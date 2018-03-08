Мнение и аргументы: Эйнштейн – мошенник. Мистификация, плагиат и околонаучная теория

Между тем “можно точно определить, когда родилась легенда об Эйнштейне – это произошло 7 ноября 1919 г.” (Пайс, с.295): именно тогда лондонская “Таймс” поведала о сенсационном докладе британских астрономов, обнаруживших, как уверяют, подтверждения теоретических изысканий ученого. В какие-то считанные дни дотоле малоизвестное имя автора малопонятной теории было слаженно прославлено неугомонными журналистами Старого и Нового Света.

Этот вечно сутулящийся человек с большими выразительными глазами и взъерошенной шевелюрой стал одним из символов уходящего столетия, человеком-легендой, чье имя сделалось синонимом гениальности, а его теория относительности и другие работы в фундаментальной физической науке прочно ассоциируются с наивысшими достижениями человеческого разума. Речь идет, без преувеличений, об одной из уникальных личностей: “Сравните, к примеру, “случай Эйнштейна” с другим крупным открытием в физике, которое произвело сенсацию во всем мире благодаря прессе, – пишет А.Пайс в книге Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна (М., 1989, с.298). – Я говорю о Рентгене и лучах, открытых им 1895 году. Тогда в центре внимания было само открытие, а отнюдь не личность ученого. Значимость открытия сохранилась, но его освещение в печати после достижения пика постепенно сошло на нет”. В случае с Эйнштейном наиважнейшими оказались, наоборот, не реальный вклад ученого в науку, а именно личность и, если угодно, “культ” этой личности, созданный средствами массовой информации всего мира.

В настоящее время в Европе снова вспыхнул интерес к А. Эйнштейну, связанный с рассекреченными исследованиями его мозга. Выяснилось, что его мозг имел значительные отклонения от нормального.



Сколь массированной была эта кампания можно судить по “Нью-Йорк таймс”, которая первый материал об Эйнштейне напечатала 9 ноября 1919 г. и, удивительное дело, “с того дня не проходило ни одного года, чтобы его имя не упоминалось в этой газете в связи с его научной работой, но чаще в связи с чем-то другим” (Пайс, с.295).

С первыми же сообщениями в печать проникли и первые интригующие странности. Пайс отмечает: “Статья в “Нью-Йорк таймс” от 9 ноября написана неплохо, но там есть одна неточность.



Дж.Дж. Томсон, если верить газете, выразился следующим образом: “Это одно из величайших – возможно, самое великое – достижение человечества за всю историю науки”. Слов, которые я (Пайс. – Ред.) выделил, Томсон не произносил, но, конечно, так лучше звучит” (с.295)!..



Звучит-то оно хорошо, да только непонятно, как случилось, что эти слова были вложены в уста Дж.Дж. Томсона – одного из тех “дорелятивистских физиков, которые упрямо не желают признавать теории относительности” (А.Ф. Иоффе, “Успехи физических наук”, 1937, с.134)? Дальше – больше: в той же статье “Нью-Йорк таймс” говорилось, что “один из выступавших на заседании Королевского общества заявил, что с Евклидом покончено”, однако, поясняет Пайс, и “это не соответствовало действительности, но лучше “смотрится”” (с.295).

Подобных головоломных загадок и труднообъяснимых странностей, появившихся в биографии Эйнштейна только потому, что оно просто эффектно “смотрится” или лучше “звучит”, скопилось такое множество, что сегодня, в год 120-летия ученого и 80-летия появления великой легенды о нем, справедливо будет обратиться к истинным фактам, развеяв по возможности некоторые неправдоподобные слухи и мифические напластования, связанные как с релятивистскими теориями, так и с личностью их создателя.

Впрочем, обо всем по порядку…

НАУКА С ЧЕРНОГО ХОДА

“Широко разрекламированная личность Эйнштейна как единственного автора новой революционной теории довлеет над остальными настолько, что вроде бы и сомневаться неудобно в том, что только он и совершил этот небывалый по масштабу переворот в науке”, – читаем в книге “Воровство и обман в науке”, первого выпуска в новой большой разоблачительной серии “Наука с черного хода” (СПб., 1998).



