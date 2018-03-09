Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2018
- 19:21 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 09.03.2018.
- 18:35 Снайпер ликвидировал боевика «Азова» в ДНР (ФОТО).
- 13:55 Правда об очередном перемирии — Народная милиция.
- 13:46 Танкисты ЛНР учатся оперативно выполнять задачу при любых погодных условиях.
- 12:25 Штаб «АТО» сообщил о потерях ВСУ за сутки (ВИДЕО).
- Вчера 20:30 Военные ВСУ устроили стрельбу в Славянске.
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 09.03.2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Снайпер ликвидировал боевика «Азова» в ДНР (ФОТО)
Метким выстрелом снайпера в ночь на пятницу, 9 марта, в поселке Водяное на оккупированной территории ДНР был ликвидирован боевик неонацистского полка «Азов».
«Погиб наш собрат, боец полка “Азов” Юрий „Баррет“ Луговской. Для нас он был другом и братом, и остается одним из тех Героев, отдавших свою жизнь за Украину», — говорится в сообщении на странице «Национального корпуса».
В пресс-службе «Азова» информацию о ликвидации боевика подтвердили.
Читайте также: Офицеры штаба «АТО» заехали на минное поле, потеряв людей и технику — сводка из Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Правда об очередном перемирии — Народная милиция
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Танкисты ЛНР учатся оперативно выполнять задачу при любых погодных условиях
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Штаб «АТО» сообщил о потерях ВСУ за сутки (ВИДЕО)
Утром 9 марта штаб «АТО» сообщил о потерях ВСУ за сутки.
По данным украинского командования, на Донбассе «загинул» один участник карательной операции.
Украинская сторона заявляет, что за сутки были зафиксированы три обстрела позиций ВСУ на Донбассе.
При этом о вчерашнем обстреле пригородов Донецка украинский речник (спикер), разумеется, умолчал.
Читайте также: Офицеры штаба «АТО» заехали на минное поле, потеряв людей и технику — сводка из Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военные ВСУ устроили стрельбу в Славянске
8 марта двое военных ВСУ устроили стрельбу в Славянске на оккупированной территории ДНР.
Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО».
«В городе Славянске Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны», — говорится в сообщении.
По информации штаба, сейчас Нацполиция и военная служба правопорядка ВСУ проводят служебное расследование по данному факту.
«Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил «АТО», по завершении проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности», — добавили в штабе.
Читайте также: Порошенко положит конец «Северному потоку» (ВИДЕО А. Шария)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
Самая главная новость Донбасса.
Власти Донбасса приказали всем русским добровольцам сдать паспорта. Это может быть вызвано одной из двух причин: полный идиотизм или вредительство руководства Донбасса. Приказ пришёл из Москвы с прицелом полной сдачи Донбасса.