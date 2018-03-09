Уроки Мудрости. Кон и Сила. Часть 1
21 февраля 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Уроки Мудрости. Кон и Сила”.
Автор-сказительница – Марина Макарова
Часть 2 https://youtu.be/N9EU48UhOTs
Что есть Энергия, а что – Сила?
Что такое КОН?
Как он влияет на Жизнь каждого человека, и как знание или не знание КОНа отражается в нашей жизни?
Что есть Сила? Где её Исток, как её найти и для чего она Человеку? Как её обрести и почему можно потерять?
Как связаны КОН и Сила? Какова роль Человека в этой связке понятий?
Эти и другие важные вопросы мы обсудили в беседе «КОН и Сила».
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com