А чтобы развеять любые неудобные сомнения относительно авторства концепции релятивизма на обложку книги вынесен интригующий вопрос: “Знаете ли Вы, что… теория относительности Эйнштейну не принадлежит?”

Автор книги, идеи и названия уникальной серии о мошенниках и аферистах-”интеллектуалах” С.Г.Бернатосян причисляет Эйнштейна к научным плагиаторам отнюдь не безосновательно: “Многие из положений, высказанные молодым физиком-теоретиком, уже были выдвинуты его предшественниками” (с.159), а “сооружение не соответствующего заслугам Эйнштейна пьедестала” произошло “благодаря разным подпевалам и не слишком добросовестным историкам науки” (с.160-161).

“Как же Эйнштейн стал Эйнштейном? – пишет Н.Михайлов (“Техника и наука”, № 3/83), стремясь по-своему найти разгадку “черного хода”. – Ключ к пониманию этого процесса скрыт в том деле, которым он занимался в возрасте 23-30 лет.



Именно эти семь лет службы в патентном бюро Берна навсегда сформировали его отношение к науке”, именно там и тогда выковалась “специфическая черта Эйнштейна – быстрое проникновение в суть любого дела и его умелое изложение”.

Характерно, что “главные научные работы были выполнены именно в те годы и основаны как раз на тех знаниях, которые ему давала патентная экспертиза”. Михайлов поясняет:“Патентные службы сильны жестким ритуалом прохождения идеи. Заявители представляют “сырье” – недозрелую интеллектуальную продукцию, а эксперт обязан быстро войти в курс дела, оценить “товар” и наметить пути его кратчайшего доведения до кондиции. Уловитель идеи, шлифовальщик формы, сумматор – вот… кем Эйнштейн в конце концов стал на всю жизнь”.

В одном из интервью Эйнштейна спросили: «Как вы считаете, в чем разница между вами и другими людьми?» Ученый ответил: «Если люди ищут иголку в стоге сена, то подавляющее большинство из них останавливаются, как только найдут ее. Я же поступаю иначе. Я продолжаю поиски и вскоре обнаруживаю вторую, третью. А если буду очень настойчив, то могу найти и четыре, и пять…»

- говорит он открытым текстом , а люди думают , что "гений" имеет ввиду научные изыскания. А он открытым текстом шпарит…

Поразительно, что “быстрое проникновение в суть любого дела и его умелое изложение” Эйнштейн блестяще продемонстрировал в своей первой статье по специальной теории относительности (СТО). “Изложение велось молодым автором в довольно необычной для научных публикаций манере, без указания идей и результатов, заимствованных из других исследований, без сопоставления полученных выводов с итогами более ранних попыток решения той же проблемы.



Статья не содержала буквально ни одной литературной ссылки.



При чтении ее создавалось впечатление о полной оригинальности как постановки, так и решения задачи, о первооткрытии всех изложенных там результатов. Только путем сопоставления фактически использованных в этой статье положений с ранее опубликованными статьями на данную тему можно установить несомненную связь развиваемых автором идей с высказываниями предшественников и в первую очередь – с идеями, опубликованными за несколько лет до этого Пуанкаре” (М.И.Панов, А.А.Тяпкин, А.С.Шибанов. Анри Пуанкаре и наука ХХ века. – В кн.: А.Пуанкаре. О науке. М., 1983, с.549).

“Эйнштейн в своих работах прямо оперирует отдельными научными представлениями Анри Пуанкаре. В частности, из труда “Измерение времени”, датированного 1898 годом, он заимствует у французского математика рассуждения об одновременности протекания разноместных событий” (Бернатосян, с.158).



А “факт изучения им с товарищами книги Пуанкаре “Наука и гипотеза” (1902 г. – Ред.) объясняет детальные совпадения развиваемых в его последующих статьях положений с оригинальными новаторскими установками, высказанными французским ученым” (Панов и др., с.551).



