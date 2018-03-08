Видеоблог № 128: Послание Путина, Грудинин, Газпром и Украина
В первом выпуске мартовского видеоблога говорили мы , увы, не о прекрасной половине человечества. И не о цветах.
00:00 Как вы оцениваете послание Путина Федеральному Собранию?
10:37 Прокомментируйте, пожалуйста, решение стокгольмского арбитража по делу между Газпромом и Нафтогазом.
18:11 О кандидатах в Президенты
21:32 Почему Грузию и Украину не приняли в НАТО сразу после распада СССР
36:54 Почему вы не приезжаете в Латвию с 2012 г.
40:55 65 лет со дня смерти Сталина.
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P.S. Предыдущий выпуск:
Видеоблог — выпуск №127
Источник: nstarikov.ru
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Просто лизун http://aek24hours.gr/wp-content/uploads/2015/09/slimer-600-x-350.jpg
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Подпись вижу, а где текст комментария?
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Если бы у меня была зарплата 1,5 – 2 миллиона рублей, я тоже бы откладывал бы её в надёжных банках(Швейцарские подходят). Если его работники лучше живут, их дети имеют лучшую школу, детский сад, то не грех, чтобы у руководителя была хорошая оплата, в принципе это здраво.А насчёт должен идти бизнесмен в президенты или нет, то во первых у нас каждый имеет право, а во вторых в сегодняшних реалиях необходимо срочно поднимать экономику, а не болтовню. Стариков зря поднял вопрос о миллиардах Путина. Дело в том, что они все боятся признаться что таковы есть, просто аккуратно замаскированы. Зятю своему выделял же напрямую из казначейства(минуя банки) свыше миллиарда долларов (Сибур).
Я понимаю этих паразитирующих, им всё труднее и труднее обманывать народ.
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Стариков – молодец. Если в 2024 его кандидатура будет в списках на президентский пост, проголосую за него.
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Ну вот, уже и Стариков подключился к травле Грудинина. Обратите внимание, г-н Стариков пользуется не фактами, а не подтверждёнными слухами, что уже само по себе постыдно для публичного человека. Тем, кто сомневается, напомню, что если бы у власти была бы хоть малейшая зацепка против Грудинина, его (Грудинина) сразу же сняли бы с предвыборной гонки. А раз этого не происходит, то все эти слухи – ложь.
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Действительно, а почему не снимают? Ведь сам Грудинин, поломавшись некоторое время, всякий раз публично признает все, что ему инкриминируют.
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А это значит, что всё, что ему инкриминируют, не есть нарушение закона о выборах.
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Действительно почему…Есть зарубежные счета-не имеешь права баллотироваться…Избирком не нашел…Не снял…Аргумент это или нет…Однозначно аргумент.”Ведь сам Грудинин, поломавшись некоторое время, всякий раз публично признает все, что ему инкриминируют”.Просто докажи…И все.Если не пустомеля,