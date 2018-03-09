Как женщины служат в спецназе армии России
Источник: www.aif.ru
Корреспондент АиФ.ru накануне 8 марта побывал в соединении специального назначения Южного военного округа России и узнал, как служат прекрасные дамы в элитных войсках страны.
«Стреляю на „хорошо«!»
У многих стереотип о службе девушки в армии сложился по американскому боевику «Солдат Джейн». В фильме лейтенант Джордан О`Нил наравне с мужчинами старалась пройти все круги обучения и попасть в спецподразделение особого назначения, ни в чём не уступая здоровенным мужикам. Своеобразный получился герой: Джейн побрилась налысо, отказалась от макияжа, и под конец картины такое впечатление складывалось, что она была уже не девушкой, а кем-то другой или другим…
Побывав в бригаде спецназа России, я сделал вывод: русская женщина-военный кардинально отличается от американской героини фильма. Главные жизненные приоритеты для россиянок в погонах — это дети и семья, а не карьера или желание стать наравне с сильным полом. Да и большинство милых дам связали свою жизнь с армией только лишь потому, что муж — военный.
Девушки в подразделении спецназа работают связистами и медиками. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин
Рабочий день в боевом подразделении начинается с построения на плацу. Идёт перекличка. Далее — развод на занятия. У девушек сегодня тренировка по воздушно-десантной подготовке (ВДП), поэтому они в полном обмундировании: с автоматами и большим вещмешком за спиной. Все без исключения — с аккуратным макияжем и маникюром.
На вопрос о том, что это за войска, гвардии сержант Елена Лемешко отвечает с улыбкой: «Спецназ!» Продолжаю разговор: «Так вы, значит, приёмы рукопашного боя знаете, стреляете, наверное, „в яблочко«?» Ответ получается метким и разоружающим: «Я недавно из декрета вышла по уходу за ребёнком. У меня старшей дочери 18 лет, а сыну три года!» Елена добавляет: «А стреляю я на „хорошо« и имею 43 прыжка с парашютом».
В спецназе всего 5% женщин-военных от общего состава подразделения. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин
На 15 спецназовцев в соединении приходится одна женщина. Они работают тут по контракту и имеют профессии связиста и медика. Прыгать с парашютом и метко стрелять они обязаны из-за высокого статуса воинского формирования, иначе не пройдёшь аттестацию, а значит — жди увольнения. Ещё женщины должны уложиться в нормативы по бегу на 100 метров и 1 км, а также выполнить норматив по отжиманию пресса.
«Вещмешок — тяжелее ребёнка!»
Елена Лемешко — потомственная военная. Отец её — летчик-испытатель, сама она уже 15 лет служит в вооруженных силах. «Военная служба — это осознанный выбор. Не сказать, что я об этом мечтала, но со временем так получилось. Сначала работала в МЧС, потом перешла сюда. Многие скажут, что не женское это дело, но мне нравится: интересно и достойный заработок. Сюда в основном приходят жёны либо дети военных. Мы ходим на работу, как и женщины на гражданке, а вечером возвращаемся домой в семью», — поясняет она.
Елена Лемешко недавно вышла из декрета по уходу за ребёнком, но уже 43 раза прыгала с парашютом. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин
Муж у Елены, как и у большинства стоящих на плацу девчонок, — военный.
Прыгать с парашютом гвардии сержанту страшно, она этого и не скрывает. «Хоть первый прыжок, хоть нет, всегда страшно», — говорит она.
На плацу девушки ждут указаний командира. Спрашиваю у них: «Сколько весит мешок за плечами, не тяжело ли?» Одна дама с серёжками в ушах и косичкой быстро реагирует: «Конечно, тяжело. Тяжелее ребёнка весит. В мешке средства защиты, ОЗК, личные вещи, кружка, ложка…»
Есть в подразделении и многодетные мамы. Среди них контрактницы Елена Новикова и Олеся Пискарёва.