И еще: “Раскрывая, например, понятия “одновременности и времени”, Эйнштейн объяснял их на примере синхронизации часов, пространственно разделенных световыми сигналами. Этим сравнением пестрят почти все его публичные выступления и лекции. “Часы” Эйнштейна сделались чуть ли не ходячей легендой. Но разве не о том же самом говорил Пуанкаре еще в 1900 году?!” (Бернатосян, с.159).

Вот и ““Парадокс близнецов”, приписанный фантазии Эйнштейна, на самом деле обнаружил и использовал в качестве иллюстрации своих трудов французский мыслитель Поль Ланжевен. А до него эффект отставания движущихся часов был замечен и изучен английским физиком Джозефом Лармором в 1900 году” (Бернатосян, с.159).

Списанным оказалась и знаменитое “эйнштейновское” равенство: энергия есть произведение массы на скорость света в квадрате. “За формулу

E=mc2



(если бы ее открыл Эйнштейн), за нее одну можно ставить золотой памятник.Но, правда, она была известна и до Эйнштейна, он просто популяризировал ее” (С.Д.Брусин, Л.Д.Брусин. К новым основам физики. Житомир, 1996, с.24). “Мы же знаменитую формулу E=mc2 продолжаем автоматически считать формулой Эйнштейна, игнорируя колоссальный вклад в разрешение этой проблемы П.Ланжевена, Ф.Газенёрля, А.Пуанкаре, О.Хевисайда и Дж.Дж.Томсона” (Бернатосян, с.159).

Создание Эйнштейном общей теории относительности

(ОТО) – в противоположность СТО – всегда считалось ярким примером разработки и решения проблемы от начала и до конца одним единственным ученым. Но и здесь не обошлось без попыток влезть на научный Олимп “с черного хода”.И здесь до того многократно обкраденный Пуанкаре “на десять лет опередил Эйнштейна”, создав первую и до 1916 г. единственную релятивистскую теорию гравитации.“И именно эта теория, исчерпывающе объясняющая с помощью сложного математического аппарата физическую сущность тяготения, составила ядро работы Эйнштейна “Основы общей теории относительности”” (Бернатосян, с.158). “Замалчивался также тот факт, что математик Д.Гильберт несколько раньше получил и опубликовал основное уравнение этой теории, за которым впоследствии закрепилось название “уравнение Эйнштейна”” (А.А.Тяпкин, А.С.Шибанов. Пуанкаре. М., 1979, с.401).

С уравнением Гильберта случилась поистине удивительная история (см. приложение в кн.: В.П.Визгин. Релятивистская теория тяготения. М., 1981).

Оно было сообщено Гильбертом в частной переписке Эйнштейну

, который приставал к первому с вопросами: а что, дескать, у вас получилось? Гильберт долго “темнил”, не желая выдавать свои результаты прыткому коллеге, но потом раскрыл их до публикации назойливому корреспонденту.И вдруг в очередном послании Эйнштейна с удивлением прочитал: представьте, мол, я еще до получения вашего письма пришел к точно такому же выводу… Тут Гильберт схватился за голову и, кляня себя за опрометчивость, попросил ускорить публикацию статьи со своим уравнением, которое впоследствии все равно назвали “эйнштейновским”…

Здесь нелишне напомнить и о т.н. “загадке Милевы Марич”: “Выдвигается достаточно обоснованное мнение, что Марич была не просто супруга Альберта и мать его детей, но еще и соавтор его важнейших трудов”.



В одном из писем к ней Эйнштейн прямо указывает на соавторство с Милевой: “Как счастлив и горд я буду, когда мы вдвоем доведем работу по относительности движения до победного конца”. В пользу гипотезы свидетельствуют “некоторые и почему-то тщательно забытые места из воспоминаний советского физика Абрама Иоффе” (“Молодая гвардия”, № 8/91).



Иоффе утверждал, что “все три эпохальные статьи 1905 года были подписаны “Эйнштейн-Марич””, из них одна формулирует основы СТО, другая обсуждает формулу E=mc2 и, наконец, третья посвящена квантам в фотоэффекте (Нобелевская премия 1921 г.).



Д-р Э.Уолкер (США) уверен, что “ключевые идеи, составляющие суть теории относительности”, принадлежат Милеве, а роль Эйнштейна состояла лишь в том, что он “сумел должным образом их формализовать” (см.: “Успехи физических наук”, № 2/55).



