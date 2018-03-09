Загадки фигурок Акамбаро

В первой половине прошлого века Вальдемар Джульсруд, немецкий негоциант, прославился тем, что в течение почти двух десятков лет находил в Мексике неподалеку от Акамбаро странные каменные и глиняные скульптурки, изображавшие удивительных существ.

Динозавров, динозавров вместе с людьми, гибридов людей и животных, вымерших млекопитающих, морских чудовищ, а также полный набор расовых типов человечества: европеоидов, монголоидов, африканоидов, кавказоидов и т.д. Всего было найдено около 37-37 тыс. скульптурок, датируемых II-V тыс. до н.э. Многочисленные экспертизы признали подлинность скульптурок, хоть это и невероятно: динозавры вместе с людьми! Нонсенс!

Американец Джон Тьерни, почти сорок лет изучавший материалы Акамбаро, написал множество трудов об этих находках. Любопытно, что неподалеку от Акамбаро были найдены очень странные кости динозавров. Изучив эти кости, Тьерни опубликовал две статьи о возможностях клонирования (ну, как в “Парке Юрского периода”…). Его статьи опубликованы были в журнале World Explorer. Тьерни полагает, что по своему значению находка может быть важнее найденных в гробнице Тутанхамона сокровищ. Так ли это? Известный советский египтолог Исидор Саввич Кацнельсон опубликовал замечательную книгу “Тутанхамон и сокровища его гробницы” (1976). Из этого замечательного труда можно почерпнуть кое-какую информацию.

22 ноября 1922 г., в день, навсегда вошедший в историю науки, английскому археологу Говарду Картеру и его спутникам впервые за всю полуторавековую историю археологических исследований в Египте удалось обнаружить почти полностью сохранившееся захоронение фараона вместе с огромным количеством великолепных памятников древнего искусства. Чем же обогатила науку гробница Тутанхамона? Окончательные итоги, хотя со времени ее открытия прошло чуть ли не сто лет, еще не подведены. До сих пор отсутствует полное научное описание как всех найденных предметов, так и самой гробницы. Но кое-что (и даже многое) ясно и сейчас. К глубокому сожалению исследователей (особенно филологов), в гробнице не обнаружено ни документов, ни новых текстов. Зато историкам религии и особенно историкам искусства трудно переоценить значение всего того, что дала для науки гробница. Многие предметы до ее открытия были известны только по изображениям, другие – по жалким обломкам, а некоторые оказались вообще неведомы ученым.

Трехтомное описание открытия Говарда Картера, выходившее на протяжении десяти лет (1923-1933), позже неоднократно переиздавалось и было переведено на многие языки.

Об открытии же Джульсруда мы знаем очень мало. Когда-то предметы, найденные в Акамбаро, располагались аж в двенадцати комнатах, причем в упакованном виде. Позже эти предметы были наглухо заперты в спецхранилище. Но те, кто видел экспонаты вблизи, рассказывали вещи воистину удивительные. Многие из найденных предметов носили ярко выраженный египетский облик. Некоторые экспонаты так поразили посетителей, что по ночам последних душили кошмары. Конечно, проводить параллели с так называемым “проклятием гробницы Тутанхамона” не стоит, но Джульсруд и сам был поражен найденными им предметами. Особенно поражала его одна удивительная статуэтка, найденная в тайнике среди утесов. Удивительна она была тем, что неизвестный древний ваятель украсил голову статуэтки уреем – совсем как у древних египетских царей. Урей – фигура священной гадюки или кобры на головных уборах древних владык Египта. Были и диадемы – урин, как у мумии Тутанхамона, “Хранители на лбу фараона”… Изображения священных кобр-уреев были найдены Картером в гробнице Тутанхамона – и на статуэтке, извлеченной из тайника в мексиканской почве, из-под валунов, которые завалили места захоронения таинственных предметов. Сановник на этой портретной статуэтке носил характерную бородку, как и статуи, найденые в египетских гробницах. Историки еще столкнутся с похожей “бородкой” на лице семитского типа, изображенного на стеле в Ла-Венте, на острове “ягуарьих индейцев”.

