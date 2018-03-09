Проф.И.П.Неумывакин: Как нехватка чистой воды в организме способствует болезням

Это кажется настоящим чудом: используя систему Ивана Неумывакина, мы можем стать здоровыми, как космонавты, вопреки загрязнению окружающей среды и другим негативным факторам. И для этого не понадобятся огромные деньги на операции и лекарства. Мы вообще откажемся от них и сами себе поможем.

С неба на землю

Мы побывали в гостях у Ивана Павловича Неумывакина, чтобы поздравить его с 65-летием научной и творческой деятельности. В следующем году ему исполнится 85 лет.

Начинал он младшим научным сотрудником и дошёл до начальника отдела разработки системы оказания медицинской помощи космонавтам при полётах различной продолжительности.

Как руководителю программы оздоровления советских космонавтов доктору медицинских наук, профессору, лауреату Государственной премии СССР Ивану Павловичу Неумывакину было позволено привлекать к работе лучших врачей и учёных страны.

Он взял от них всю мощь отечественной медицины и обогатил её своими изобретениями.

Была создана уникальная система оздоровления, благодаря которой вот уже более полувека наши космонавты ничем не болеют.

– Поэтому сначала я должен был определить, где находится грань между здоровьем и болезнью, почему человек начинает болеть?



Второе. Можно ли что-то использовать в космосе из арсенала средств официальной медицины? Оказалось, что ничего!



В моей докторской диссертации есть сорок авторских свидетельств на изобретения. Они и сегодня являются приоритетными.

После ухода из космонавтики я пытался внедрить в систему здравоохранения всё, что наработал для космоса. Но наткнулся на яростное сопротивление. Оказывается, что своими разработками «подрываю авторитет отечественной науки». Ведь я нашёл основную причину, почему человек болеет.

Универсальная причина болезней?

– В чём же вы расходитесь с официальной медициной?

– Она рекомендует: первое, второе, третье. Но мы же с вами представляем энергосистему, живую машину. Внутри у нас «конвейер», а рот – это «дробильная система». Мы должны не глотать пищу, а тщательно разжёвывать, практически «пить» её. В это время «компьютер» – головной мозг – видит: хлеб, каша, мяса кусочек. И даёт указания желудку. Для мяса нужна более концентрированная соляная кислота, а для хлеба – чуть поменьше, для каши – тоже.

Но вы проглотили пищу, не прожевав её. Она только сверху, чуть-чуть обволакивается соляной кислотой, которая не может проникнуть внутрь куска.

Но самое страшное, что в это время соляная кислота, которая выделилась в достаточном количестве для переработки того же куска мяса, растворяется водой, которую в конце застолья употребляется как«третье». Вы концентрацию кислоты уменьшаете, в итоге пища не может перевариваться.

И всё, что вы съели, превращается в «шлаки» – непереработанные продукты обмена веществ.

Мы едим в четыре-пять раз больше, чем нужно для сохранения здоровья. Остальная «лишняя» пища – это работа для врачей, начало вашего заболевания. Не сегодня, так завтра, – но оно точно будет.

– Вы предлагаете меньше пить жидкостей?

– Это смотря каких. Дело в том, что вода в клетку проходит только«чистая». Именно этой воды вам нужно выпить два литра. Минеральные воды, тем более газированные напитки – опасные продукты; клетка должна их прочистить. Кофе и чай дают кратковременный всплеск энергии, но это только усугубляет нехватку воды. Эти и подобные напитки перерабатываться не могут.

«Грязная» вода заходит в клетку, и вместо получения энергии, последняя должна её тратить на очищение жидкости. «Грязь» выбрасывается, а воды не хватает – и энергии мало.

Думаю, теперь понятно, почему клетка «зашлаковывается». И не имеет значения, во что выливается приём «нечистой» жидкости: в атеросклероз, гипертонию, аритмию… Да во что угодно!

Главная причина огромного большинства заболеваний очевидна.

Выздоравливают «безнадёжные»

– В том числе рака и СПИДа?

