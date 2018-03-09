О переговорах США и КНДР

Относительно анонсированных переговоров между США и КНДР, то пока рано говорить, приведут ли они к конкертным результатам, но сам факт наличия таких переговоров говорит о следующих вещах:1. Южной Корее совсем не улыбается получить у себя под боком локальную ядерную войну, поэтому посредническая роль Сеула между США и КНДР отражает нарастающее беспокойство Южной Кореи тем, что США перейдут красную черту. В то, что КНДР на кого-то нападет первой, никто не верит за пределами пропагандистских агиток про северо-корейскую агрессию.2. США так и не смогли принудить КНДР отказаться от своей ракетно-ядерной программы, которая вышла на эксплуатационный уровень как раз на пике конфликта между Пхеньяном и Вашингтоном. Нынешние условия переговоров, которые обсуждаются дипломатами, скорее выгодны Пхеньяну, который уже добился желаемого и теперь пытается зафиксировать ситуацию.3. В качестве элемента торговли Ким Чен Ын может использовать вариант с приостановкой ракетных запусков и ядерных испытаний, в обмен на прекращение военных учений США и Южной Кореи, а также вывод систем THAAD из Южной Кореи, на чем настаивает Китай.4. Практически невероятно, что Северная Корея откажется от МБР и ядерного оружия, так как на данный момент нет таких гарантий и обещаний, которым бы безоговорочно поверили в Пхеньяне. Речь может идти скорее о некоторой заморозке конфликта, где США дадут сохранить лицо, а КНДР снизит уровень риторики и не будет кидать ракеты в океан через Японию.5. Если переговоры пройдут и будут иметь хотя бы ограниченный успех, который приведет к снижению военной напряженности на Корейском полуострове, можно будет говорить о том, что Китай и Россия добились своего, так как Пекин и Москва изначально выступали за переговоры между США и КНДР и снижение напряженности.Полагаю, что рано или поздно ведущим державам придется признать ядерный статус КНДР. Вопрос лишь в том, когда и как это произойдет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com