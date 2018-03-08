Эйнштейн — великий плагиатор?! Скорее, он такая же “еврейская звезда” как Казимир Малевич, автор картины “Чёрный квадрат”!

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Итак, благодаря пиару, устроенному в СМИ мировым еврейством, имя Альберта Эйнштейна сегодня известно буквально каждому школьнику?

Так ЧЕМ ЖЕ знаменит А.Эйнштейн?!

Альберт Эйнштейн (14 марта 1879 — 18 апреля 1955) — физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист. Жил в Германии (1879—1893, 1914—1933), Швейцарии (1893—1914) и США (1933—1955). Почётный доктор около 20 ведущих университетов мира, член многих Академий наук, в том числе иностранный почётный член АН СССР (1926).

В то же время Альберт Эйнштейн — воистину культовый учёный. Его культ был создан средствами массовой информации, и он до сих пор держится на утверждениях, что:

1. Альберту Эйнштейну — принадлежит формула:

На самом деле эта формула была выведена английским учёным Оливером Хевисайдом, который исследовал процессы поглощения и излучения физическим телом электромагнитных волн и ввёл в физику понятие "поток электромагнитной энергии".

Вот при изучении этих процессов и была выведена Хэвисайдом эта приписываемая Эйнштейну формула, где E — энергия объекта, m — его масса, c — скорость света в вакууме (безвоздушном пространстве), равная 299792458 м/с.

Хевисайд Оливер (Heaviside, Oliver) (18.05.1850 — 3.02.1925), — английский физик и математик. Родился 18 мая 1850 года в Лондоне. Не имел университетского образования, работал в телеграфной компании в Ньюкасле. В 1874 году он был вынужден оставить работу из-за прогрессирующей глухоты, а свои научные исследования проводил в собственной лаборатории. Его основные физические работы посвящены электромагнетизму и математической физике. В 1892 году Хэвисайд занялся теоретическими аспектами проблем телеграфии и передачи электрических сигналов. Хевисайду принадлежит приоритет в следующих научных открытиях:

1) создание векторного анализа;

2) создание операционного исчисления (теория преобразований Лапласа);

3) упрощение 20 уравнений Максвелла с 20 переменными и сведение их к двум уравнениям с двумя переменными -- векторами электрического и магнитного поля. Независимо это проделал и Герц. В течение ряда лет уравнения электродинамики в новой форме назывались уравнениями Герца-Хевисайда, молодой Эйнштейн называл их уравнениями Максвелла-Герца, а сегодня эти уравнения носят имя только Максвелла;

4) в 1890 году, за пятнадцать лет до Эйнштейна, Хевисайд получил знаменитую формулу E=mc^2;

5) предсказал наличие особого слоя озона у атмосферы (ионосферы), благодаря этому возможна сверхдальняя радиосвязь;

6) предсказал в 1895 году излучение, позже названное "излучением Вавилова-Черенкова". Последнему, Черенкову, в 1958 г. была присуждена Нобелевская премия (вместе еще с двумя советскими теоретиками И.Е.Таммом и И.М.Франком);

7) ввёл в физику дельта-функцию (Дирака);

8) на тридцать лет раньше Дирака обосновал магнитный монополь.

В 1891 г. Оливер Хевисайд был избран членом Королевского общества, но ничего не сделал для того, чтобы приехать в Лондон для "прохождения формальностей". Вместо этого он написал следующие строки:

"Но чтобы всё оформить без изъяна,

Три фунта нам внеси из своего кармана

И в город приезжай, и вот таким путём

Тебя мы к Обществу допустим и причтём.

А если этого ты делать не желаешь,

То к нам не поступай, а поступай, как знаешь!"

В этом поступке проявилось отношение Хевисайда ко всякого рода научным званиям. Источник.

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2. Альберт Эйнштейн — выдающийся учёный-физик, награждённый Нобелевской премией за выдающийся вклад в развитие мировой науки.

"Весь мир знает, что А. Эйнштейн – Нобелевский лауреат, и большинство не сомневается в том, что эту престижную премию он получил за создание Специальной и Общей Теорий Относительности. Но, это – не так! Скандал вокруг этой теории, хотя он и был известен в узких научных кругах, не позволил нобелевскому комитету выдать Эйнштейну премию за эту теорию. Выход нашли очень простой – Нобелевскую премию присудили ему за ... открытие Второго Закона Фотоэффекта, который являлся частным случаем Первого Закона Фотоэффекта.

Любопытно то, что русский физик Столетов Александр Григорьевич (1830-1896 гг.) открывший целый ряд законов фотоэффекта, никакой Нобелевской премии за это своё открытие не получил, в то время, как А. Эйнштейну дали её за «изучение» частного случая — Второго Закона фотоэффекта.

Эйнштейн получил Нобелевскую премию за изучение вот этого частного случая: "кинетическая ЭНЕРГИЯ фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а зависит о его ЧАСТОТЫ".

Получается полнейшая несуразица, причём с любой точки зрения. Единственным объяснением этому может служить то, что кто-то уж очень влиятельный хотел сделать А. Эйнштейна Нобелевским лауреатом и искал любой повод для того, чтобы это осуществить. Вот и пришлось еврейскому «гению» немножко попыхтеть с открытием русского физика А.Г. Столетова, «изучая» фотоэффект...

Нобелевский комитет, видимо, посчитал, что две Нобелевские премии (Столетову и Эйнштейну) для одного открытия многовато и решил выдать только одну, присудив её «гениальному учёному» А. Эйнштейну! