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Почему экономика РФ отстаёт от мировой?

19:49. 9 марта 2018 Просмотров - 191 4 коммент. Опубликовал:

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Россия так и не смогла оправиться от мирового экономического кризиса и проигрывает по темпам роста другим странам. В чем причины и какие пути выхода из сложившейся ситуации?
 

После мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. для мировой экономики наступила новая "экономическая нормальность". Оправившись от кризиса, экономики разных стран начали восстановительный рост. Рост экономик происходил повсеместно: и в развитых, и в развивающихся странах. Поначалу, в 2010-2014 гг., росла и экономика России, которой кризис 2008-2009 гг. нанес более существенный урон, чем большинству других развитых и развивающихся стран, говорится в исследовании Института экономики роста им. Столыпина П. А.


Однако ни в один из посткризисных годов России не росла быстрее, чем развивающиеся страны в среднем. Уже в 2014 г. рост российской экономики опустился ниже среднего по развитым экономикам уровня (0,7% против 2,1%). А в 2015-2016 гг. реальный ВВП России и вовсе падал – и это на фоне продолжающегося роста мировой экономики на уровне 2% в год. Даже в 2017 г., который отмечен восстановительным ростом, Россия не продемонстрировала темпы роста уровня даже развитых экономик (1,8% против 2,2%). 


В итоге за последние 9 лет (с 2008 по 2017 гг.) российская экономика выросла на 6%, тогда как мировая экономика – в среднем на 35%. За эти годы развитые страны продемонстрировали темпы роста в среднем вдвое выше темпа роста российской экономики. А темпы роста развивающихся экономик превзошли его в среднем более чем в 7 раз. Доля России в мировом ВВП по ППС снизилась с 3,95% в 2008 г. до 3,16% в 2017 г.
 

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Итоги экономического развития России за прошедшие пять лет оказались худшими по сравнению с остальными сырьевыми экономиками (за исключением Венесуэлы). 

Основные факторы замедления российской экономики по сравнению с остальными сырьевыми странами могут быть продемонстрированы на основе анализа вкладов компонентов использования в темпы прироста ВВП.
 

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На представленных выше диаграммах видно, что основной причиной замедления экономического роста в России в 2013-2014 гг. было сокращение валового накопления (замедление инвестиций и сокращение запасов в 2013 г., падение инвестиций и сокращение запасов в 2014 г.). 


Кроме того, в 2014 г. произошло существенное торможение потребительского спроса. В остальных сырьевых странах в этот период инвестиционный и потребительский спрос продолжал расти. И еще один важный момент: намного больший вклад в динамику ВВП наблюдался со стороны государственных расходов.

 

В чем причины?

Безусловно, сказались санкции и внешняя конъюнктура, хотя другие сырьевые страны падение цен на энергоносители пережили несколько лучше. 

Тем не менее выше говорилось о падении инвестиций, и произошли они во многом из-за высоких процентных ставок и высокой нагрузки на бизнес. 

Финансовые вложения в 2013-2014 гг. становились для многих видов деятельности сопоставимыми или более выгодными по доходности, чем инвестирование в производство. Средние депозитные ставки (по депозитам населения, исключая депозиты "до востребования", данные ЦБ РФ) выступали уровнями отсечения инвестиций в разные периоды.

Перед кризисом, в последнем "благополучном" 2013 г., когда курс и ставки были еще стабильны, рентабельность обрабатывающих производств и транспорта резко упала. В числе отраслей, которые могли развиваться на кредитные ресурсы, осталась только добыча полезных ископаемых. Высокие ставки по депозитам стали тормозом развития отраслей, отвлекая часть прибыли в пользу банковских депозитов, а кредитные ставки не дали возможности инвестировать в развитие.

Резкий рост ставок в 2015 г. не позволил большинству отраслей привлекать инвестиции, так как их рентабельности даже без учета рисков не превосходили безрисковую депозитную ставку. Рентабельность проектов обрабатывающей промышленности была в среднем на уровне депозитных ставок и не покрывала среднюю ставку по кредитам. 