– Думаю, что таких заболеваний нет.

– Как нет?!

– Есть состояния, связанные с зашлакованностью организма. В нём клетки начинают жить фактически в гнилостной, бескислороднойсреде. Поэтому мутируют, становятся онкомаркерами. Вообще-то раковые клетки есть в любом организме, однако у здорового человека они подавляются иммунитетом. А когда индивид ослаблен, эти клетки начинают бурно размножаться. В принципе они нам нужны – для того, чтобы организм знал: добро и зло всегда рядом. Но добро не должно давать злу распространяться. А если вы сами подавляете добро – за счёт стрессов, неправильного питания, провоцирования гиподинамии и так далее? Добро уходит, а его место занимает зло.

Мы создали оздоровительный центр, в котором за три недели, без лекарств и клизм, очищаем внутреннюю среду организма. И у человека исчезает, например, гипертония – та, которую не может убрать кардиологический центр. Ну, не может! А мы просто убираем из организма «грязь».

– Каким образом?

– За счёт полуголодного существования. Специальные фиточаи для очистки крови, печени, почек, поджелудочной железы. Специальная система, которая позволяет два дня поголодать и два дня пить эти чаи.

– В ваших центрах успешно лечат рассеянный склероз, паркинсонизм и другие заболевания, которые принято считать неизлечимыми…

– Через три-шесть месяцев больные, которые были лежачими, уже ходят в магазин, на рынок, сами себя обслуживают. А секрет прост: они насытили свои клетки водой, которой раньше им катастрофически не хватало.

Врачи совершенно не обращают внимания на то, что вода – это самыйлучший электролит, это энергия. Без неё не могут работать митохондрии – своего рода гидроэлектростанции, снабжающие клетку энергией. И первый орган, который страдает из-за отсутствия воды – это головной мозг. Отсюда – раздражительность, головная боль, мигрень, быстрая утомляемость, плохая успеваемость.

Сегодня я официально заявляю: с моей точки зрения, диагноза нет. Рак и СПИД – это состояния; следствия, а не причина.

Если человек будет уверен, что рак – это временное состояние, то сможет избавиться от него. Для этого надо прежде всего посмотреть, что плохого в жизни он сделал, покаяться в грехах, попросить прощения у людей, которых обидел. А потом надо настроить своё сознание на выздоровление. Именно этот настрой и побеждает любые повреждающие факторы.

Излечите себя сами

– Люди удивляются, когда вы говорите им, что сердца… нет в груди.

– Сердце – это мотор по перекачке жидкости, оно в основном находится ниже пупка…

– Как это?

– Взрослый человек имеет рост 150–180 сантиметров. Жидкость под влиянием тяжести падает вниз, но её нужно поднять снизу вверх. А делают это мышцы, в которых находятся сосуды. Это специальные насосы, которые своими сокращениями проталкивают кровь вверх. И если владелец своего тела не занимается им: не занимается спортом, не тренирует мышцы туловища и ног, то у него возникают атеросклероз, варикоз, трофические расстройства.

На фоне «грязи», которая находится в организме, кровь загустевает. И сердцу нужно прилагать больше усилий для проталкивания этой крови. Вначале возникает гипертрофия левого желудочка, потом начинаются различного рода аритмии, а потом происходит инфаркт или инсульт. У сердца не хватает силы работать вместо пятисот с лишним мышц, которые должны качать кровь.

Итак, сердце должно работать при хорошей крови, не сгущённой, а жидкой, наполненной водой. Но как добиться этого, людей почти никто не учит.

Немногие знают, что воду надо пить за 10–15 минут до еды – один-два стакана. Она свободно проходит по малой кривизне желудка и собирается в районе двенадцатиперстной кишки, – там, где скапливается щёлочь. В результате вода не закисляется желудком, а ощелачивается.

– Традиционные компот, кофе или чай пить напоследок нельзя?

