Долголетие на Руси. Старинная книга за 1899 год и Аналитика Фролова Ю.А. 105 -140 лет. Думайте

Перед вами видео, в котором я зачитываю и комментирую интересные выдержки из редкой книги по Здоровью за 1899 год. Эти 4 примера уже дают повод для аналитики. Я очень рекомендую Вам посмотреть это видео целиком, я привожу здесь не только эти примеры, но и многие, многие иные. Нажмите ЕЩЁ под данным видео – смотрите рекомендованные мной ссылки! Главное, это логика мышления и разумные выводы для всех нас, есть над чем задуматься и сразу и чуть погодя. Общие выводы на основании всеобъемлющей информации можно сделать только, если Вы посмотрите ВСЕ мои видео о Долгожителях и Долголетии, которые я снял – они находятся в плей листе этого канала на Ю-Тюбе.

Этот плей лист – https://www.youtube.com/playlist?list…

00:24 Приветствие. Вводное слово.

02:25 Первый пример активного долголетия.

04:10 Награждение в 1912 году участников Бородинского сражения.

05:02 Второй пример активного долголетия.

06:10 Уникальная книга знаний.

06:58 Третий пример – "Редкое долголетие!" – 140 лет.

10:04 МОЯ АНАЛИТИКА.

10:48 Нормальные люди раньше не пили и не курили!

12:13 Перепись населения при Cталине – 136- и 146-летние долгожители.

12:35 Труд с утра до вечера и свежий воздух.

13:32 Чистая вода. Центры сверхдолгожителей.

15:03 Настрой человека.

15:48 Крепкая генетика и экологически чистые продукты.

16:07 Пример Ф.Г. Углова.

17:22 Статистика продолжительности жизни на Руси. Пример семьи Л. Н. Толстого.

19:20 Анонс новых передач о долголетии.

22:00 Даниил Гранин, книга Зубр. 120-130-и летние друзья.

24:10 Миф изречения "Раньше мало жили"!

25:22 Четвертый пример активного долголетия из книги.

26:40 Обращение к зрителям и комментаторам.