространения. В 1870 г. в Австро-Венгрии открылась Всемирная выставка, где демонстрировались новейшие конструкции сельскохозяйственных машин всех стран. Широко была представлена американская техника. А Россия не смогла показать машину А. Р. Власенко, так как царская казна не отпустила средств на ее транспортировку. Родиной комбайна принято считать Соединённые штаты америки, но так ли это судите сами. Комбайн появился в США лишь в 1879 году Конструкторы США отстали от Власенко на 11 лет. Преимущество русского комбайна бесспорно. Американская машина приводилась в движение 24 мулами и обслуживалась семью рабочими, и теряла “изрядно зерна”, ее производительность за 10-часовой рабочий день составляла четыре десятины. Потери зерна за дорогущей американской новинкой составляли 1,5-4,5 центнера на гектаре. В апреле 1887 г. А. Р. Власенко был награжден золотой медалью Вольного экономического общества “за его высокополезную деятельность”. Две опытные машины Власенко, которые он создал на собственные средства, передвигавшиеся двумя лошадьми при одном погонщике, еще долго работали в имениях Бежецкого уезда Тверской губернии.

кОРОТКО ОБ АВТОРЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