В других статуэтках Акамбаро явно смешивались египетские и мексиканские черты, как и в тех, впрочем, что были найдены в Сан-Хуан-Теотиуакане, где находились гигантские пирамиды: и в Туле, столице древних тольтеков. Мирослав Стингл, чешский археолог, рассказывал в своей книге “Тайны индейских пирамид” (1971): “К следующим индейским пирамидам я отправился в Теотиуакан, весьма обширный город доколумбовой Америки, расположенный к северу от Мехико. Здешние пирамиды буквально ошеломили меня своими гигантскими размерами. Недаром – согласно представлениям ацтеков, которые жили в этих местах спустя тысячу лет после их возведения, – их построили великаны-кинаме. Теотиуаканские “великаны” воздвигли в своем великолепном городе три главные пирамиды: самую большую “Солнечную”, с периметром основания в тысячу метров, противолежащую ей “Лунную” и несколько в стороне от “Улицы мертвых” – главной магистрали этой великой индейской столицы – прелестную пирамиду Кецалькоатля, украшенную головами пернатого змея. Я не собираюсь подробно описывать здесь дворцы и пирамиды тольтекской Тулы. Хочу обратить внимание лишь на то, как памятники города могут помочь выяснению вопроса, который я впервые задал себе в таинственной “Пещере волшебников”… Подымаюсь по единственной лестнице крутой пирамиды, которая – как кажется – была подлинным сердцем города. В Туле на “Горе кладов” были пока открыты две пирамиды – южная и эта северная. Северную пирамиду мексиканские индейцы называли Тлауискальпантекутли – “Венера”, или “Утренняя звезда”. Культ этой планеты местные тольтеки переняли от своих северных кочевых соседей. Для них – как впоследствии и для толланских тольтеков – Венера была представительницей могущественного Мишкоатля – бога, требующего человеческих жертв.

Пирамида – в основании примерно 40х40 метров – имеет пять ступеней. Она украшена каменными рельефами – изображениями ягуаров, а также орлов, поедающих человеческие сердца… Орлы и ягуары были символами неких “рыцарских” орденов воинственных племен Центральной Мексики. Между каждой парой орлов, украшающих облицовку пирамиды, всякий раз был расположен символ самой Венеры, которой была посвящена пирамида – разверстая пасть змея. И в змеиной пасти – человеческая голова. На вершине пирамиды, очевидно, находилось святилище, от которого сейчас остались лишь гигантские человеческие фигуры, вытесанные из камня, своего рода атланты высотой 4,6 метра. Восемь таких атлантов, изображавших, как я полагаю, тольтекских воинов, по всей вероятности подпирали крышу святилища, которая давно рухнула. По соседству с Тлауискаольпантекутли я посетил еще одну достопримечательную толланскую постройку. На языке нахуатль (науатль), общем для ряда индейских племен исконной Мексики, она называется Коатепантли – “Стена змей”. Как на “Орлиной пирамиде”, так и здесь, на Коатепантли, змеи (а именно гремучие змеи), пожирают людей, собственно человеческие скелеты. Скелеты символически изображают тольтекских воинов, павших на поле брани. Змей – две колонны наподобие змеиных тел – я видел и на северной пирамиде. Их чешуйчатые тела, вытесанные из камня, стерегут вход в святилище. Змеи связывают пол и потолок главного святилища тольтеков и соединяют таким образом землю (мир тольтеков) с небом (обиталищем индейских богов)”.

Между прочим, Ра в древнем Египте – имя бога Солнца. В Древнем царстве, в эпоху строителей пирамид (2780-2100 гг. до н.э.) “государственным” богом был бог солнца Ра, которому поклонялись в Гелиополе, недалеко от столицы – Мемфиса. “Великий ясновидец” – титул верховного жреца Ра. “Священная высота” – по древнеегипетски “терема”: отсюда и “пирамида”. Голову Тутанхамона, скрытую несколькими слоями повязок, обхватывает диадема – золотой обруч, украшенный кружками из сердолика. В центре каждого помещена золотая шишечка. Сзади к ней прикреплены золотые ленты и бант, а спереди – головы змеи и коршуна, символы богинь Бутс и Нехебт. Последние при помощи застежек можно было снимать и надевать. Такие диадемы – один из древнейших символов власти царя – уже трижды удавалось находить в погребениях фараонов периода Среднего царства и Семнадцатой династии. Под следующим слоем повязок лоб обвивала широкая (до ушей) лента из полированного золота. На затылке находились те же эмблемы – коршун и кобра, составленные из золотых пластинок. Все те же символы птицы и змеи… В древнем Шумере слово Лахаму – название планеты Венера – значило “госпожа битв”.

Надо сказать, что, по мнению многих историков и исследователей, цивилизация наша уходит корнями в древний Шумер, а не в Египет. Появившись на сотни лет позже шумерской цивилизации, египетская очень многим обязана Шумеру: своей культурой, архитектурой, технологией, письмом и даже своими божествами. Но статуэтки из тайников близ Акамбаро похожи именно на древнеегипетские. И все же мы будем время от времени возвращаться к летописям Шумера.

