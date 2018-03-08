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ОДА РУСКОЙ ЖЕНЧИНЕ!

21:22. 8 марта 2018 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал:


Женчина многогранна:

Вся состоит из нюансов!

Тайны её первозданны,

Их разгадать нет шансов!

Женчина – акт творенья,

Чиста и по-женски мудра!

Женчина – мир вдохновенья

И источник добра!

Женчина – сама нежность,

Душа её – лунный свет!

Женчины – наши надежды

И результат побед!

Женчина – дар безценный,

Взгляд её – лучший стимул!

Женчина – драгоценность,

Созданная для мужчины!

Женчина – чистый воздух,

Прожить без него нельзя!

Женчинам дарят звёзды,

Ищут в них смысл бытия!

Женчина, как симфония,

Сила её чудесна!

Женчина – это гармония

Между земным и небесным!

P.S. Да простит меня автор за мою маленькую корректировку и пускай все грамотеи идут лесом )))
© С. Шельпяков

Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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