И “если все эти заявления справедливы, нежелание Эйнштейна признать заслуги Милевы в создании теории относительности есть просто факт интеллектуального мошенничества”, – отмечают в посвященной этому вопросу отдельной главе “Был ли у теории относительности соавтор” П.Картер, Р.Хайфилд (Эйнштейн. Частная жизнь. М., 1998, с.143).

“И вот еще над чем в ключе нашего разговора стоит поразмышлять: почему Альберт Эйнштейн сразу же не имел чести быть удостоенным Нобелевской премии за перевернувшую мир теорию относительности и лишь через годы после потрясающего рывка вперед получил эту престижную премию за куда менее значимое открытие квантовых законов фотоэффекта?



Неужели в Нобелевском комитете догадывались, на какой научной платформе эта грандиозная теория родилась, и потому не спешили накалять страсти?” (Бернатосян, с.160).

“СОМНИТЕЛЬНА ВАЖНОСТЬ РАБОТ ЭЙНШТЕЙНА”

Словом, “любую концепцию релятивизма, приписываемую Эйнштейну, обязательно ввел в науку кто-то другой” (“Молодая гвардия”, № 8/95). Да только в этом ли все дело? “Если теория правильная, то в конце концов не так уж важно, на чем она базируется”, – отмечал В.А.Ацюковский (ж. “Знак вопроса” ?, 1-2/93).



“Для науки совершенно всё равно, кто создал теорию относительности”, – Эйнштейн, Цвейштейн или какой-нибудь Дрейштейн (Галковский1 ). Ведь научная ценность и значимость любой физической теории определяется исключительно тем, как точно и насколько глубоко она объясняет выявленные наблюдениями и экспериментами природные закономерности.

Рассуждая на эту тему, один московский физик однажды поделился своими нехитрыми подсчетами: “Вся современная промышленная энергетика во всем мире основана на трехфазном переменном токе. Открыл этот принцип и дал ему практическую реализацию, создав генератор, трансформатор, двигатель и линию передачи, наш соотечественник М.О.Доливо-Добровольский.



Издательство “Наука” не обошло этот факт молчанием и выделило для него 4,15•105 экземпляро-страниц – в 126 раз меньше, чем на Эйнштейна. Но уберите из практики принцип трехфазного переменного тока, и развалится вся промышленная энергетика… Если же убрать из науки теорию относительности, то большинство естественников этого даже не заметит” (“Техника и наука”, № 5/84).

Когда “твердолобым” прагматикам из ВПК потребовались эффективные системы управления оружием, все эти “гениальные теории” пришлось задвинуть глубоко под спуд.



Так, глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) в СССР и аналогичная ей американская GPS (система глобального позиционирования) стали яркими и самыми убедительными “свидетельствами против специальной теории относительности и в пользу существования эфира” – субстанции, которую СТО категорически отвергает (The Scientist2 , Vol.9, № 10/95).



Входит в противоречие со СТО и основной принцип современных лазерных гироскопов3 для тактических систем наведения и навигации морских и воздушных судов…

Но оказывается, что не очень-то нуждается в “великих теориях” и сама физика: все “релятивистские” опыты и наблюдения легко истолковать, не прибегая ни к каким эйнштейновским теориям!..



В книге Л.Д.Брусина и С.Д.Брусина “Иллюзия Эйнштейна и реальность Ньютона” (М., 1993) этому посвящена отдельная глава, которая так и называется: “Классическая физика объясняет важнейшие явления, считающиеся подтверждением или следствием теории относительности”.



Касаясь трудов самого “великого” Эйнштейна, Леонид Давидович и Станислав Давидович высказывают твердое убеждение в “несостоятельности как его математического аппарата, так и физического”, а в нападках эйнштейнов на ньютонову физику усматривают “беспринципное отношение к пониманию базового положения классической механики – принципа относительности Галилея” (с. 68-79).

На никчемность специальной теории относительности давным-давно обратил внимание еще Н.Е.Жуковский. “Сомнительна важность работ Эйнштейна в этой области”, – отмечал Николай Егорович, справедливо полагая, что “проблемы электромагнитной теории разрешаются с помощью старой механики”.

