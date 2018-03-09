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Уроки Мудрости. Кон и Сила. Часть 1

21:20. 9 марта 2018 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал:

21 февраля 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Уроки Мудрости. Кон и Сила”.

Автор-сказительница – Марина Макарова

Часть 2 https://youtu.be/N9EU48UhOTs

Что есть Энергия, а что – Сила?
Что такое КОН?
Как он влияет на Жизнь каждого человека, и как знание или не знание КОНа отражается в нашей жизни?
Что есть Сила? Где её Исток, как её найти и для чего она Человеку? Как её обрести и почему можно потерять?
Как связаны КОН и Сила? Какова роль Человека в этой связке понятий?

Эти и другие важные вопросы мы обсудили в беседе «КОН и Сила».

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Источник: www.youtube.com

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