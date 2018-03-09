Долголетие на Руси. Старинная книга за 1899 год и Аналитика Фролова Ю.А. 105 -140 лет. Думайте
Перед вами видео, в котором я зачитываю и комментирую интересные выдержки из редкой книги по Здоровью за 1899 год. Эти 4 примера уже дают повод для аналитики. Я очень рекомендую Вам посмотреть это видео целиком, я привожу здесь не только эти примеры, но и многие, многие иные. Нажмите ЕЩЁ под данным видео – смотрите рекомендованные мной ссылки! Главное, это логика мышления и разумные выводы для всех нас, есть над чем задуматься и сразу и чуть погодя. Общие выводы на основании всеобъемлющей информации можно сделать только, если Вы посмотрите ВСЕ мои видео о Долгожителях и Долголетии, которые я снял – они находятся в плей листе этого канала на Ю-Тюбе.
Этот плей лист – https://www.youtube.com/playlist?list…
00:24 Приветствие. Вводное слово.
02:25 Первый пример активного долголетия.
04:10 Награждение в 1912 году участников Бородинского сражения.
05:02 Второй пример активного долголетия.
06:10 Уникальная книга знаний.
06:58 Третий пример – "Редкое долголетие!" – 140 лет.
10:04 МОЯ АНАЛИТИКА.
10:48 Нормальные люди раньше не пили и не курили!
12:13 Перепись населения при Cталине – 136- и 146-летние долгожители.
12:35 Труд с утра до вечера и свежий воздух.
13:32 Чистая вода. Центры сверхдолгожителей.
15:03 Настрой человека.
15:48 Крепкая генетика и экологически чистые продукты.
16:07 Пример Ф.Г. Углова.
17:22 Статистика продолжительности жизни на Руси. Пример семьи Л. Н. Толстого.
19:20 Анонс новых передач о долголетии.
22:00 Даниил Гранин, книга Зубр. 120-130-и летние друзья.
24:10 Миф изречения "Раньше мало жили"!
25:22 Четвертый пример активного долголетия из книги.
26:40 Обращение к зрителям и комментаторам.
loading...
Ну… Сейчас можно до бесконечности говорить про убийственные антибиотики, химтрейлы и заговор о золотом миллиарде. За себя скажу – пью только родниковую воду (езжу 2 раза в неделю на родник в Мураново, Пушкинский район, Мос. обл.), ни разу не пил, не курил. Спорт 5 раз в неделю. Посмотрим, сколько получится прожить.