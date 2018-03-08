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Весна. Чудесное пробуждение природы (HD)

21:25. 8 марта 2018 Просмотров - 202 Один комментарий Опубликовал:

 
 





Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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Один комментарий»

  • 8958 6694
    Ъ 8 марта 2018 в 21:38 Ссылка Пометить
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    Хорошее видео.Помню был шокирован,лет 10 назад,просмотром документального фильма “Барака”(обама еще не просматривался на горизонте).Всем советую…Там режиссура,смысл…Здесь же просто красивый видеоряд под музыку…Но понравилось.Такое всем нравиться.

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