Пожалуй, самый странный из найденных близ Акамбаро предметов сильно смахивал на пирамидальный объект, которому поклонялись древние египтяне – как символу космического корабля (“солнечная барка”), на котором бог солнца Ра спускался на Землю. Захария Ситчин (израильский археолог, писатель, полиглот, ученый, эзотерик, автор “Земной хроники”) дает нам подробное описание такого объекта в своем замечательном труде “Двенадцатая планета”: “…благодаря древним памятникам, которые назывались “яд” и стоят еще в Святой Земле, мы узнаем, что они были характеризованы верхушками, имеющими форму пирамиды… началось это как подражание “небесной палате”, транспортному средству богов для поднятия в Вечное Жилище”. В древнем Египте благочестивые верующие совершали паломничества в особый храм города Гелиополя, дабы узреть и поклониться бен-бену – пирамидальному по форме объекту, на котором боги издревле прибывали на Землю. Профессор Брэстед, известнейший египтолог, утверждал, что настоящие, истинные пирамиды были, по сути, воплощением символа бога Солнца, который почитался в Гелиополе. Этим символом был “пирамидон”, маленькая пирамида, названная “бен-бен”. Тексты пирамид содержат такие слова: “Для него воздвигнута лестница на небеса, дабы он мог по ней подняться на небо”.

Древние египтяне боготворили быка, которого ассоциировали с солнечным божеством Ра. На Холме Быка в Акамбаро было найдено скульптурное изображение такого быка.

Официальная наука убеждена и стойка и непреклонна в своем убеждении: неиндейские народы не имели влияния на Западное полушарие до прибытия сюда Колумба в 1492 г. Открытие Джульсруда разрушает изящно отточенные научные теории. Поэтому научный истэблишмент в штыки принял сообщение об аутентичности предметов, найденных в утесах близ Акамбаро. Однако все попытки скептиков приклеить на найденные предметы ярлык “фальшивки” ни к чему ни привели. “Обманщиков” искали, но не нашли. Делали псевдоанализы керамики, подтасовывали в одной лаборатории процесс определения возраста найденных предметов – но все это раскрылось. Тьерни воспользовался ЗОСИ – законом о свободе информации, и узнал довольно интересные подробности. Чиновники существующего на деньги американских налогоплательщиков прославленного “Смитсониан Инститьюшен” распространяли лживую информацию о найденных предметах, передавали официальные досье главным обвинителям, оппонентам аутентичности найденных предметов.

Все обоснованные доказательства указывают на подлинно древний возраст предметов. Светила государственной мексиканской археологии признались, что раскопки, которыми они руководили, были проведены добросовестно, предметы были извлечены научными методами, из нетронутой почвы. Но будучи людьми государственными, мексиканские ученые стали утверждать: из-за найденных на некоторых предметах изображений динозавров кто-то сыграл шутку над Джульсрудом. Ну да, тысячи лет тому назад кинаме- адиты-аннунаки и божественные ягуары подготовили великолепную шутку в свободное от строительства, боевых действий и развлечений с туземками время… И землетрясение потом еще устроили, дабы почва близ Акамбаро стала еще больше нетронутой, валунами засыпанной.

Чарлз Хэпгуд, профессор антропологии и знаменитый автор трудов по геофизике и географии, лично проводя раскопки, извлек десятки предметов. Он опроверг все утверждения о “фальшивой” природе находок. Несколько экспертов университета штата Огайо объявили, что образцы предметов, найденных на месте раскопок, были действительно древними. Узнав же, откуда предметы были привезены, ученые из Огайо немедленно замолкли… Лаборатория “Deabreak Archeometrics Services”, использовав процесс термосвечения, определила возраст предметов примерно в 2 тыс. лет. А лаборатория, где проводились исследования по определению возраста предметов по степени распада радиоактивного углерода, дала другой возраст предметов – они были сделаны 4500 лет тому назад. Исследовали уголь, осевший во время обжига керамики, поступившей от Хэпгуда. Таким образом, полагает Тьерни, возле Акамбаро были закопаны старейшие керамические предметы Нового Света. Однако не будем спешить с выяснением точного возраста предметов. По-видимому, полагает Тьерни, мы имеем дело с какой-то “свалкой” или складом предметов, изготовленных ваятелями разных цивилизаций, в различные периоды истории и в разных местах. Наглядные пособия для “Душ Ра” в хранилище (или его филиале) Тота?

