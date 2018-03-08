Рутина Холодной войны
00:45. 8 марта 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Будни Холодной войны.
Американский генерал, комендант Корпуса морской пехоты США Роберт Неллер заявил, что в октябре пройдут масштабные учения сил стран-членов НАТО, к которым привлекут 45 тысяч человек.
Маневры запланированы у побережья Норвегии, со стороны Российской Федерации будут демарши, сказал он на слушаниях в Палате представителей США (палата Конгресса), пишет РИА Новости.
"Это осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием амфибий, которые проводились на пике "холодной войны" и назывались "Соединение трезубца" (Trident Juncture)", — отметил комендант.
Генерал добавил, что к учениям планируют привлечь десятки кораблей и самолетов. По данным российского агентства, Неллер дал понять, что маневры будут недалеко от границ РФ.
"Уверен, что со стороны Российской Федерации будут демарши. Но я думаю, это показывает серьезность стратегии, которую проводят (США — Ред.), что наши союзники по НАТО хотят видеть нас там (в Европе — ред.) для их защиты", — подчеркнул комендант.
http://glavred.info/mir/general-ssha-anonsiroval-masshtabnye-ucheniya-sil-nato-zhdet-demarshey-so-storony-rossii-493507.html – цинк
* * *
В акваторию Черного моря вошел десантный корабль ВМС США Oak Hill, на борту которого находится подразделение морской пехоты. Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях "Весенний шторм", которые начнутся в районе румынского порта Констанца. Помимо этого, военно-морские силы США провели в акватории Черного моря испытания новой электронной системы обнаружения ракет. Она установлена на эсминце Carney. Причем этот эсминец провел совместные тренировки с морской авиацией украинских ВМС, сообщает телеканал "Россия 24".
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2993839 – цинк
* * *
США не собираются отказываться от авианосцев в связи с появлением у России гиперзвукового оружия. На слушаниях в конгрессе представители ВМС США заверили, что будут работать над ответными защитными мерами
ВМС США с появлением в мире гиперзвукового оружия, которое угрожает в том числе и авианосцам, не станут отказываться от них, а будут разрабатывать защиту против такого вида вооружений. Такое заявление сделал в среду, 7 марта, на слушаниях в подкомитете по бюджетным ассигнования Палаты представителей командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон. Видеозапись слушаний опубликована в YouTube-канале комитета.
Адмиралу задали вопрос, смогут ли Штаты защитить от такого оружия свои авианосцы и не изменилась ли роль этих боевых кораблей в связи с появлением такого вида вооружений. «Я думаю, идет что-то вроде технологической гонки гиперзвукового оружия», — сказал адмирал. Он пояснил, что у такого оружия огромный потенциал, поскольку оно снижает сроки доставки боеголовок к цели с нескольких часов до нескольких минут.
По словам Ричардсона, во всем мире к такому виду вооружений огромный интерес, и Соединенные Штаты не исключение. «У нас в этой сфере происходит «ренессанс» в том плане, что мы над этим сфокусировано работаем», — сказал он.
«Что касается защиты от таких средств, это шахматная игра, мы будем разрабатывать защиту и ответ на это. Авианосцы в условиях A2AD (anti-access area denial, ситуация, при которой ограничен доступ в тот или иной регион или пространство для маневра ограничено) остаются востребованными», — подчеркнул адмирал.
«Могу вам сказать, мы уверены, что авианосцы способны привнести в зону военных действий военные способности, которые могут сыграть решающую роль, даже в таких условиях [появления гиперзвукового оружия]. Мы бы не хотели без них [авианосцев] идти в бой», — продолжил он.
https://www.rbc.ru/society/07/03/2018/5aa0471c9a7947459463d445 – цинк
* * *
Создание новейших вооружений, о котором объявил в недавнем Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, является логичным ответом на действия США и других стран НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжает сохраняться непонимание, что предпринятые российской стороной шаги являются закономерным ответом на многолетние последовательные действия США и других стран-участниц НАТО по целенаправленному нагнетанию военно-политической напряженности, как будто этого всего никто не видит и не замечает", – сказала Захарова.