“Не вижу надобности уклоняться от механики Ньютона”, – подчеркивал свое скептическое отношение к СТО и К.Э.Циолковский. Он отвергал “четвертое измерение” (время) как физическую бессмыслицу: “Назвать-то можно, но слово это нам ничего не открывает и не прибавляет к сокровищнице знаний”.



И добавлял: “Меня очень огорчает увлечение ученых такими рискованными гипотезами, как эйнштейновская” (Исследования по истории механики. М., 1981, с.58-70).



В чем-то близкую к мысли Циолковского точку зрения сегодня высказывает П.Сполтер, которая считает, что “выводы Эйнштейна о природе пространства-времени – результат спекулятивного теоретизирования (и скверной философии) и не следуют из эмпирических фактов, с которыми теория имеет дело” (P.Spolter. Gravitational Force of the Sun4 , 1993).

Сполтер характеризует специальную теорию относительности Эйнштейна как “научную фикцию, или псевдонауку” (с.98). Что, заметим, находит все больше сторонников среди исследователей научного наследия физика.



Но если “СТО была ошибочна в самой своей основе” (“Наука и жизнь”, №3/90, с.121), то это как минимум свидетельствует и о несостоятельности “общей теории относительности (ОТО), которая, претендуя на обобщение СТО, тем самым обобщает пороки последней” (А.А. Денисов. Мифы теории относительности, Вильнюс, 1989.)



В целом же сомнительны все “современные теории “большого взрыва”, “расширяющейся Вселенной” и др., которые корнями своими уходят в положения теории относительности” (Брусины. Иллюзия Эйнштейна, с.79).



“Эти теории просто не имеют отношения к реальному физическому миру”, они “потеряли всякую связь с реальностью и, развиваясь по пути математической абстракции, накапливают противоречия и не подтверждаются экспериментами” (В.А.Ацюковский. Материализм и релятивизм. М., 1993, с.143).

Напомним: академику А.А.Логунову пришлось предпринять специальные усилия, чтобы систематизировать основные глупости ОТО. Включая, к примеру, такое чудовищно-нелепое предсказание “великой” теории, как “черные дыры”: “Никаких “черных дыр”, где происходит катастрофически сильное сжатие вещества до бесконечной плотности, в принципе быть не может, а следовательно, устраняется и “величайший кризис всех времен” в фундаментальной физике”.



Академик настаивает, что физика “не должна допускать подобных предсказаний, ибо это означает признание “вещей в себе””.

Разоблачая ОТО, Анатолий Алексеевич поясняет, что сомнительного здесь гораздо больше, чем заслуживающего доверия: “теория, в которой нет законов сохранения, не может быть удовлетворительной”, а описанное в ОТО “физическое поле, которое можно уничтожить с помощью математического трюка – простой заменой переменных… какая-то нелепость!”.



Даже само название теории, пишет академик Логунов, “отражает величайшее недоразумение – ведь в ОТО “относительности”… в определенном смысле меньше, чем в СТО” (“Наука и жизнь”, № 2-3/87, “Техника – молодежи”, № 10/86).

Другой хорошо известный читателю исследователь СТО и ОТО (энергичный и въедливый лысоватый человек с козлиной бородкой, всем нам отлично знакомый по депутатству в ВС СССР) А.А. Денисов в книге “Мифы теории относительности” не оставляет от “великих теорий” и камня на камне, рассуждая порой совсем в духе Н. Тесла, который на вопрос какого-то газетчика, как тот относится к теории относительности Эйнштейна, ответил: “Считать это физической теорией могут только наивные люди” (“Молодая гвардия”, № 8/95).



И действительно, как можно восхищаться теорией, ряд положений которой – “формальная математическая спекуляция, явно не имеющая физического содержания” (с.21)?



Проф. Денисов убежден, что “теория относительности загнала себя в тупик, породив систему взаимосвязанных физических мифов, которые иногда вполне приемлемы в расчетной имитационной модели, что создает видимость их правдоподобия, но переворачивают объективную реальность с ног на голову” (с.40).

