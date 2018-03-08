ОДА РУСКОЙ ЖЕНЧИНЕ!
21:22. 8 марта 2018 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Женчина многогранна:
Вся состоит из нюансов!
Тайны её первозданны,
Их разгадать нет шансов!
Женчина – акт творенья,
Чиста и по-женски мудра!
Женчина – мир вдохновенья
И источник добра!
Женчина – сама нежность,
Душа её – лунный свет!
Женчины – наши надежды
И результат побед!
Женчина – дар безценный,
Взгляд её – лучший стимул!
Женчина – драгоценность,
Созданная для мужчины!
Женчина – чистый воздух,
Прожить без него нельзя!
Женчинам дарят звёзды,
Ищут в них смысл бытия!
Женчина, как симфония,
Сила её чудесна!
Женчина – это гармония
Между земным и небесным!
P.S. Да простит меня автор за мою маленькую корректировку и пускай все грамотеи идут лесом )))
© С. Шельпяков
Источник: nashaplaneta.su