На занятии по воздушно-десантной подготовке. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин
Заместитель командира войсковой части бригады, гвардии полковник Владимир Серёгин, похоже, не испытывает никакой жалости к мёрзнущим на плацу дамам. «Военнослужащие женщины в нашем подразделении проходят службу по контракту на должностях офицеров, прапорщиков, солдат, служат радиотелеграфистами, медицинскими работниками. Они наравне с мужчинами выполняют всю военную службу добросовестно, честно, порядочно. Огромное им спасибо, — говорит офицер, в советское время его должность называлась «замполит». — К женщинам-военнослужащим предъявляют такие же требования, как и к мужчинам, но в нужный момент мы им подставим плечо: они ведь идут с нами в одном строю!»
Практические занятия по укладке парашюта. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин
Дослужиться до подполковника
Наконец-то звучит команда, и девушки идут на тренажёр «Стапели подвесных систем». Это такой комплекс, где проводят занятия по имитации прыжка с парашютом.
Дамы вешают на спину настоящий парашют. Инструктор воздушно-десантной подготовки дотошно проверяет обмундирование: «Почему шнурок здесь развязан?» Девушка мило улыбается: «Знала, но забыла!» Инструктор сурово поясняет: «Мы их готовим к боевым действиям, а будут ли они участвовать в них, зависит от конкретных обстоятельств».
Мужчины в армии всегда помогут женщине на учениях. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин
Когда приходит время забраться на подмостки тренажёра, то одна девушка просит: «Ой, а кто меня подвесит? Я маленькая — не достаю!» Другая контрактница радостно восклицает: «А мне места не хватило — какая красота!»
Офицеры хоть и утверждают, что для них разницы нет, кто перед ними, — женщина или мужчина — но это, конечно, неправда.
Мужчина, даже с самыми высокими погонами, будет всегда оставаться мужчиной, тем более — перед такими храбрыми и ухоженными красавицами. Вот и инструктор увлекается: завязывает, подвешивает, подтягивает, словно опытный тренер в фитнес-зале с начинающей спортсменкой.
Для Элины главное — семья, но она мечтает стать подполковником! Фото: АиФ/ Виталий Колбасин
«Для меня приоритет в жизни — это, безусловно, семья, — говорит Элина, самая старшая по званию, капитан и заместитель командира взвода. — Сын пошёл в первый класс. Мы нужны в армии для того, чтобы разбавлять суровую военную жизнь женскими качествами», — делится она своими мыслями, добавляя, что хочет дослужиться до подполковника.
Муж Элины Сергей считает, что женщин-военных не надо посылать в атаку на противника с автоматом. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин
В то время, когда Элина давала очередью из автомата Калашникова по предполагаемому противнику, её муж Сергей, полковник, вёл урок по радиосвязи в соседнем помещении. «Женщины в армии, конечно, приносят свою пользу. На узлах связи они несут боевое дежурство, забирают на себя часть работы. Конечно, в окопах с мужчинами они сравниться не могут, да и в атаку их навряд ли пошлют на врага, потому что они служба обеспечения. Но женщины наравне с мужчинами занимаются теми же воздушно-десантными упражнениями, огневой и строевой подготовкой».
Приказ: вручить подарки!
Следующий этап тренировки — стрельба в тире. Нужно уложиться в норматив, попасть в мишень, иначе будешь пересдавать.
Фельдшер, гвардии старший сержант Ольга Мелешина, признаётся, что женщине в армии намного сложнее: «Не все девчонки выдерживают, уезжают из гарнизона. Ведь кругом мужчины, кто-то к тебе предвзято относится, не каждая девушка выдержит такой психологический груз».
Тренировка по приземлению. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин
Но у самой Ольги всё хорошо в личной жизни: её муж — уже подполковник. Служба покидала их по всей стране: служили в Калининграде, Москве, Мурманске, теперь — здесь, в Южном военном округе.
