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Социальная политика Владимира Путина: пенсии в рост, НПФ под контроль

20:21. 9 марта 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

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Владимир Путин подписал закон, который ужесточит требования к расходам негосударственных пенсионных фондов. Отныне в случае злоупотребления при инвестировании, фонд будет возмещать убытки за счет собственных средств. Решение об убытках и возмещении будет принимать Банк России.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу поддержать российских пенсионеров. «Наш нравственный долг – всемерно поддержать старшее поколение. Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причём выше темпов инфляции», - заявил президент.

С начала этого года уже произошло повышение пенсий и социальных выплат. Так с 1 января пенсии неработающих пенсионеров выросли на 3,7%, с 1 февраля проиндексированы на 2,5% выплаты льготникам. С 1 апреля пенсию повысят ещё раз.

Таким образом, президент будет добиваться увеличения пенсий и социальных выплат, а также сильнее контролировать деятельность негосударственных пенсионных фондов. Раньше выбор НПФ был связан с определённым риском, теперь риски будут нивелированы.

Россия готовится к качественному прорыву в сфере улучшения качества жизни россиян, но не стоит забывать те достижения, которые достигнуты на сегодняшний день. Так, за последние годы значительно снизилась материнская и младенческая смертность,  выросла продолжительность жизни, были повышены социальные пособия.

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Владимир Путин видит социальную сферу важнейшим приоритетом своей политики. Уже решено множество ещё недавно острых вопросов. Сейчас же наша страна готова к рывку, который серьёзно улучшит качество жизни всех россиян.

 

 

 

 

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