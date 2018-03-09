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Ученые «заглянули» внутрь Юпитера (ВИДЕО)

08:00. 9 марта 2018 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал:
Ученые «заглянули» внутрь Юпитера (ВИДЕО) | Русская весна

Благодаря данным, переданным аппаратом Juno, ученые узнали многое о внутреннем строении Юпитера, сообщается на сайте NASA.

Так, выяснилось, что потоки в атмосфере крупнейшей планеты Солнечной системы проникают в нее на глубину порядка трех тысяч километров — значительно глубже, чем предполагалось ранее. В этом слое сосредоточен примерно один процент массы Юпитера.

«Для сравнения, атмосфера Земли — не более одной миллионной доли ее массы» — пояснил Йохай Каспи, ученый из института Вейцмана в Израиле.

Другие данные Juno свидетельствуют, что под этим слоем Юпитер вращается почти как твердое тело. Кроме того, аппарат позволил ученым собрать информацию о том, что происходит ближе к полюсам этой планеты.

На севере Юпитера центральный циклон окружен восемью другими диаметром от 4000 до 4600 километров.

Аналогичное явление отмечено и на юге планеты: там вокруг центрального циклона расположены еще пять, но их диаметр составляет от 5600 до 7000 километров.

Несмотря на то, что эти циклоны расположены очень близко, они не сливаются друг с другом. «Во всей Солнечной системе нет другого примера подобного явления, о котором мы знаем», -подчеркнул ученый из Института космической астрофизики и планетологии в Риме Альберто Адриани.

Всего в четверг в журнале Nature было опубликовано четыре статьи, посвященных исследованию Юпитера.

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Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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Один комментарий»

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    Maleos 9 марта 2018 в 12:32 Ссылка Пометить
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    Чтобы сфоткать корабель на фоне планеты (в данном случае декларируется Джу-питер – еврейский камень), нужен исчо один корабель. А отправлен был, как объявили, тока один. Значит, это фотожаба. А фотожабу мона сделать и дома, накуя отправлять корабель?.. на видео картинка неподвижная чота.. корабель висит чтоли, не двигаясь?.. так не бывает… фуфло, аннака… мультик…

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