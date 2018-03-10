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А.В. Пыжиков. Дорогой предков. За пределами эпохи Просвещения и Библейского проекта

10:08. 10 марта 2018 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:
В предлагаемом диалоге Пыжиков великолепен. Несмотря на все попытки Фефелова не дать Александру Владимировичу высказаться в рамках того или иного тезиса до конца.

Вообще, на мой взгляд, за последние пару лет Фефелов деградировал. Раньше он был интересен за точность формулировок, эрудицию, образный язык.

Сегодня же точность исчезла, эрудиция поблекла, а образы как-то всё больше лишь для привлечения внимания к собственной персоне.

Может это тесный контакт с Душеновым явился источником подобной деградации Андрея Александровича?

Как бы то ни было с Андреем, но А.В. Пыжиков выдвинул целый ряд интересных и важных тезисов. Фактически… в русле КОБ.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: индия, народ, проект, Пыжиков, Россия, РПЦ, система, фефелов, церковь
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