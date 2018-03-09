Как женщины служат в спецназе армии России

Источник: www.aif.ru

Корреспондент АиФ.ru накануне 8 марта побывал в соединении специального назначения Южного военного округа России и узнал, как служат прекрасные дамы в элитных войсках страны.



«Стреляю на „хорошо«!»

У многих стереотип о службе девушки в армии сложился по американскому боевику «Солдат Джейн». В фильме лейтенант Джордан О`Нил наравне с мужчинами старалась пройти все круги обучения и попасть в спецподразделение особого назначения, ни в чём не уступая здоровенным мужикам. Своеобразный получился герой: Джейн побрилась налысо, отказалась от макияжа, и под конец картины такое впечатление складывалось, что она была уже не девушкой, а кем-то другой или другим…

Побывав в бригаде спецназа России, я сделал вывод: русская женщина-военный кардинально отличается от американской героини фильма. Главные жизненные приоритеты для россиянок в погонах — это дети и семья, а не карьера или желание стать наравне с сильным полом. Да и большинство милых дам связали свою жизнь с армией только лишь потому, что муж — военный.

Девушки в подразделении спецназа работают связистами и медиками. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

Рабочий день в боевом подразделении начинается с построения на плацу. Идёт перекличка. Далее — развод на занятия. У девушек сегодня тренировка по воздушно-десантной подготовке (ВДП), поэтому они в полном обмундировании: с автоматами и большим вещмешком за спиной. Все без исключения — с аккуратным макияжем и маникюром.

На вопрос о том, что это за войска, гвардии сержант Елена Лемешко отвечает с улыбкой: «Спецназ!» Продолжаю разговор: «Так вы, значит, приёмы рукопашного боя знаете, стреляете, наверное, „в яблочко«?» Ответ получается метким и разоружающим: «Я недавно из декрета вышла по уходу за ребёнком. У меня старшей дочери 18 лет, а сыну три года!» Елена добавляет: «А стреляю я на „хорошо« и имею 43 прыжка с парашютом».

В спецназе всего 5% женщин-военных от общего состава подразделения. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

На 15 спецназовцев в соединении приходится одна женщина. Они работают тут по контракту и имеют профессии связиста и медика. Прыгать с парашютом и метко стрелять они обязаны из-за высокого статуса воинского формирования, иначе не пройдёшь аттестацию, а значит — жди увольнения. Ещё женщины должны уложиться в нормативы по бегу на 100 метров и 1 км, а также выполнить норматив по отжиманию пресса.

«Вещмешок — тяжелее ребёнка!»

Елена Лемешко — потомственная военная. Отец её — летчик-испытатель, сама она уже 15 лет служит в вооруженных силах. «Военная служба — это осознанный выбор. Не сказать, что я об этом мечтала, но со временем так получилось. Сначала работала в МЧС, потом перешла сюда. Многие скажут, что не женское это дело, но мне нравится: интересно и достойный заработок. Сюда в основном приходят жёны либо дети военных. Мы ходим на работу, как и женщины на гражданке, а вечером возвращаемся домой в семью», — поясняет она.

Елена Лемешко недавно вышла из декрета по уходу за ребёнком, но уже 43 раза прыгала с парашютом. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

Муж у Елены, как и у большинства стоящих на плацу девчонок, — военный.

Прыгать с парашютом гвардии сержанту страшно, она этого и не скрывает. «Хоть первый прыжок, хоть нет, всегда страшно», — говорит она.

На плацу девушки ждут указаний командира. Спрашиваю у них: «Сколько весит мешок за плечами, не тяжело ли?» Одна дама с серёжками в ушах и косичкой быстро реагирует: «Конечно, тяжело. Тяжелее ребёнка весит. В мешке средства защиты, ОЗК, личные вещи, кружка, ложка…»

Есть в подразделении и многодетные мамы. Среди них контрактницы Елена Новикова и Олеся Пискарёва.

На занятии по воздушно-десантной подготовке. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

Заместитель командира войсковой части бригады, гвардии полковник Владимир Серёгин, похоже, не испытывает никакой жалости к мёрзнущим на плацу дамам. «Военнослужащие женщины в нашем подразделении проходят службу по контракту на должностях офицеров, прапорщиков, солдат, служат радиотелеграфистами, медицинскими работниками. Они наравне с мужчинами выполняют всю военную службу добросовестно, честно, порядочно. Огромное им спасибо, — говорит офицер, в советское время его должность называлась «замполит». — К женщинам-военнослужащим предъявляют такие же требования, как и к мужчинам, но в нужный момент мы им подставим плечо: они ведь идут с нами в одном строю!»