При этом она отметила, что Вашингтон и его союзники во внешней политике сделали очевидную ставку на фактор силы, продавливание своих подходов на международной арене в обход универсально признанных механизмов обеспечения мира и безопасности.
В Москве удивлены обвинениями Запада в том, что создание новейших вооружений в России нарушают международные соглашения, указала Захарова.
"В связи с созданием систем, о которых говорил президент, вызывают удивление обвинения в наш адрес в нарушении международных договоренностей в области контроля над вооружениями. Об этом заявили официальные представители Белого дома, Госдепартамента США", – сказала официальный представитель МИД РФ. "При этом в Госдепартаменте упомянули Договор о ракетах средней и меньшей дальности, который запрещает сторонам создавать и разворачивать ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Но в Послании президента РФ о таком оружии даже не упоминается", – добавила Захарова.
https://rg.ru/2018/03/07/mid-sozdavaia-novoe-vooruzhenie-rossiia-otvechaet-na-dejstviia-ssha-i-nato.html – цинк
* * *
Пентагон платит от $200 до $400 проверенным бойцам сирийской оппозиции и намерен довести их число до 65 тысяч. Об этом говорится в обосновании к бюджету на 2019 год Министерства обороны США. По словам представителей ведомства, после победы над террористами вся эта армия станет сохранять стабильность в Сирии и патрулировать подконтрольные территории. Однако есть основания полагать, что под прикрытием антитеррористической операции Вашингтон преследует свои интересы в регионе.
https://news.rambler.ru/middleeast/39311657-pentagon-sozdaet-iz-siriyskoy-oppozitsii-armiyu-s-ezhemesyachnym-dovolstviem-do-400/ – цинк
* * *
ВМС США на эсминце USS Carney, который в начале марта 2018 года покинул Черное море, тестировали новую систему радиоэлектронной борьбы, сообщает The Drive.
Издание обратило внимание на снимок корабля, проходящего через пролив Босфор, на борту которого находилось оборудование AN/SLQ-32(V)6, модернизированное в рамках программы SEWIP (Surface Electronic Warfare Improvement Program) Block 2.
Согласно указанной на сайте ВМС США информации, усовершенствование системы, предназначенной для обнаружения и противодействия ракетной атаке, коснулось устройства радара и приемника сигнала.
The Drive отмечает, что использование обновленных AN/SLQ-32(V)6 в Черном море позволило американским военным испытать свои системы в пространстве, где преобладают российские средства радиоэлектронного воздействия.
https://lenta.ru/news/2018/03/07/ew/ – цинк
И так далее и тому подобное. В последние месяцы подобная новостная повестка становится все более рутинной, отражаю новую нормальность, когда все это воспринимается как неизбежная данность, несмотря на все усилия, которые были потрачены с обеих сторон для того, чтобы избежать подобных деградационных сценариев.
Сейчас это читается как будто открыл "Военное обозрение" за 1982-й год в разделе хроники активности США и НАТО против Организации Варшавского Договора. Сейчас мир другой, конфигурация конфликта другая, силы и возможности сторон иные, но повседневное содержание конфликта и его информационная составляющая оставляют острое ощущение дежавю.
Полагаю, что исходные тексты при известной переработке под текущие военно-политические реалии и технологии, можно без труда использовать как болванки для написания информационных сообщений по новостной повестке 2018 года.
В этом есть своеобразная рекурсия, так как начало новой Холодной войны лоббировала та часть амеркианского истеблишмента, которая сформировалась как раз в годы предыдущей Холодной войны, да и с российской стороны если посмотреть на текущее военно-политическое руководство, большая часть руководителей, генералов, спецслужбистов начинали еще в КПСС, КГБ и МО СССР. Но некоторая медийная схожесть, отнюдь не означает тождества, поэтому текущий конфликт будет конечно развиваться по другому, хотя бы потому, что тогда он происходил в рамках жестко-структурированного двуполярного мира, сейчас же конфликт происходит в условиях разрушения однополярного мироустройства.
Источник: colonelcassad.livejournal.com