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Охота на ястребов

13:47. 8 марта 2018 Просмотров - 228 Один комментарий Опубликовал:


Документальный фильм сына Оливера Стоуна о том, какие голливудские фильмы снимаются по заказу Пентагона и ЦРУ.
Шон Стоун явно решил пойти по стопам отца, который уже в зрелом возрасте принялся системно разоблачать американскую военщину, после чего быстро стал нерукопожатным у либеральной общественности за "клевету на святой 6-й флот США".



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: документальное кино, кино, пентагон, США, цру
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