Действительно, “в случае экспериментальных проверок предсказаний специальной и общей теорий относительности мы сталкиваемся с ярко выраженной тенденцией выдачи желаемого за действительное вплоть до прямой подтасовки фактов” (Ацюковский, с.55).



Примеров тому – множество, и все они говорят “о крайней тенденциозности и необъективности исследователей, ищущих подтверждение теории относительности Эйнштейна любыми средствами и во что бы то ни стало” (с.56).



Подробному разбору этих околонаучных трюков посвящена книга В.А.Ацюковского “Логические и экспериментальные основы теории относительности” (М., 1990). Мы же расскажем только об одном из них, зато о таком, которому Эйнштейн обязан выпавшей ему славой “величайшего из гениев”…

А дело было так: на заседании британских Королевских обществ в 1919 г. (том самом, откуда берет начало “легенда об Эйнштейне”) оппонентом английских астрономов, сообщивших, что обнаруженные ими результаты искривления луча Солнцем якобы подтверждают теорию относительности Эйнштейна, выступал некий Людвик Зильберштейн, который “упрямо, но умно выдвигал возражения против этой теории” (Пайс, с.292).



В ходе дискуссии Зильберштейн заявил: “Пока нет достаточных оснований утверждать, что искривление лучей света, наличие которого я признаю, вызывается тяготением” и далее, указав на висящий в зале портрет Ньютона, воззвал: “Память об этом великом человеке заставляет нас с огромной осторожностью относиться к попыткам изменить или полностью пересмотреть его закон тяготения” (Брусины. Иллюзия Эйнштейна, с.56).

Вскоре были выявлены обстоятельства, подтвердившие подозрения ученого: “Сегодня астрономы скептически относятся к этому подтверждению” (М.Гарднер. Теория относительности для миллионов. М., 1964 с.117). Оказывается, данные наблюдений обрабатывались статистически.



И стоит только заменить использованный астрономами метод гиперболической экстраполяции на какой-нибудь другой (скажем, на метод средних значений), как результаты наблюдений из подтверждения эйнштейновской ОТО тотчас становятся доказательством правомерности классической механики Ньютона!..

И еще: творения Эйнштейна должны были объяснить нестыковки дорелятивистской физики, но вот уже три четверти века ученые никак не могут совладать с противоречиями внутри самих этих теорий.



Так, “специальная теория относительности несовместима с идеей существования в природе эфира, а общая теория относительности несовместима с идеей отсутствия в природе эфира, хотя обе части теории относительности вытекают из одних и тех же постулатов, и даже, более того, общая теория относительности является прямым продолжением специальной теории относительности, и обе теории имеют одного автора” (Ацюковский, с.30).

Словом, теории Эйнштейна ложны в своей основе, не объясняют законов природы и не нужны ни в инженерной практике, ни в науке (включая фундаментальную физику); все их многочисленные “подтверждения” – результат ошибок или подтасовок, выдачи желаемого за действительное, а “гениальные” предсказания – метафизический бред и околонаучная спекуляция.



Наконец, даже внутренняя “красота теории относительности принадлежит к числу <…> легенд” (Денисов, с.4)… Но что-то ведь остается? Ответ вынесен в подзаголовок одной из разоблачительных книг Готтарда Барта по теориям релятивизма: “Дилетантизм и надувательство” (G.Barth. Die Relativitaetstheorie. Dilettantismus und Betrug, 1984)…



СПЕКУЛЯТИВНАЯ ФИЗИКА

Давайте сравним: если из научного наследия великого Пуанкаре вычеркнуть заложенные им основы специальной и общей теорий относительности как ошибочные, он все равно останется “одной из самых ярких личностей, когда-либо рожденной человечеством” (Бернатосян, с.156).



“Пуанкаре оставил первоклассные труды практически во всех областях математической науки”, и это был “единственный человек, разум которого мог охватить все, что создано разумом других людей” (Панов и др., с.522-523). А что без СТО и ОТО останется от Эйнштейна?