Льюис Кэрролл однажды заметил, что есть вещи, которые “нельзя понять”. Сумеем ли мы понять значение огромной “свалки” (или библиотеки?) предметов, на которых неизвестный нам народ изобразил портреты давно исчезнувших гигантских ящериц и странные гибриды? Еще Микеланджело утверждал, что “люди жаждут увидеть невиданное и казавшееся им немыслимым вместо общеизвестного”. Но те, кто видел изображения на глиняных предметах четырехтысячелетней давности, видели именно динозавров, азиатов и т.д. и не придумывали “немыслимые” объяснения.

Артур Лиг, который оплачивал расходы экспедиции Хэпгуда, и вместе с популярным автором Эрлом Стенли Гарднером оплатил расходы, связанные с химическими анализами по определению возраста найденных предметов, основал Фонд изучения сознания. Этот фонд занялся расследованием обстоятельств захоронения находок и привлек также и экстрасенсов и медиумов.

Так что гипотеза о египетском происхождении статуэток и прочих предметов, закопанных близ Акамбаро, заслуживает внимания. Тьерни туманно упоминает исследователей старины, которые публиковали книги, где защищается гипотеза о посещении древними египтянами Мексики. В свое время П.Стоунхилл опубликовал в израильском журнале “Алеф” (1990) статью “Мореходы древнего Израиля” и тоже приводил аргументы в пользу гипотезы о путешествии древних израильтян в Новый Свет в годы правления царя Соломона, и был убежден, что много позже сюда попал случайный корабль иудеев, чьи пассажиры и команда сумели избежать смерти от рук римских карателей: корабль случайно попал в воды Великой Дуги и добрался до Нового Света. Исследователи, чьи труды упоминает Тьерни, утверждали, что древнеегипетские корабли были более пригодными для плавания, чем корабли Колумба. На стене царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри можно видеть знаменитый скульптурный рельеф, в котором во всех подробностях изображена экспедиция в Пунт. Египтолог А.Эрман описал этот рельеф так: “В одной из гаваней Красного моря стоит флот, который должен перевезти воинов ее величества в далекую страну. Длина судов 65 футов. На каждом судне по тридцать гребцов. Гигантские паруса, подобно крыльям птиц, выступают над бортами корабля. На весельных лодках переправляют на корабли огромные кувшины с провизией. На берегу, в тени деревьев, к которым привязаны корабли, приносят жертву богине Хатор, владычице Пунта, чтобы она ниспослала попутный ветер”. Но такие корабли относятся к более поздней эпохе, ко временам Нового царства (1580-1085 гг. до н.э.).

Древнеегипетская богиня Хатор была “заимствованным” у древнего Шумера божеством. Нинхурсаг, или “Мать-богиня”, “Мать богов и людей” – так ее звали мудрые дети Шумера. Интересно, что именно она у древних египтян была владычицей загадочного Пунта. “Госпожа горной вершины” – так ее тоже называли. Несколько летописей древнего Шумера рассказывают, что когда “боги делили между собой территории Земли, то Нинхурсаг получила Землю Дилмун – “чистое место… чистую землю… светлейшее место”. Не там ли, используя формулы и процессы, полученные от Энки, создала она гомо сапиенс? Еще одно имя носила эта богиня, а именно Нин-Ти – “госпожа-жизнь”. Слово “ти” имело два значения: “ребро” и “жизнь”. Ребро Адама… Среди шумерского простонародья прозвище у нее было такое – “маму”. Отсюда, кстати, и пошло: “мама”, “има”, “мам”, “имам”…

Статуэтки, найденные близ Акамбаро, указывают на то, что бальзамирование в древней Мексике не было секретом. Если же древние египтяне-колонисты оставили не найденные пока еще бальзамированные останки, то мумии должны были неплохо сохраниться. Египтяне боялись мрака и неизвестности смерти и населяли загробное царство фантастическими чудовищами и препятствиями, которые должен был преодолеть каждый умерший на пути к вечному блаженству в полях Иалу, как называли они свой рай. Чтобы сподобиться райского блаженства, умерший прежде всего должен был сохранить тело – вместилище души. Душа представлялась состоящей из двух начал – Ка и Ба. Ка – гений человека, жизненная сила, даваемая ему при рождении. Она невидима, но имеет облик того, кому придана. После смерти Ка хотя и покидает тело, но все же продолжает заботиться об усопшем и приходит, внимая молениям, ему на помощь. Поэтому гробница считалась местом обитания Ка, и ему следовало приносить жертвы для ублаготворения покойного, и обеспечения его посмертного благополучия. Ба – понятие менее определенное: душа, пережившая человека и оставляющая его тело при кончине. Поэтому она представлялась в облике птицы с человеческой головой. Чтобы Ба могла возвратиться, необходимо было сохранить ее вместилище, т.е. тело. Вот почему египтяне так заботились об умерших. В глубочайшей древности они зарывали тела в сухой песок окружающих долину Нила пустынь. Позднее, когда умерших стали хоронить в гробницах, их тела предохранялись от тления при помощи натрона и специальных бинтов и повязок. В результате длительного опыта бальзамировщики в конце концов достигали такого совершенства, что научились сохранять тела умерших на тысячелетия, правда, в условиях чрезвычайно сухого климата страны. Однако все эти меры могли оказаться недостаточными, если тело, вместилище Ка и Ба, все же погибало. Тогда его должны были заменить изваянные для этого из твердых пород камня или дерева портретные статуи. В гробнице Тутанхамона две такие статуи стояли по бокам замурованного входа.

