Сталин про объективность в литературе

Стенограмма выступления И.В.Сталина на совещании в ЦК ВКП (б) «В связи с вопросом о фильме «Закон жизни» Авдеенко А.О.». 9 сентября 1940 года.

Вот возьмите лучшего полководца нашей страны Суворова, он монархист, был феодал, дворянин, сам граф

Литература, партия, армия – все это организм, у которого некоторые клетки надо обновлять, не дожидаясь того, когда отомрут старые. Если мы будем ждать пока старые отомрут и только тогда будем обновлять, мы пропадем, уверяю вас.

Товарищ Сталин на основе своих литературных предпочтений объясняет, каких героев и злодеев он бы хотел видеть в литературе, а также про лучшего полководца нашей страны.– Тут есть разные вопросы, эти вопросы имеют серьезное значение для развития литературы. Я хочу сказать по вопросу, не имеющему отношения к книге Авдеенко, – о подходе к литературе. Есть подход к литературе правдивый, объективный. Этот правдивый и объективный подход значит ли, что он может быть и должен быть беспристрастным, просто рисовать, фотографировать?Плеханов говорил, что литература не может выйти тенденциозной, а когда расшифровал это, выходит, что литература должна служить каким-то условиям, какому-то классу, какому-то обществу. Поэтому,Требуется, чтобы произведения дали нам врага во всем его главнейшем виде. Это правильно или неправильно? Неправильно. Есть разная манера писать – манера Гоголя или Шекспира. У них есть выдающиеся герои – отрицательные и положительные. Читаешь когда Шекспира или Гоголя, или Грибоедова, то находишь одного героя с отрицательными чертами. Все отрицательные черты концентрируются в одном лице.Это другая манера письма.Много говорили здесь о том, что не надо потакать молодым начинающим писателям, не надо их рано выдвигать вперед, потому что от этого голова кружится у людей и они портятся. Это, конечно, верно, но нельзя советовать какую-то цеховщину в профессиональной литературе.Так смотрели: и ученик может быть способный, но здесь положен срок. Подмастерье может быть на три головы выше мастера, но раз положен срок, то он должен его отработать. Потом ему дадут пощечину и посвящают в мастера.Его недолюбливали, потому что он нарушал традиции цеховщины. Вот он не очень способный полководец, но позвольте, у него такая фамилия, такие связи во дворе, такой милый, как же его не любить.Вот с этими поправками я согласен, относительно выдвижения молодежи, ноЭто замечание касается плотвы, о которой здесь говорили, о тысячах. Ведь старых мало.Здесь говорили о плотве, о нескольких тысячах, у нас в партии тоже есть средняки, которые никому неизвестны, ЦК более или менее известны, вообще ничем не выделялись пока, но способные. Такие есть, с ними надо заниматься, работать и из них обыкновенно выходят хорошие работники. Все мы были средняками, нас один, другой раз поправили, где надо указали и из плотвы выросли неплохие работники. Плотвы у нас очень много, поэтому забывать ее не следует, надо работать с этой плотвой, а не говорить, что они для цвета. Так нельзя, это обижает очень. Должна быть работа терпеливая по воспитанию этих людей, по отбору их.Насчет Ванды Василевской. Ведь почему письмо ее нравится?Вы прочитайте ее произведения, увидите, что это талантливый человек. У нас есть много талантливых людей, которые известны. Вот взять, хотя бы Панферова. У него есть места хорошие, но вообще человек может писать, когда он работает над собой, этот Панферов известный, а я вас уверяю, чтоТеперь насчет товарища Авдеенко. Видите ли, я уже говорил, чтоНе так легко дело делается.У Авдеенко люди, которые должны бороться, они показаны какими-то замухрышками, простыми, серенькими, как могли эти люди разбить врагов.Вот об этой же картине «Закон жизни». Почему «Закон» не объяснил. Вы что хотели? Вот, Вы, господа, большевики, как Вы не толкуйте, а есть закон жизни, любовь такая, как я ее понимаю, и она свое возьмет, потому что есть закон жизни. Сказать это до конца, у него духа не хватило, но любовь, кто умеет мыслить, понимает что это такое. Огнерубов – молодец, орел, пал жертвой глупости, толпы. Взял проголосовал. Бывает же так? Герои падают. Гениальные люди попадают в ограниченную среду. Среда наших замухрышек и героев, которое пали жертвой. Прямо Чацкий какой-то, которого задушила среда. Нe хватает красок изобразить наших людей. И он здесь грешит и против служения какому то делу. Чувствуется, что он таким то сочувствует, таким то не сочувствует. Я хотел бы знать, кому из своих героев он сочувствует. Во всяком случае не большевикам. Почему же у него, в противном случае,Возьмите 1934 год. Ведь его поправляли. Все одно и тоже.Потом в 1938 году. Поправляли, указывали. Все равно он свое делает. Этот лагерь у него живет, наш лагерь где-то в тени.Я, говорит, пролетарского происхождения. Дон Жуан не из золотой молодежи выходит. Дон Жуан был……. Откуда это упорство.Есть картина «Закон жизни». Тоже самое много красок. Откуда это? Ошибка это? Нет, не ошибка.Человек самоуверенный, пишет законы жизни для людей, – чуть ли не монопольное воспитание молодежи. Законы. Вот какая ошибка была с 1934 года . Если бы его не предупреждали, не поправляли, – это было бы другое дело, но тут были предупреждения и со стороны ЦК, и рецензия в «Правде», а он свое дело продолжает.ЖДАНОВ. Кончим, может быть, на этом?ГОЛОСА. Да, кончим…ЖДАНОВ. Разрешите тогда на этом закончить.Источник: И. В. Сталин. Историческая идеология в СССР в 1920-1950-е годы: Переписка с историками, статьи и заметки по истории, стенограммы выступлении Сборник документов и материалов Часть 1Архив: РГАСПИ Ф. 558. Oп. 11. Д. 1124. Л. 67-72, 143-145. Машинопись 1940 года. http://istmat.info/node/58815 – цинкИ самое интересное. Авдеенко не расстреляли, не стерли в лагерную пыль. Дожил до 1996 года. Несмотря на то, что сам Сталин его публично называл "вражеским охвостьем".Ну и нельзя не отметить пророческую фразу про необходимость обновления. Как в воду глядел.

Источник: colonelcassad.livejournal.com