Второстепенные работы по фотоэффекту да бесплодные потуги геометризации электромагнитного и гравитационного полей, которые по большому счету выявили несостоятельность Эйнштейна как “великого” физика-теоретика…

Но дело не только в плодовитости или в масштабах научного гения. Вместе с Эйнштейном в науке утвердился новый тип ученого – эдакого жуликоватого хитрована, наглого ловчилы и бессовестного плагиатора-хохмача. Скандальная биография Эйнштейна просто изобилует подобного рода фактами.

Так, на церемонии награждения Нобелевской премией Сванте Аррениус подробно осветил аргументацию Шведской академии, решившей наградить Эйнштейна не за теории относительности, а за “заслуги в области теоретической физики и, в особенности, за открытие закона фотоэлектрического эффекта”.



Отметив научную неоднозначность эйнштейновских работ по релятивизму, Аррениус не преминул напомнить: “Не секрет, что известный философ Бергсон в Париже оспорил эту теорию”5 . Нетрудно представить изумление их королевских величеств, представителей Шведской академии, но в особенности проф. А. Гульстранда, автора резко отрицательного отзыва на СТО и ОТО в Нобелевский комитет, когда выяснилось, что обязательную лекцию Эйнштейн посвятил не фотоэффекту, а своей спорной в научном плане теории!..



О том, что подобные личные качества “гения” – скорее правило, чем досадное исключение, свидетельствует и доклад-рекомендация на должность профессора Цюрихского университета (1909): “Доктор Эйнштейн является иудеем, и именно лицам этой национальности приписывают (во многих случаях не без основания) неприятные особенности характера, такие как назойливость, наглость и торгашеские наклонности, проявляющиеся в их понимании своего положения в науке” (Пайс, с.178).



Заметим: доклад в целом носил положительный характер. Но что с того?..

Совсем иное дело Пуанкаре, славившийся научной щепетильностью и исключительной порядочностью.



Ему были присущи даже “чрезмерная сдержанность и умеренность в оценке плодов своего труда”: он с готовностью делился результатами своих работ, высоко оценивая каждого, “кто добился хоть каких-нибудь результатов в избранной им самим области исследования”.



“Именно по его инициативе в физику и математику вошли преобразования Лоренца, числа Бетти, Клейновы группы и функции, устойчивость по Пуассону” (Панов и др., с.547, 552). Все эти достойные подражания качества Пуанкаре мы находим и в истории создания великим французом теории относительности.



Правда, за единственным исключением: имя Эйнштейна в работах Пуанкаре вообще не упоминалось, что в глазах последнего было самой резкой (!) формой протеста против незаслуженного превознесения заслуг теоретика-плагиатора.

Напомним: Пуанкаре обратился к работам Лоренца в то самое время, когда классическая физика столкнулась с трудностями при объяснении явлений электромагнетизма.



Особенно любопытным французскому математику показался тот остроумный способ, каким его голландский коллега пытался истолковать результаты опыта Майкельсона-Морли, якобы выявившего отсутствие в природе эфира.



Не придавая значения собственным работам, Пуанкаре поначалу ограничивался мелкими замечаниями, затем выступил с чуть более подробным изложением проблемы, и только когда увидел, что пересказ его статей Эйнштейном всеми воспринимается как новая всеобъемлющая теория, выступил с пространным разъяснением своих взглядов и воззрений.



Верны они были или ошибочны, но кроме Лоренца у Пуанкаре не было предшественников (а ссылаться на себя он считал бестактным), поэтому “вольно или невольно приписывал Лоренцу свое понимание проблемы” (Панов и др., с.552)

Находясь под жестким пропагандистским прессом эйнштейнианцев, убежденных, что с рождением новой теории классическая физика, наконец, повержена, Пуанкаре осторожно, но настойчиво доказывал обратное.



Он считал физически безупречными не только преобразования Лоренца, но и классические преобразования Галилея, а “несовпадение теоретических результатов с астрономическими наблюдениями Пуанкаре расценивает как предостерегающий сигнал о том, что не следует торопиться с окончательным оправданием новой механики” (Панов и др., с.551).

