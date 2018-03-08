Уверен, что Сталину помогли умереть. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ 5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин – глава огромной сверхдержавы, оснащенной ядерным щитом

Несмотря на очевидные заслуги перед народом, с начала 1990-х очернение имени Сталина, запущенное еще Никитой Хрущевым, вошло в острую фазу.



Сегодня же обсуждение фигуры генерального секретаря и его фундаментального вклада в становление нашей страны стали политическим трендом. Появляется все больше сторонников политики Сталина, дискуссии о его роли ведутся даже на предвыборных дебатах. Почему это происходит именно сейчас, не используют ли эту тему для разделения общества, а также как именно произошла смерть Сталина, в беседе с Накануне.RU рассуждает известный историк и публицист Андрей Фурсов.

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