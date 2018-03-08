России необходимо концептуальное определение будущего

И всякий пафос станет ложным. Он станет маскировкой хищника, подбирающегося к жертве. Потому что у нас есть общее – пока мы за общую истину, и у нас объективно нет ничего общего – когда мы за личную выгоду.

Истина одна на всех. А интерес у каждого свой. Существует всеединство и всеобщая взаимосвязь явлений, но существует и бесчисленное количество индивидуальных шкур, конкурирующих друг с другом. И весь вопрос, каким путём идти. Если искать истину, то рациональный аппарат связного мышления приведёт нас к единому ответу, может, не сразу, но приведёт – как приходят все математики мира, несмотря на континент и расу, к «2 х 2 = 4». Но если искать свой интерес, то наоборот: он противопоставит тебя всем людям на свете. А все союзы с другими людьми, даже если и состоятся – станут носить характер бандитского сговора, превратятся в «дружбу против третьих лиц».



Приведу пример из классики:

- Что защищает эта баррикада? – спросил Клим и даже смутился – до того строго и глупо прозвучал вопрос, а человек удивленно заглянул в лицо его и сказал: – Революцию защищает, рабочий народ, а — как же?[1]

В детстве он меня раздражал, но чем – я понять не мог. Видно же, что «мятущаяся интеллигенция» сумбурно-цинична, а человек из народа нарисован цельным и праведным: построил баррикаду, не себя защищать, а весь рабочий народ…

Потом я понял, в чём подвох. «Трудовой народ» может объединиться, но только чтобы ограбить «нетрудовой народ». А как только «нетрудовой» кончится – в монолите «трудового елемента» начнётся раскол, пойдут трещины, ДЕЛЁЖКА.

Когда вместе у помещика отбирали «пианину» – все были заодно, все братья. А как выяснилось, что «братьев» много, «пианина» же одна… То, что она больше не помещикова – факт. А чья она теперь? А почему я поставил слово «братья» в кавычки? Мало ли реальных, биологических братьев, которые на ножах стали друг с другом при дележе родительского наследства?

Существуют центростремительные силы, собирающие вместе людей (обычно вокруг храма и культа), в государство (слово произведено от "суда", т.е. соблюдения заповедей, в древности являвшихся законами), культуру (слово произведено от "культа"), цивилизацию (дословно – цивильность, т.е. "невоинственность", взаимное ненасилие). Но вместе с ними действуют и мощнейшие центробежные силы, проявляющие себя во всём кошмаре, когда ослабевают идеология и мега-проект.

Суть центробежных сил – в экономическом антагонизме человека человеку.

Древнейший спор продавца и покупателя, и сегодня актуальный в любом продуктовом магазинчике – это антагонизм цены и платы.

С древнейших времён продавцам пытаются запретить обсчитывать, обмеривать, обвешивать покупателей, но безуспешно, потому что продавцам это прямая выгода, и нет-нет – снова в каждом веке и эпохе вынырнет пронырливый продавец…

Но и покупатель не должен обсчитывать или обворовывать продавца. Если алкаш сунет незаметно в карман кусок сыра – то алкашу выгода понятна, а с продавца вычтут, из зарплаты вычтут! И тоже: сколько не запрещай воровать с магазинных полок, сколько не ставь охранников, видеонаблюдения – а всё равно находятся год за годом ловкачи, которые или продавца обсчитают, или товар бесплатно вынесут…

Антагонизм покупателя и продавца в том, что продавец заинтересован обслужить покупателя как можно дороже, а покупатель – вывернутся как можно дешевле. И здесь пролегает настоящая линия фронта, на которой всё время жестокие бои.

Но читатели ЭиМ умные люди, и понимают, что цена товаров в магазине УЖЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ навязана и покупателю, и продавцу (как и цена труда в стране).

Так что антагонизм между покупателем, жаждущим халявы, и продавцом, наказующим разиню обсчётом, обвесом, обмером, усушкой, утряской и т.п. выходит на более фундаментальный уровень: распределение благ в обществе. Покупатель же пришёл в магазин с уже готовыми деньгами, которые ему где-то дали. Почему дали именно столько, а не больше? И почему не меньше?

По сути, мы выходим на закон сохранения вещества и энергии: в одном месте прибыло, в другом убыло, и наоборот. Человек экономически заинтересован в чужих бедах, чужие беды улучшают ему жизнь и быт.

Скажем, появились у нас ремонтники-таджики. Они что, лучше славян работают? Нет, конечно. У них в стране великие бедствия, и они – в беде. Попав в беду, в нищету, они готовы брать за работу дешевле, чем славяне – и вот результат: их охотно нанимают. Потому что всякий наниматель, который умудрился заплатить поменьше работнику – тем самым увеличил свою прибыль…

Антагонизм интересов между людьми, из которых каждый выступает продавцом чего-нибудь (заинтересованным в росте своих цен) и покупателем (заинтересованным в снижении чужих цен) – рвёт в клочья государства, культуры, народность и цивилизацию. Ожесточаясь в борьбе, он сметает все рамки цивилизованного поведения, что мы и лицезрели в великой всеобщей "войне всех против всех" в 90-е годы, от которой выиграл только радикальный сионизм ( у которого своя игра, игра извне).

