Главная » Политика, События

Видеоблог № 128: Послание Путина, Грудинин, Газпром и Украина

15:27. 8 марта 2018 Просмотров - 325 8 коммент. Опубликовал:

В первом выпуске мартовского видеоблога говорили мы , увы, не о прекрасной половине человечества. И не о цветах.

00:00 Как вы оцениваете послание Путина Федеральному Собранию?
10:37 Прокомментируйте, пожалуйста, решение стокгольмского арбитража по делу между Газпромом и Нафтогазом.
18:11 О кандидатах в Президенты
21:32 Почему Грузию и Украину не приняли в НАТО сразу после распада СССР
36:54 Почему вы не приезжаете в Латвию с 2012 г.
40:55 65 лет со дня смерти Сталина.

Скачать аудио

Уважаемые единомышленники!

Если вы хотите смотреть видеоблог и другие ролики с моего канала на Ютуб раньше всех — подписывайтесь на канал: https://www.youtube.com/user/nstarikovru

Также рекомендую подписаться на группу ВКонтакте «Видеотека Николая Старикова» которая, по сути, является резервной копией Ютуб-канала: https://vk.com/nstarikov_video

Задать вопрос в видеоблог можно:

в теме «Вопросы для видеоблога» на моей официальной странице ВКонтакте
— на адрес электронной почты: starikov-videoblog@yandex.ru

P.S.    Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №127

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россия сосредотачивается
...Разговор о содержании и смысле послания президента Федеральному собранию продолжается. ...в усложняющейся международной обстановке. Путин первым в постсоветской России заговорил... Но поскольку цели, заявленные Путиным, поддерживаются большинством населения и ...
Национальное лицемерие господина Путина
....В. Путин “обрадовал” нас, Русский Народ, выступая с ежегодным посланием к Федеральному... заработки… По мнению экспертов, характеризовавших послание как «ритуальное» и лишенное новых... некоторые высказывания В.В. Путина из его Послания. 1 .«Россия должна быть...
Последние новости с Украины за 30 марта 2014
... Усольцев.Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ начать передачу Украине...
Страна еретиков
... Дело обстоит гораздо хуже: Путин не придерживается наших ценностей, ...статьи в «Le Monde»: «Путин не дружествен к геям, ... наших глазах — это предание Путина, как высшего ересиарха, и,...— боится приближения ценностей! Если Путин не хочет майдана дома — враг...
2015: Апокалипсис или ренессанс российской экономики
...встрече с лидерами российского бизнеса, Путин поставил олигархов перед выбором: ..., а собственность заберет. Стратегию Путина несложно вычислить исходя из утекших...начат задолго до "декабрьского ультиматума" Путина. Умение четко чувствовать суть времени...
Утонем или провалимся (2016)
- Бегут все, кто может. Куда хлынет толпа климатических беженцев; - Мир на пороге катастрофы. Чего ждать от климатического удара; - Карта нового мира. Какие страны станут непригодными для жизни.

8 коммент.»

  • 5100 2050
    Х'Ариец 8 марта 2018 в 16:26 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Просто лизун http://aek24hours.gr/wp-content/uploads/2015/09/slimer-600-x-350.jpg

    Ответить
  • 4253 2803
    Владимир 8 марта 2018 в 16:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если бы у меня была зарплата 1,5 – 2 миллиона рублей, я тоже бы откладывал бы её в надёжных банках(Швейцарские подходят). Если его работники лучше живут, их дети имеют лучшую школу, детский сад, то не грех, чтобы у руководителя была хорошая оплата, в принципе это здраво.А насчёт должен идти бизнесмен в президенты или нет, то во первых у нас каждый имеет право, а во вторых в сегодняшних реалиях необходимо срочно поднимать экономику, а не болтовню. Стариков зря поднял вопрос о миллиардах Путина. Дело в том, что они все боятся признаться что таковы есть, просто аккуратно замаскированы. Зятю своему выделял же напрямую из казначейства(минуя банки) свыше миллиарда долларов (Сибур).
    Я понимаю этих паразитирующих, им всё труднее и труднее обманывать народ.

    Ответить
  • 1691 965
    Олег Лебедев 8 марта 2018 в 17:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Стариков – молодец. Если в 2024 его кандидатура будет в списках на президентский пост, проголосую за него.

    Ответить
  • 1234 1065
    VorchunVV 8 марта 2018 в 18:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну вот, уже и Стариков подключился к травле Грудинина. Обратите внимание, г-н Стариков пользуется не фактами, а не подтверждёнными слухами, что уже само по себе постыдно для публичного человека. Тем, кто сомневается, напомню, что если бы у власти была бы хоть малейшая зацепка против Грудинина, его (Грудинина) сразу же сняли бы с предвыборной гонки. А раз этого не происходит, то все эти слухи – ложь.

    Ответить
    • 1691 965
      Олег Лебедев VorchunVV 8 марта 2018 в 19:21 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Действительно, а почему не снимают? Ведь сам Грудинин, поломавшись некоторое время, всякий раз публично признает все, что ему инкриминируют.

      Ответить
      • 1238 1069
        VorchunVV Олег Лебедев 8 марта 2018 в 20:22 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        А это значит, что всё, что ему инкриминируют, не есть нарушение закона о выборах.

        Ответить
      • 8958 6694
        Ъ Олег Лебедев 8 марта 2018 в 20:25 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Действительно почему…Есть зарубежные счета-не имеешь права баллотироваться…Избирком не нашел…Не снял…Аргумент это или нет…Однозначно аргумент.”Ведь сам Грудинин, поломавшись некоторое время, всякий раз публично признает все, что ему инкриминируют”.Просто докажи…И все.Если не пустомеля,

        Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>