– Ни в коем случае! Можно только рот прополоскать после еды. И полтора-два часа после употребления мяса не есть и не пить ничего: нужно, чтобы желудочный сок переработал, «разъел» это мясо. Потому что кое-что в нём человеку нужно, ведь тот живёт «в периодической системе Менделеева» и должен пополнять свой организм всеми элементами.

А если натощак, когда пустой желудок, хотите есть – надо пить воду. Попили – полчаса не хочется кушать. Потом ещё попили. И когда уже будет «сосать под ложечкой» – поешьте.

У нас же, как двенадцать часов, так все идут на обед в столовую. Но не надо кушать, если не хочется! Надо дать организму отдохнуть. Ведь у него пища, которую он утром поел, не переработана! Если ещё сверху навалить, она будет гнить. Отсюда – все негативные последствия.

Итак, пейте воду натощак. Вода – это пища, ведь мы на три четверти фактически состоим из воды. За сутки надо выпить натощак 1,5–2 литра чистой воды. Всё остальное не работает на здоровье.

Посмотрите на некоторых людей после 60–70 лет. Когда они начинают пить около двух литров в сутки чистой воды, у них морщинки разглаживаются, кишечник начинает нормально работать.

В воде клетка купается – это основа её жизни. Поэтому пить надо много и только натощак, и только чистой воды.

– А где же её взять?

– Чистая вода – не та, которую продают. В бутылках вода кислая, она имеет РН 6,5–7. А как сделать действительно чистую воду?

В московском водопроводе нормальная вода. Вечером вы наливаете её из крана в кастрюлю или бутыль, она отстаивается, хлор выходит. Утром там осадок обязательно будет, хотя глазами его не видно.

Вы осторожно сливаете верхнюю воду, примерно две трети всего объёма, но не кипятите её, как обычно, а доводите до мелких пузырьков. Это так называемый «холодный кипяток», который сохраняет свою структуру в течение суток.

Такая вода нужна клетке. Она уже не тратит энергию на её очищение. Это поистине живая вода, которая возвращает человеку здоровье.

Ритмы жизни

– Расскажите, пожалуйста, в какое время надо есть пищу, чтобы стать здоровым?

– Дело в том, что если вы кушаете после семи часов вечера, то никогда не будете здоровым человеком. Инсулин, выделяемый поджелудочной железой в 19 часов, в течение двух часов перерабатывает пищу. Если вы что-то сладкое съели, то инсулин не позволит подняться уровню сахара выше нормы.

А с 9 часов вечера поджелудочная железа должна спать вместе с желудком – к этому времени им надо быть свободными от пищи. Тогда они передают эстафету шишковидной железе, которая вырабатывает мелатонин – гормон роста, он выделяется в 11 часов.

Премудрость Творения

– Казалось бы, какое отношение имеет вышесказанное к религии? Но она и наука сегодня приходят к общим выводам. Высшее начало лежит в основе Вселенной, всех происходящих в ней явлений. Оно является основным и в деятельности человека, по крайней мере – должно быть таким. Но мы извратили высшие законы, сосредоточились на материальном, забывая о духовном. А если нет Бога в душе, тогда, получается, можно брать от жизни всё, что только возможно, ничего не отдавая взамен. Вот почему и возникла та вакханалия, которую мы наблюдаем сейчас в окружающей нас жизни.

– Что надо делать, чтобы изменить окружающий нас неблагожелательный и холодный к нашим чувствам, порывам души мир?

– Вы задаёте мне детский вопрос, но в нём скрыт глубокий смысл. Ответ на него был известен ещё тысячи лет назад: не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Знай: ты являешься частицей всего, что вокруг тебя. Одно зависит от другого. Ты сделал зло ближнему – значит, сделал плохо в первую очередь самому себе. Уничтожая своими мыслями и делами окружающих, ты разрушаешь себя, свою духовную и нравственную основу. А повреждение души неизбежно ведёт и к болезням тела, преждевременной смерти.

Избежать их можно только одним способом – перестать вредить окружающим, начать творить добро, сделать главным в жизни духовное, а не материальное, то есть жить по заповедям, которые даёт религия.