Совсем другие посылки были у Эйнштейна: “Его основным намерением, приведшим в конце концов к созданию теории относительности, было не стремление устранить противоречие между результатом опыта Майкельсона-Морли и теориями эфира, господствовавшими в XIX в., а отрицание, вне зависимости от опыта Майкельсона-Морли6 , построений науки прошлого столетия как лишенных внутренней убедительности и потому искусственных” (Пайс, с.114).



Иначе говоря, перед Эйнштейном стояла сверхзадача, которая к целям научного поиска не имеет никакого отношения, – во что бы то ни было низвергнуть и опорочить гениальные творения классической физики.



Именно эта изначальная заданность объясняет нам, почему эйнштейновские теории сотканы из похожих на физику догматов и всевозможных “чудес” типа “черных дыр”, “расширяющейся Вселенной”, столь же бредовых, как ветхозаветное разрушение Иерихона трубным гласом – физически вроде бы допустимое, но вступающее в непримиримые противоречия с реальной действительностью.

На связь теорий Эйнштейна с мистическими представлениями древних одним из первых обратил внимание А.Ф.Лосев.



В знаменитой “Диалектике мифа” (А.Ф.Лосев. Философия. Мифология. Культура. М., 1991, с.33-34) видный русский советский философ отмечал: “Принцип относительности… делает мыслимым оборотничество и вообще чудо7 … И мы сейчас видим, как отнюдь не научные страсти разгораются вокруг теории относительности… И недаром на последнем съезде физиков в Москве (V съезд русских физиков. – Ред.) пришли к выводу, что выбор между Эйнштейном и Ньютоном есть вопрос веры, а не научного знания самого по себе”.



Но, как замечает Алексей Федорович, “отказать в научности по крайней мере математической стороне этой теории может только неосведомленность в предмете и невежество в науке вообще”.

Что касается теорий с физической стороны, здесь все иначе: “Они ставят целью вскрыть не внутренние механизмы явлений, а лишь непротиворечивое математическое их описание. Математике в этих теориях придается особое значение, а физическая суть выискивается из математических законов, а не наоборот” (Ацюковский, с.23).



“Я убежден, что посредством чисто математических конструкций мы можем найти те понятия и закономерные связи между ними, которые дадут нам ключ к пониманию явлений природы”, – писал сам создатель СТО и ОТО, и эта “убежденность Эйнштейна в возможности находить новые понятия чисто математическим путем может уходить своими корнями в 1905 г.” (Пайс, с.167-168)…



Между тем, как раз “такой по сути математический, а не физический подход принес теории быстрый успех, поскольку, во-первых, освободил физиков от необходимости думать над сутью процессов, что стало большим облегчением для тех из них, кто был лишен этой способности, а во-вторых, позволил формально описать ряд процессов, не поддававшихся ранее описанию ввиду отсутствия соответствующего физического объяснения” (Денисов, с.3).

Но дело не только в этом. В какой-то степени феномен и некритическое восприятие “великих” теорий связаны с кругом религиозно-мистических понятий и идей, лишь пересказанных языком математизированной псевдонауки.



Тот же эфир, к примеру, был “прозорливо” отвергнут Эйнштейном в его СТО, хотя ядро теории составили заключения Лоренца и Пуанкаре, выведенные в предположении, а, стало быть, верные только в рамках концепции неподвижного эфира. Но, как оказывается, “гениальное” умозаключение об отсутствии эфира скомпилировано из изданной еще в 1888 г. “Тайной доктрины” Е.П.Блаватской – одной из настольных книг Эйнштейна8 …

В.К. БУЛАВИН







1. См.: www.samisdat.aha.ru/711-06gb.htm

2. См.: www.cscweb.canterbury.ac.nz/journals/th … 950515.txt

3. См.: http://ourworld.compuserve.com/homepage … v.htm#rel3

4. Цит.по: http://world.compuserve.com/homepages/d … v.htm#rel3

5. Цит. пр: http://www.nobel.se/laureates/physics-1921-press.html;

см. также : Nobel Lectures, Physics 1901-1921 Amsterdam, 1964-70; А.Пайс. Цит. соч., с. 462.

6. Выделено А.Пайсом. – Ред.

7. Выделено А.Ф.Лосевым. – Ред.



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