Система массового уничтожения и порабощения (Познавательное ТВ, Владимир Базарный)
Владимир Базарный: Система массового уничтожения и порабощения. Официальное образование и здравоохранение направлены на выращивание больного, послушного стада, которое в ближайшем будущем не сможет самостоятельно размножаться.
Сборник видео Владимира Базарного: https://www.youtube.com/playlist?list…
Содержание:
0:00:28 – кому вы отдали своё здоровье?
0:02:33 – в России нет здоровых детей – официально
0:08:59 – школа – источник болезней
0:16:39 – влияние правильной осанки на здоровье
0:21:08 – вред педагогической усидчивости
0:21:56 – 4 сердца человека
0:25:08 – почему происходят травмы при родах
0:28:30 – рак от сидячего образа жизни
0:31:04 – как нужно делать прививки
0:32:33 – вред совместного обучения мальчиков и девочек
0:51:46 – гиперактивность – синдром судорожности
0:53:55 – минздрав против здоровья
0:56:30 – школа – фабрика марионеток
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…
Источник: www.youtube.com