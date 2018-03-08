ОДА РУСКОЙ ЖЕНЧИНЕ!

Женчина многогранна:Вся состоит из нюансов!Тайны её первозданны,Их разгадать нет шансов!Женчина – акт творенья,Чиста и по-женски мудра!Женчина – мир вдохновеньяИ источник добра!Женчина – сама нежность,Душа её – лунный свет!Женчины – наши надеждыИ результат побед!Женчина – дар безценный,Взгляд её – лучший стимул!Женчина – драгоценность,Созданная для мужчины!Женчина – чистый воздух,Прожить без него нельзя!Женчинам дарят звёзды,Ищут в них смысл бытия!Женчина, как симфония,Сила её чудесна!Женчина – это гармонияМежду земным и небесным!P.S. Да простит меня автор за мою маленькую корректировку и пускай все грамотеи идут лесом )))© С. Шельпяков

Источник: nashaplaneta.su