Мексиканский штат Гванахуато, где Акамбаро имеет сомнительную честь быть первым городом, заселенным испанцами, расположен на удивительной почве. В столице штата, городе, тоже носящем имя Гванахуато, есть старое кладбище Пантеон. Более сотни тел были извлечены из могил и выставлены напоказ: тела были забальзамированы – но не людьми, а природой! Какие-то элементы в почве вкупе с сухим климатом сделали то, что описывал в свое время историк Геродот, посетивший Египет в середине V в. до н.э. Прибыли ли сюда древние колонисты Египта именно из-за природы? Исидор Саввич Кацнельсон рассказывал, что нигде в мире, кроме вечной мерзлоты, климатические условия так не благоприятствуют сохранению памятников древности, как в Верхнем Египте, где находится Долина царей. Причина тому – сухой воздух в сочетании с очень редкими дождями. Он не знал о Гванахуато…

Другое странное совпадение между тайниками Акамбаро и Египта заключается в том, что древние египтяне прятали входы в гробницы, засыпая их валунами. Люди ли, природа ли, но кто-то или что-то так же засыпали схроны близ Акамбаро валунами. Скорее всего, во время землетрясения валуны упали на тайники, спрятав их еще надежнее. Правда, те, кто строил пирамиды и бен-бены, наверняка знали о взрывчатке, динамите, да и о многом другом… Местное население придерживается мнения, что в местах, где были тайники, обитают привидения. Среди предметов, запрятанных в тайниках близ Акамбаро, были найдены человеческие черепа.

Тьерни писал, что только крупные раскопки и сотрудничество мексиканского правительства приведут к обнаружению гробницы (он уверен, что гробница существует). Скорее всего, находится она в утесе, а вход в нее забит валунами. То же самое утверждал и привлеченный к исследованиям голландский экстрасенс Питер Хуркес.

Давно умер Джульсруд, но найденные им предметы хранятся в спецхранилище. Необходим настоящий научный подход к исследованию тайников, необходимы новые раскопки, исследование местности. Однако профессиональные археологи боятся расследовать тайники Акамбаро не из-за привидений, но из-за давления все того же сопротивления косности и невежества научного истеблишмента. Но можно понять и профессиональных археологов. Один из непререкаемых законов современной археологии гласит: ничего не может быть взято или сдвинуто с того места, где находилось в момент открытия, пока не будет точно зафиксировано на плане и сфотографировано, а в случае необходимости – и зарисовано. Особенно хрупкие предметы следует тут же подвергнуть предварительной консервации – в противном случае возможен непоправимый ущерб. Труд археолога во многом напоминает работу следователя и технического эксперта уголовного розыска одновременно: как последние по мельчайшим следам и приметам восстанавливают картину совершенного преступления, так и умелый археолог заставляет говорить вещи, которые, как правило, рассказывают о событиях, отстоящих иногда на тысячи, а то и на десятки тысяч лет от наших дней. Но рассказ будет правдив только в том случае, если все предметы останутся на тех же местах, где когда-то в последний раз прикасались к ним люди. Или наставники людей. Что знает средний работяга-археолог про находки близ Акамбаро? Темные слухи. Никто не хочет иметь подмоченную репутацию. Но…

Кому нужно было тратить энергию и деньги на то, чтобы изготовить свыше тридцати тысяч фальшивых каменных и глиняных предметов? В каких целях? Какой сумасшедший миллионер в 30-е или 40-е гг. прошлого столетия занялся бы изготовлением фальшивых статуэток, чтобы затем закопать их в землю, завалить валунами?

А если эти предметы действительно были созданы ваятелями древности, то как они попали в тайники близ Акамбаро? Вопросов больше, чем ответов, но, может быть, официальная историческая наука все-таки перестанет отмахиваться от очевидного и всерьез займется темой межконтинентальных контактов древних?