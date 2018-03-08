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Шубенду Шарма: Как вырастить лес в 10 раз быстрее

20:25. 8 марта 2018 Просмотров - 330 2 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: биология, лес, природа, технологии
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2 коммент.»

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    Колобуд Старовер 8 марта 2018 в 21:06 Ссылка Пометить
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    Вот молодец какой!

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    Руса 9 марта 2018 в 1:11 Ссылка Пометить
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    Интересно.
    Хорошо, что есть такие люди на свете.
    В Ленинградской области, например, есть энтузиаст, незрячий. Но, несмотря ни на что, Владимир Илюшичев выращивает на спецучастке хвойные породы деревьев и восстанавливает даже те, которых практически уже нет в природе, а когда-то они были в этом регионе. Хочет создать уникальный Ботанический сад.
    Дело нелегкое, но насколько же оно нужное и полезное!
    Настоящий патриот России, пример для подростков и молодежи.

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