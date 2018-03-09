Амарант — настоящий хлеб славян! Вот почему Петр I жестоко запретил выращивать амарант

Как непостижимо прекрасна и загадочна природа! Смотришь на растение, думаешь, что это сорняк, а оказывается… Щирица, бархатник, аксамитник, петушиные гребешки, кошачий хвост, лисий хвост — названий у этого красавца предостаточно. Привычный для глаза любого дачника-огородника цветок амарант хранит величайшую тайну!

Мара — богиня смерти у древних славян. Амарант в буквальном переводе означает «отрицающий смерть», начальная буква «а» и имя страшной богини формируют волшебное слово, намекающее на бессмертие…

Когда-то амарант был основной пищей славянских народов. До реформ Петра I крестьяне и прочие работники отличались отменным здоровьем и были долгожителями. Почему же Петр запретил выращивать это растение и делать из него хлеб? Доподлинно неизвестно, к сожалению. И очень жаль, что всё так сложилось, люди слишком много потеряли, перестав питаться амарантом!

Семена амаранта

Чем больше ученые исследуют это растение, тем больше узнают потрясающих фактов. Уникальные качества семян и масла амаранта исследовал Николай Иванович Вавилов еще в 30-х годах XX столетия, но после его смерти многие работы были утеряны. Только сейчас мы заново знакомимся с этим природным лекарем!

Полезные свойства амаранта

Абсолютно все части растения содержат масло, крахмал, разнообразные витамины, микроэлементы, пектин, каротин, лизин, минеральные соли. В Японии амарант ценится за свой суперсостав так же высоко, как мясо кальмара!

Семена чудо-растения содержат ценное масло. Очень вкусно употреблять их в пищу в слегка поджаренном виде, по вкусу они напоминают кедровые орешки. Семена можно добавлять в любые мучные изделия, запеканки, торты.

Листья амаранта богаты витамином С, каротином, флавоноидами, солями кальция, калия, цинка, марганца. Их успешно применяют для лечения панкреатита, гастрита, сахарного диабета, при опухолях, заболеваниях почек и печени.

По вкусу листья подобны шпинату. Что можно из них приготовить? Суп, различные салаты, компот, чай, сироп, можно использовать листья как начинку для пирога и блинов. Вкуснейшая и безумно полезная еда!

Масло амаранта является источником сквалена, мощнейшего антиоксиданта. Недавно ученые выяснили, что сквален содержится в кожном секрете человека. Масло амаранта чудесно восстанавливает кожный покров, заживляет раны, этот продукт можно применять наружно и употреблять в пищу.

Экзема, грибковые заболевания, кожные инфекции: всё это вылечит бесподобное масло.

Настои и отвары из амаранта останавливают кровь, лечат печень и сердце, желудочно-кишечные инфекции. Настоем растения лечат недержание мочи у детей.

Сок амаранта и растертую зелень можно применять как лосьон, маску для лица или бальзам-ополаскиватель для волос. Биологически активные вещества действуют благотворно на кожный покров, омолаживают, придают волосам блеск и эластичность. Вот какой он, сорняк…

Мука амаранта делается из семян. Этот продукт не содержит глютена, поэтому из такой муки получаются очень полезные изделия! Мука амаранта способствует снижению сахара в крови, помогает похудеть, положительно влияет на работу ЖКТ.

Реформа питания Петра I – пищевой геноцид

Петр I развернул кампанию по обеднению нашего питания, многие продукты руской кухни были запрещены, их заменили картофелем, помидорами… До Петра на Руси было 108 видов орехов, 108 видов овощей, 108 видов фруктов, 108 видов ягод, 108 видов клубеньковых, 108 видов злаков, 108 пряностей и 108 видов плодов*, соответствовавшие 108 славянским Богам.

* Сегодня под словом «плод» понимают объединяющее понятие, к которому относят фрукты, орехи, ягоды, которые раньше назывались просто дарами, плодами же назывались дары трав и кустарников. Примером плодов могут служить: горох, фасоль (стручки), перец, т.е. своеобразные несладкие фрукты трав.

После Петра остались единицы священных видов, используемых в пищу, что человек может видеть сам. В Европе это было сделано ещё раньше. Особенно сильно уничтожались злаки, плоды и клубеньковые, поскольку были связаны с перевоплощением человека. Единственное, что сделал Петр-самозванец, разрешил возделывать картофель (картофель, как и табак(!) относится к семейству паслёновых. Ботва, глазки и зелёный картофель ядовиты. Зелёный картофель содержит очень сильные яды, соланины, особенно опасные для здоровья детей), батат и земляную грушу, которые сегодня слабо употребляются в пищу.

Уничтожение священных растений, употреблявшихся в определённое время, привело к утрате сложных божественных реакций организма (вспомните рускую пословицу «всякому овощу своё время»). Смешение питания вызвало гнилостные процессы в организме, и теперь люди вместо благоухания источают зловоние.

