Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2018

Метким выстрелом снайпера в ночь на пятницу, 9 марта, в поселке Водяное на оккупированной территории ДНР был ликвидирован боевик неонацистского полка «Азов».

«Погиб наш собрат, боец полка “Азов” Юрий „Баррет“ Луговской. Для нас он был другом и братом, и остается одним из тех Героев, отдавших свою жизнь за Украину», — говорится в сообщении на странице «Национального корпуса».

В пресс-службе «Азова» информацию о ликвидации боевика подтвердили.

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