Система, которую заблокировали

– Иван Павлович, ваша методика лечения ультрафиолетом позволяет людям избавиться от химических препаратов, эффективно лечить животных и растения, получать экологически чистые молоко и мясо, овощи и фрукты, другие продукты. Но почему эта спасительная система после столь успешных испытаний нигде не применяется?! Лишний раз подтверждается евангельская истина: нет пророка в своём отечестве…

– К сожалению, это так. Я десятки лет работал в космонавтике и не мог заниматься здравоохранением. К тому же надеялся, что мои медицинские разработки внедрят здравомыслящие люди. И действительно, после проведения всех испытаний было получено разрешение Минздрава СССР на их внедрение в систему здравоохранения. Но вскоре распался Советский Союз. А Минздрав РФ потребовал проведения тех же самых испытаний, но уже под эгидой Российской Федерации, потому что результаты, полученные в советских учреждениях, для него, видите ли, недействительны. Это же нонсенс!

Но я уже ушёл на пенсию, и на повторные испытании у меня не было ни сил, ни финансовых средств. А помогать мне никто не хотел. Тогда я понял, что подрываю существующие методы и средства лечения людей, животных, растений, почвы, которые на самом деле калечат их, – но зато кормят производителей лекарств, минеральных удобрений, гербицидов и прочей химии.

– Что же вы предлагаете для медицины, Иван Павлович?

– Широко внедрить мою систему оздоровления. Её заблокировали в больших городах, где развито медицинское обслуживание. Но оно очень слабое в глубинке, и там можно попробовать внедрить эту систему. Создан типовой проект, который позволит в районных больницах или в отдалённых уголках России главному врачу со своими сотрудниками в течение трёх недель оздоровлять 25–30 человек. Не надо никаких томографов, никакого сложного оборудования – нужны обычные методики, которые используют врачи, освобождающие людей от лекарственной зависимости.

В Госдуме России это моё предложение нашло понимание на высшем уровне. Но когда встал вопрос о реализации, то ведомства, отвечающие за здоровье в России, не нашли денег, необходимых для организации центров оздоровления. И вообще оказалась «никому не нужной» вся моя экологическая система оздоровления человека, животных, растений, земли…

Недавно один представитель власти заявил, что малые города неперспективны – их нужно объединять с мегаполисами. Но реализация этого проекта уничтожила бы основу России. Откуда может ещё начаться её возрождение?

Возрождение начинается от земли, знания природы, любви ко всему живому, желания сохранить его для потомков. На земле рождаются те люди, которые должны возвеличить Россию. Именно оттуда должно идти здоровье, а не из мегаполисов, жители которых понятия не имеют, «где растут булки».

– Неужели нет никакой надежды на внедрение ваших разработок, которые позволяют очистить землю, оздоровить всё живое?

– К счастью, недавно ими заинтересовались в Белоруссии. Там до сих пор сохраняются бесплатная медицина, бесплатное образование.

Не удивительно, что эта страна проявила интерес к моей оздоровительной системе, оказавшейся «не нужной» в нашей стране. Хочется верить, что отсюда начнётся оздоровление всей планеты.

Я очень надеюсь, что и в России найдутся люди, которые хотят, чтобы их дети и внуки жили в добром здравии на возрождённой земле, а не умирали от болезней в отравленной среде. И внедрят мою систему.

МИХАИЛ ДМИТРУК, 25 декабря 2012 г.

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Что ВАЖНО и Нужно знать о воде..

Так как воду мы потребляем ежедневно, то нетрудно представить себе, какое огромное количество энергии организм вынужден расходовать на ее переструктуризацию.

Чтобы можно было облегчить работу организму по переструктуризации воды, необходимо обращать серьезное внимание на качество потребляемой воды, и тогда мы сможем сохранить свою жизненную энергию для других целей.

Вот почему необходимо, чтобы потребляемая вода по своим основным характеристикам как можно точнее соответствовала водной среде нашего организма. А значит такая вода:

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