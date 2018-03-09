Система массового уничтожения и порабощения (Познавательное ТВ, Владимир Базарный)

Владимир Базарный: Система массового уничтожения и порабощения. Официальное образование и здравоохранение направлены на выращивание больного, послушного стада, которое в ближайшем будущем не сможет самостоятельно размножаться.

Сборник видео Владимира Базарного: https://www.youtube.com/playlist?list…

Содержание:

0:00:28 – кому вы отдали своё здоровье?

0:02:33 – в России нет здоровых детей – официально

0:08:59 – школа – источник болезней

0:16:39 – влияние правильной осанки на здоровье

0:21:08 – вред педагогической усидчивости

0:21:56 – 4 сердца человека

0:25:08 – почему происходят травмы при родах

0:28:30 – рак от сидячего образа жизни

0:31:04 – как нужно делать прививки

0:32:33 – вред совместного обучения мальчиков и девочек

0:51:46 – гиперактивность – синдром судорожности

0:53:55 – минздрав против здоровья

0:56:30 – школа – фабрика марионеток

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Источник: www.youtube.com