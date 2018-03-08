Шубенду Шарма: Как вырастить лес в 10 раз быстрее

Источник: ss69100.livejournal.com
Вот молодец какой!
Интересно.Хорошо, что есть такие люди на свете. В Ленинградской области, например, есть энтузиаст, незрячий. Но, несмотря ни на что, Владимир Илюшичев выращивает на спецучастке хвойные породы деревьев и восстанавливает даже те, которых практически уже нет в природе, а когда-то они были в этом регионе. Хочет создать уникальный Ботанический сад. Дело нелегкое, но насколько же оно нужное и полезное! Настоящий патриот России, пример для подростков и молодежи.
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Вот молодец какой!
loading...
Интересно.
Хорошо, что есть такие люди на свете.
В Ленинградской области, например, есть энтузиаст, незрячий. Но, несмотря ни на что, Владимир Илюшичев выращивает на спецучастке хвойные породы деревьев и восстанавливает даже те, которых практически уже нет в природе, а когда-то они были в этом регионе. Хочет создать уникальный Ботанический сад.
Дело нелегкое, но насколько же оно нужное и полезное!
Настоящий патриот России, пример для подростков и молодежи.