Почти исчезли растения-адоптогены, остались только слабодействующие: «корень жизни», лимонник, заманиха, золотой корень. Они способствовали адаптации человека к сложным условиям и сохраняли человеку молодость и здоровье. Совершенно не осталось растений-метаморфизаторов, способствующих различным метаморфозам организма и внешности, лет 20 встречался ещё в горах Тибета «Виток священный», да и тот сегодня исчез.

Кампания по обеднению питания продолжается и в настоящее время, почти исчезли из употребления калега и сорго, запрещено выращивать мак. От многих священных даров остались лишь названия, которые выдают нам сегодня за синонимы известных фруктов.

Пример:

Грухва, калива, бухма, ландушка — выдаются сегодня за брюкву.

Армуд, квит, пигва, гутей, гунь — исчезнувшие дары, которые выдаются за айву.

Кукиш и дуля ещё в XIX веке обозначали грушу, хотя это были совсем другие дары, сегодня этими словами называют изображение фиги (тоже, кстати, дара). Кулак с вложенным большим пальцем, раньше обозначал мудру сердца, сегодня употребляется как негативный знак. Дулю, фигу и кукиш перестали выращивать, потому что они были священными растениями у хазар и варягов.

Уже в последнее время проску стали называть «пшёнкой», ячнёвку — ячменем, а пшённый и ячневый злаки навсегда исчезли из нашей агрокультуры.

В.А. Шемшук «Возвращение Рая на Землю» (II, 11).

Пищевой геноцид

Для начала вспомним, что христиане изменили ПОСТЪ — систему очищения организма и плавного перехода с одного вида пищи на другой (был ПОСТЪ природный, стал религиозный, не соответствующий работе организма, природным процессам). В петровскую эпоху руская кухня утратила многие продукты, и начали внедрять иноземные — нарушили рацион питания.

Петровское дело продолжили большевики. Несмотря на множество утерянных продуктов, руская кухня всё равно отличалась богатым разнообразием (почитайте дореволюционные издания по кулинарии). Большевики уничтожили это разнообразие.

«То, что мы сейчас считаем руской кухней – это пищевая традиция, искусственно созданная в советское время в условиях жесточайшего продуктового дефицита и скудности исходных ингредиентов. Советская система планирования и распределения продуктов камня на камне не оставила от разнообразия руской традиционной кухни» — Антон Прокофьев, шеф-консультант ресторана «Гусятникофф».

Для примера несколько блюд руской кухни:

Тюри – квасные, щаные, молочные.

Ботвиньи.

Пигус.

Репница.

Тавранчук.

Тыковник.

Маковое молоко.

Гороховый сыр.

Калья – рыбная, куриная, утиная.

Щи – из свежей капусты, из квашеной капусты, репяные, зелёные, грибные, мясные, куриные, рыбные, крупяные, с мучной подболтой и т.д.

Уха – простая, шафранная, куриная, двойная, тройная, опеканная и т.д.

Квашеная – капуста, свекла, борщевик, репа.

Мочения – брусника, клюква, яблоки, тёрн, груши, костяника, калина, морошка, слива, вишня.

Тельное – рыбное, куриное, мясное. Отварное, запечённое, сковородное.

Сыры – сливочные, сметанные, губчатые.

Творог. Битой творог. Пасочки творожные.

Кисели – гороховый, пшеничный, молочный, гречневый, овсяный, из ржаных высевок.

Морсы. Квасы – белый, красный, ягодный, яблочный, можжевеловый, берёзовый и т.д.

Вода – брусничная, смородиновая, рябиновая, вишнёвая, земляничная.

* Только вода и квас руской кухни уже заменят искусственные витамины.

Варенья и пироги – невероятное количество вариантов, отдельную книгу надо писать.

Не забывайте, что многие блюда готовили с мёдом – это истинное золото Руси.

Этот список блюд — капля в море от того многообразия, под которым ломились столы наших Предков, хотя здесь только знакомые нам продукты, но и их доля в нашем рационе очень сильно сократилась. Допустим, вспомните, когда вы последний раз ели пюре из репы или кашу из тыквы? А ведь это одни из основных блюд руской кухни, не говоря уже о самом простом — пареная репа. Мак вообще запретили выращивать в частном секторе, хотя совсем недавно ели мак прямо с грядки. Завозят бананы, апельсины и прочие чуждые продукты.

Сейчас идёт завершающий этап пищевого геноцида – с земли людей загнали в города, контроль за продуктами отменили, химия стала обычным делом, внедряют ГМО-продукты, ПОСТЪ не соблюдают, культуры питания нет.

«Хочешь завоевать страну — завози чужой продукт; пойдёт отток энергии, люди станут болеть, а больными рабами легче управлять» — Иван Грозный.

Т.е. Иван Грозный ещё в 1580 году знал, чего ждать от наших врагов. А через 100 лет Романовы приступили к реализации этого плана, начали разрушать рускую кухню.

Источник: nashaplaneta.su