К 2013 г. российские производители не могли конкурировать по цене не только с производителями из Китая, но и с европейскими товарами. Девальвация рубля в 2014-2015 гг. сняла остроту этой проблемы на некоторое время, однако уже в 2017 г. потеря ценовой конкурентоспособности внутренними производителями и рост импорта вновь начали приводить к замедлению экономической динамики.

Ситуация 2015-2016 гг. характеризовалась повышением рентабельностей почти всех отраслей вследствие девальвации валюты и ограничения рынка для некоторых импортных товаров. В то же время из-за роста ставок соотношение рентабельности и процентных ставок сохранилось, что не позволило воспользоваться полученными преимуществами. Кроме высоких процентных ставок следует также учитывать высокую налоговую нагрузку, растущие тарифы и чрезмерное административное давление.

К снижению валового накопления в России добавилось и значительное сокращение потребительского спроса, что было вызвано главным образом резким ускорением инфляции, обусловленной девальвацией рубля. Из всех сырьевых стран девальвация национальной валюты в 2015 г. была наиболее сильной в России. 

При этом страны, придержавшиеся фиксированного валютного курса, в среднем продемонстрировали более высокие темпы роста по сравнению со странами, девальвировавшими свою валюту.
 

Варианты дальнейшего развития

В Институте экономики роста им. Столыпина П. А. уверены - если ничего не предпринять, Россию ждет длительная стагнация в третьем эшелоне мировой экономики. При инерционном сценарии к 2035 г. экономика России вырастет в 1,5 раза, тогда как мировая экономика – в 4 раза (к уровню 1990 г.).

Только для того, чтобы преодолеть отставание российской экономики за 10 лет, потребуется обеспечить дополнительный среднегодовой прирост ВВП на более чем 2 процентных пункта. Для того чтобы вернуть нашу долю в мировой экономике за этот период, нужно расти средним темпом не менее 5%.

Необходимо в сжатые сроки сделать российскую экономику вновь привлекательной для инвестиций частного бизнеса, а экономический рост превратить в источник роста благосостояния всех слоев населения. Решение этой задачи отнюдь не требует колоссальных бюджетных расходов и может быть осуществлено за счет имеющихся у бизнеса и государства ресурсов.

Устойчивый остаток средств на депозитах в Банке России в 2017 г. составил около 650 млрд руб. Учитывая, что одним рублем резервных денег обслуживается в условиях 2014-2016 гг. оборот около 8-10 руб. клиентских средств, мы получаем не менее 5 трлн руб. дополнительного кредита в нефинансовый сектор при использовании имеющейся избыточной ликвидности.
 

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Главная задача новой экономической политики государства – перейти от задач макроэкономической стабилизации к стабильному росту. Главный источник роста – инвестиции в реальный сектор экономики.

 

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Отсюда

Метки: аналитика, Россия, экономика
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4 коммент.»

  • 2093 1872
    strelez 9 марта 2018 в 20:21 Ссылка Пометить
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    Все вышеприведённые умозаключения с красивыми графиками описываются всего-навсего заключительной строкой из басни дедушки Крылова “Квартет”. Или другая басня – “Лебедь, щука и рак”.
    Вот в них-то и сокрыто объяснение “Почему экономика РФ отстаёт от мировой”?
    Сколько наверху музыкантов? Много. И все играют по чужим нотам. При этом многие даже слова “нота” не знают.

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  • 704 416
    ФЕДОР ЗИМИН 9 марта 2018 в 20:48 Ссылка Пометить
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    Не нужно сравнивать экономики РФ и Запада! Это небо и земля. Нужно сравнивать экономики наших соседей. Об этом в экономическом блоге: “spydell”.

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  • 4300 2812
    Владимир 9 марта 2018 в 21:32 Ссылка Пометить
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    Наша страна – уникальная страна. Единственная страна на планете, которая может жить автономно.
    Что нужно для экономики? Энергия, полезные ископаемые, человеческий потенциал. Энергия, полезные ископаемые – есть, человеческого потенциала нет. Энергия и полезные ископаемые захватили паразиты и хищнически отправляются за бугор.
    Народ России лишён первичного, преимущественного права на пользования на законных основаниях (это наша Родина).
    При этом искусственно давят финансовой системой, антинародным и антиэкономическим законодательством .

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