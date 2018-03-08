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Уверен, что Сталину помогли умереть. Андрей Фурсов

20:25. 8 марта 2018 Просмотров - 265 3 коммент. Опубликовал:

5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин – глава огромной сверхдержавы, оснащенной ядерным щитом

Несмотря на очевидные заслуги перед народом, с начала 1990-х очернение имени Сталина, запущенное еще Никитой Хрущевым, вошло в острую фазу.

Сегодня же обсуждение фигуры генерального секретаря и его фундаментального вклада в становление нашей страны стали политическим трендом. Появляется все больше сторонников политики Сталина, дискуссии о его роли ведутся даже на предвыборных дебатах. Почему это происходит именно сейчас, не используют ли эту тему для разделения общества, а также как именно произошла смерть Сталина, в беседе с Накануне.RU рассуждает известный историк и публицист Андрей Фурсов.

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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3 коммент.»

  • 1238 1069
    VorchunVV 8 марта 2018 в 20:49 Ссылка Пометить
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    Сталину помогли умереть… Это не новость. Достаточно вспомнить протокол вскрытия. Он публиковался (по моему) в газете “Известия”. Там,что называется, русским по белому написано: “Множественные кровоизлияния в слизистую желудка”. Какие ещё нужны доказательства? Это отравление.

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      Maleos VorchunVV 8 марта 2018 в 22:29 Ссылка Пометить
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      …варфарином, который тогда изготавливался только в США, а в СССР мог попасть только по еврейским каналам. И таким каналом был Лазарь Каганович, “серый кардинал”. А отравила Сталина его жена, Роза Каганович, сестра этого Лазера, и упоминания о которой потёрли в истории, чтобы наивные советские гои не заподозрили подвоха…

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  • 3848 557
    nikolay 8 марта 2018 в 22:32 Ссылка Пометить
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    А как же не помочь! В СССР, как и в Римской империи шла ожесточённая борьба за власть в высшем руководстве, где каждая республика жаждала втолкнуть в генсеки представителя своего народа, чтобы перенаправлять бюджет в свою республику. Таким генсеком стал Никита Хрущёв (Перлмутер), украинский еврей. А чтобы заручиться поддержкой коммунистов, он подарил Украине Крым.

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