Практические занятия по укладке парашюта. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

Дослужиться до подполковника

Наконец-то звучит команда, и девушки идут на тренажёр «Стапели подвесных систем». Это такой комплекс, где проводят занятия по имитации прыжка с парашютом.

Дамы вешают на спину настоящий парашют. Инструктор воздушно-десантной подготовки дотошно проверяет обмундирование: «Почему шнурок здесь развязан?» Девушка мило улыбается: «Знала, но забыла!» Инструктор сурово поясняет: «Мы их готовим к боевым действиям, а будут ли они участвовать в них, зависит от конкретных обстоятельств».

Мужчины в армии всегда помогут женщине на учениях. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

Когда приходит время забраться на подмостки тренажёра, то одна девушка просит: «Ой, а кто меня подвесит? Я маленькая — не достаю!» Другая контрактница радостно восклицает: «А мне места не хватило — какая красота!»

Офицеры хоть и утверждают, что для них разницы нет, кто перед ними, — женщина или мужчина — но это, конечно, неправда.

Мужчина, даже с самыми высокими погонами, будет всегда оставаться мужчиной, тем более — перед такими храбрыми и ухоженными красавицами. Вот и инструктор увлекается: завязывает, подвешивает, подтягивает, словно опытный тренер в фитнес-зале с начинающей спортсменкой.

Для Элины главное — семья, но она мечтает стать подполковником! Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

«Для меня приоритет в жизни — это, безусловно, семья, — говорит Элина, самая старшая по званию, капитан и заместитель командира взвода. — Сын пошёл в первый класс. Мы нужны в армии для того, чтобы разбавлять суровую военную жизнь женскими качествами», — делится она своими мыслями, добавляя, что хочет дослужиться до подполковника.

Муж Элины Сергей считает, что женщин-военных не надо посылать в атаку на противника с автоматом. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

В то время, когда Элина давала очередью из автомата Калашникова по предполагаемому противнику, её муж Сергей, полковник, вёл урок по радиосвязи в соседнем помещении. «Женщины в армии, конечно, приносят свою пользу. На узлах связи они несут боевое дежурство, забирают на себя часть работы. Конечно, в окопах с мужчинами они сравниться не могут, да и в атаку их навряд ли пошлют на врага, потому что они служба обеспечения. Но женщины наравне с мужчинами занимаются теми же воздушно-десантными упражнениями, огневой и строевой подготовкой».

Приказ: вручить подарки!

Следующий этап тренировки — стрельба в тире. Нужно уложиться в норматив, попасть в мишень, иначе будешь пересдавать.

Фельдшер, гвардии старший сержант Ольга Мелешина, признаётся, что женщине в армии намного сложнее: «Не все девчонки выдерживают, уезжают из гарнизона. Ведь кругом мужчины, кто-то к тебе предвзято относится, не каждая девушка выдержит такой психологический груз».

Тренировка по приземлению. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

Но у самой Ольги всё хорошо в личной жизни: её муж — уже подполковник. Служба покидала их по всей стране: служили в Калининграде, Москве, Мурманске, теперь — здесь, в Южном военном округе.

«Познакомилась со своим избранником в госпитале, он болел, а я там практику проходила. У нас сыну 17 лет, он уже самостоятельный, учится в Нахимовском училище Санкт-Петербурга, дочери — 12 лет, — признаётся Ольга. — Детей мне бабушки не помогали воспитывать: в гарнизоне все дружно живут, выручают друг друга. Дочка самостоятельная. Если нас с мужем по тревоге поднимают, то уже сама может и завтрак приготовить, и в магазин за продуктами сходить».

Занятия подходят к завершению, нужно ещё попасть в мишень из пистолета. Фото: АиФ/ Виталий Колбасин

Тренировка подходит к завершению. Инструктор подводит итог дня: «Молодцы, девчата, к празднику 8 марта готовы!» А ещё полчаса назад этот офицер утверждал, что ему без разницы, кто у него в подчинении: мужчина или женщина…

7 марта по приказу командира для всех девушек подразделения пройдёт торжественное мероприятие с вручением подарков, зачитают праздничный приказ. А 8 марта для всех дам в погонах наступит выходной, как и для большинства представительниц прекрасной половины России.

Автор: Виталий Колбасин

Источник: nstarikov.ru