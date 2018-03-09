Уроки Мудрости. Кон и Сила. Часть 2

21 февраля 2018 г. в 19:30 МСК

на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Уроки Мудрости. Кон и Сила”.



Автор-сказительница – Марина Макарова



Часть 1 https://youtu.be/JYzZo6pcCi8



Что есть Энергия, а что – Сила?

Что такое КОН?

Как он влияет на Жизнь каждого человека, и как знание или не знание КОНа отражается в нашей жизни?

Что есть Сила? Где её Исток, как её найти и для чего она Человеку? Как её обрести и почему можно потерять?

Как связаны КОН и Сила? Какова роль Человека в этой связке понятий?



Эти и другие важные вопросы мы обсудили в беседе «КОН и Сила».



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Источник: www.youtube.com