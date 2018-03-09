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Сыроедение и молоко

15:22. 9 марта 2018 Просмотров - 326 3 коммент. Опубликовал:

Автор-сказитель – Мирянин Ведагор

В передаче речь идёт о молоке и сыроедении. Мы рассмотрели следующие вопросы:

- Полезно ли употребление молока.
- В чем вред от его употребления.
- Когда и с чем его можно или нельзя употреблять.

И другие важные и полезные вопросы по этой теме.

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Источник: www.youtube.com

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3 коммент.»

  • 1026 780
    Евгений 9 марта 2018 в 19:26 Ссылка Пометить
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    Молоко у человека нормально перерабатывается в любом возрасте. Мой отец всю жизнь прожил в деревне и для него молоко было основным продуктом питания. Если он не попил молока, он считал себя голодным. Его можно было покормить любыми деликатесами, но если ему не дали кружку молока, он говорил что его плохо покормили. И употреблял молоко до 85 лет.

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    • 860 -48
      VaSya Евгений 9 марта 2018 в 19:32 Ссылка Пометить
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      У меня тесть из деревни, так он и селёдку и огурцы молоком запивает и всё у него усваивается.
      А ещё кто смотрел “9 жизней Нестора Махно”?
      Там Махно с братом на сенокосе, сели перекусить, Махно огурец откусил и молоком запил.

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    • 335 203
      reporte Евгений 9 марта 2018 в 19:52 Ссылка Пометить
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      Верно.

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