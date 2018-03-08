Охота на ястребов

Документальный фильм сына Оливера Стоуна о том, какие голливудские фильмы снимаются по заказу Пентагона и ЦРУ.Шон Стоун явно решил пойти по стопам отца, который уже в зрелом возрасте принялся системно разоблачать американскую военщину, после чего быстро стал нерукопожатным у либеральной общественности за "клевету на святой 6-й флот США".

Источник: colonelcassad.livejournal.com