Противопоставить этим центробежным силам экономическую политику "выгодную людям" нельзя. По той простой причине, что выгодное для одних людей невыгодно для других, и наоборот. Кому бы ты ни дал преимущество в потреблении – другая сторона сочтёт себя обделённой. И обидится. А если всё поделишь поровну – обидятся сразу все.

Каждый начнёт вонять, как в "перестройку":

- Как это так, я такой молодец, такой незаменимый, а зарплата у меня одинаковая с этим ничтожеством, и т.п.

Причём "ничтожество" абсолютно то же самое в то же самое время говорит про нашего "молодца"…

Именно поэтому и не бывает "экономики, выгодной людям". Справедливая экономика поровну разделит не только блага и удобства, но и убытки, напряги и неудобства. То есть каждый получит свою долю неудобств – и справедливость, таким образом, покажется "солёной" для всех.

Выход цивилизация нашла в том, что называется -

Концептуальностью государства.

Концептуальность государства – в политологии и социологии что-то вроде того, чем является таблица Менделеева для химии.

Она призвана ответить на главные вопросы бытия, обозначив каждому долг и место в клеточке таблицы ОБЩЕГО ДЕЛА.

Наши территории – случайное нагромождение случайных захватов, или есть какая-то концепция границ, какое-то объяснение территориальной целостности?



Что должны сделать граждане, а что им категорически запрещено?



Каковы источники существования у тех, кто делает, что должен и соблюдает запреты? Кто и как отвечает за их снабжение, и какой уровень снабжения считается нормальным? А какой недопустимо-низким? А какой – чрезмерным?

Все стороны жизни включены в таблицу государственной концепции: образование, театры, литература, даже народные промыслы:

-кто отвечает, что положено, каковы источники и кто проверяет (принимает) работу по теме, если она нужна государству?

А если не нужна и признана вредной – кто контролирует запрет, какие у него средства сдерживания?

Государство в концепции его понимается как комплекс жизнеобеспечения самого себя. Оно говорит: «Я есть. Что мне нужно, чтобы быть дальше?» И само отвечает себе на этот вопрос.

Конечно, такая разлюли-малина – только мои мечты. В реальности ничего этого нет. А что есть? Хватательно-поглотительный рефлекс, свойственный и болезнетворной бацилле, и паразиту. Жрать стремиться всё живое. Разумное при этом восстанавливает сожранное, чтобы жить дальше.



Безумное и одержимое потребительством – доедает всё что есть, и умирает – наверное, гордясь, что умирает последним, а может – просто в недоумении: куда всё делось? И почему банкет закончился?!

Когда нас жрёт изнутри болезнь, она подчиняется поглотительному инстинкту, и не задумывается, что сама умрёт вместе с истощённым организмом. Когда нас изнутри высасывает цепень-паразит, то он совершенно не собирается восстанавливать истощённые участки ткани…

Бактериологическое оружие несёт смерть как тем, кому его подкинули, так и самому себе. Цепочка тут очевидна: жрёт и размножается, пожирая – убивает, убивая носителя – умирает.

Я не хочу лишний раз поминать проклятую землю Украины – но слишком уж яркий пример бактериологического оружия она!

Запущенное с Запада, как вирус в водозабор, жрущее хищное дегенеративное отребье уничтожает всё, превращая в пустыню цветущие прежде края. Не надо думать, что бактериолог любит заброшенный им вирус: когда вирус сделает своё дело, его сожгут в рамках дезинфекции…

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Когда государство не строит «концепции себя» – обычно, его представители говорят, что «люди сами себя обустроят и сами во всём разберутся».

Это невозможно. И не только потому, что люди порочны (хотя и это тоже) – а потому, что нельзя в принципе (если даже очень хочешь) заботиться обо всей системе, если располагаешь только частью ресурсов этой системы.

Если, скажем, вы владелец всех заводов в стране, то можете поднять зарплату рабочим. Сразу и везде. Но если вы владеете только одним заводом из 10, то локальное повышение зарплаты сделает ваше предприятие нерентабельным.



Ваши конкуренты сожрут вас, имя конкурентное преимущество – сниженные, по сравнению с вами, расходы. И это касается всего.



Если отдельно взятый элемент системы пытается облагодетельствовать всю систему с опорой на свои ресурсы, то он пожирается системой со всех сторон.

Если ввести 8 часовой рабочий день в замкнутой системе, сразу для всех – то потери хозяйствующих субъектов будут перекрёстно, взаимно компенсированы. Но если его введёт один благодетель в пику остальным – благодетель вылетит в трубу, и этим всё закончится.

Именно поэтому люди никогда не могут «сами себя обустроить» и не могут «сами во всём разобраться». Получается, что если ты не жертва – то обречён стать палачом. А не станешь палачом – будешь жертвой. Если нет государственной концепции, которая определяла бы роли в рамках коллективной безопасности и коллективного выживания – то остаются только две роли: жертв и палачей.

Можете сколько угодно фыркать, не веря моим словам, и уповая на демократическую клоунаду: мне не верите, жизнь вас убедит. Меня убедила. И за вами дело не станет – дайте только срок…

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[1] Горький М. Том 21. Жизнь Клима Самгина.