«Познакомилась со своим избранником в госпитале, он болел, а я там практику проходила. У нас сыну 17 лет, он уже самостоятельный, учится в Нахимовском училище Санкт-Петербурга, дочери — 12 лет, — признаётся Ольга. — Детей мне бабушки не помогали воспитывать: в гарнизоне все дружно живут, выручают друг друга. Дочка самостоятельная. Если нас с мужем по тревоге поднимают, то уже сама может и завтрак приготовить, и в магазин за продуктами сходить».
Занятия подходят к завершению, нужно ещё попасть в мишень из пистолета. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин
Тренировка подходит к завершению. Инструктор подводит итог дня: «Молодцы, девчата, к празднику 8 марта готовы!» А ещё полчаса назад этот офицер утверждал, что ему без разницы, кто у него в подчинении: мужчина или женщина…
7 марта по приказу командира для всех девушек подразделения пройдёт торжественное мероприятие с вручением подарков, зачитают праздничный приказ. А 8 марта для всех дам в погонах наступит выходной, как и для большинства представительниц прекрасной половины России.
Автор: Виталий Колбасин
Источник: nstarikov.ru
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Не понял – зачем???????
И о самолётах – “Су-57, который в экспортном варианте имеет название FGFA”
Не, ну вы видели – свои лётчики на су-27 летают, а они уже экспортное название Су-50 придумали!!! Вот так родиной и торгуют!!!
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Ну что же вы твАрите,твАри? Из женщин,призванных ПриРОДдой дарить жизнь,делаете роботов,готовых убивать? Апофеоз дебильной американизации.. И ведь сколько находятся дур… Меркантильность…поиски денег и льгот! Как стыдно за таких “вояк”…Но не зря же так старательно засовывали женственность в брюки…и вот результат…мир сошёл сума!
Готовят пушечное мясо,взамен сыночков,живущих заграницей и жалеющих свои …опы…
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Реально твари. как и предупреждали:
https://pandoraopen.ru/2016-08-27/general-major-kgb-novyj-mirovoj-poryadok-nastupit-v-2017-godu/
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Уже 2018, чипов нет. Но к этому идёт.
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Не все же такие умные. В гарнизонах другой работы нет. Совсем.
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Работы нет совсем не только в гарнизонах…её нет нигде,кроме Москвы и Питера…Но это не значит,что надо извращать приРОДу и становиться сатанистами…!
К тому же…мужчины воюют благодаря тестостерону:грубо,но справедливо…женщины воюют -за счёт ИНСТИНКТА самосохранения: ЖЕСТОКО,цинично и беЗрассудно!
Это один из методов геноцида…сколько детишек могли бы нарожать и воспитать…Убийцы!
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Не от хорошей жизни эти женщины пошли служить, что на них злиться. Поверьте, им нелегко приходится.
Вот только зря их засветили с фамилиями и фотками, это уже злодейство.
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Не только верю,но и ВИЖУ И ЗНАЮ,как нелегко…НО это таких”вояк ” никак не оправдывает…
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Кого обвиняете, дам или их начальников?
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Даже не пытаюсь кого-то обвинять…просто жутко видеть,что люди действуют НЕОСОЗНАННО…в головах МОРОК…и этим пользуются те,кому выгоден геноцид…Нет РАЗУМА ни у тех, ни у других…БИОРОБОТЫ!
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А сама то ты мать Екатерина живёшь так, как хочешь? От то то и оно. И они, а точнее сказать многие из них, не о том мечтали.
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Работают люди, Родину защищают, а Вы про них так неуважительно!
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при чём тут люди. надгосударственая власть условия создаёт. чтобы и в деревнях выжить не смогли. и в городах рабами сделали.
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Женщин поздравила космическая конфедерация с весенним праздником и сказали, чтобы они дерзали, были наравне с мужчинами, шли по карьерной лестнице куда захотят. Сказали, что “они” внедряются в тела женщин. Т.е. получается, что это не сами женщины, а подселенцы из космомса. Вопрос куда это всё идёт и кто рулит? Тёмные или светлые?