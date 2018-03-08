Видеоблог № 128: Послание Путина, Грудинин, Газпром и Украина

В первом выпуске мартовского видеоблога говорили мы , увы, не о прекрасной половине человечества. И не о цветах.

00:00 Как вы оцениваете послание Путина Федеральному Собранию?

10:37 Прокомментируйте, пожалуйста, решение стокгольмского арбитража по делу между Газпромом и Нафтогазом.

18:11 О кандидатах в Президенты

21:32 Почему Грузию и Украину не приняли в НАТО сразу после распада СССР

36:54 Почему вы не приезжаете в Латвию с 2012 г.

40:55 65 лет со дня смерти Сталина.

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P.S. Предыдущий выпуск:



Видеоблог — выпуск №127

Источник: nstarikov.ru