Восьмое чудо света

Для кого-то 8 Марта – праздник весны и любви, для кого-то – день борьбы женщин за свои права, кто-то относится к нему как к пережитку советского прошлого, а кто- то – как к лишнему поводу выпить и отдохнуть. Несмотря на то, к какой из вышеперечисленных категорий вы или окружающие вас мужчины, правительства вашей страны причисляете этот весенний праздник красоты и женственности, от всей души поздравляем вас с весенним праздником 8 Марта!

Женщина – это воплощение самых чудесных весенних проявлений: безоблачности и лучезарности, неудержимого стремления к теплу и свету, непредсказуемости весенней грозы, нежности и свежести первой листвы. Лучиками весеннего солнца согревают этот мир улыбки женщин; как щебет птиц, звучит их нежный смех.

Отдельно хочется поздравить защитниц нашего Отечества, которые сегодня с оружием в руках наравне с мужчинами завоевывают свободу Донбасса. Еще раз доказав, что женщины – прекрасный часть человечества, но давно уже не слабый пол.

Пусть каждый день дарит вам, милые наши женщины, любовь, добро, заботу и ласку!

Пусть все краски новой весны ярким салютом расцветят вашу жизнь!

Счастья вам личного! Настроения отличного! Красоты и успехов во всем!

«Голос Севастополя»

Источник: voicesevas.ru