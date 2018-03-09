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Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2018

15:29. 9 марта 2018 Просмотров - 617 Один комментарий Опубликовал:

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 09.03.2018

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Снайпер ликвидировал боевика «Азова» в ДНР (ФОТО)

Снайпер ликвидировал боевика «Азова» в ДНР (ФОТО) | Русская весна

Метким выстрелом снайпера в ночь на пятницу, 9 марта, в поселке Водяное на оккупированной территории ДНР был ликвидирован боевик неонацистского полка «Азов».

«Погиб наш собрат, боец полка “Азов” Юрий „Баррет“ Луговской. Для нас он был другом и братом, и остается одним из тех Героев, отдавших свою жизнь за Украину», — говорится в сообщении на странице «Национального корпуса».

В пресс-службе «Азова» информацию о ликвидации боевика подтвердили.

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Снайпер ликвидировал боевика «Азова» в ДНР (ФОТО) | Русская весна

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Правда об очередном перемирии — Народная милиция

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Танкисты ЛНР учатся оперативно выполнять задачу при любых погодных условиях

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Штаб «АТО» сообщил о потерях ВСУ за сутки (ВИДЕО)

 

Утром 9 марта штаб «АТО» сообщил о потерях ВСУ за сутки.

По данным украинского командования, на Донбассе «загинул» один участник карательной операции.

Украинская сторона заявляет, что за сутки были зафиксированы три обстрела позиций ВСУ на Донбассе.

При этом о вчерашнем обстреле пригородов Донецка украинский речник (спикер), разумеется, умолчал.

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Военные ВСУ устроили стрельбу в Славянске

Военные ВСУ устроили стрельбу в Славянске | Русская весна

8 марта двое военных ВСУ устроили стрельбу в Славянске на оккупированной территории ДНР.

Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО».

«В городе Славянске Донецкой области хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия. Военнослужащие задержаны», — говорится в сообщении.

По информации штаба, сейчас Нацполиция и военная служба правопорядка ВСУ проводят служебное расследование по данному факту.

«Этот позорный поступок имеет негативное влияние на формирование имиджа сил «АТО», по завершении проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности», — добавили в штабе.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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Один комментарий»

  • 3848 557
    nikolay 9 марта 2018 в 15:42 Ссылка Пометить
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    Самая главная новость Донбасса.
    Власти Донбасса приказали всем русским добровольцам сдать паспорта. Это может быть вызвано одной из двух причин: полный идиотизм или вредительство руководства Донбасса. Приказ пришёл из Москвы с прицелом полной сдачи Донбасса.

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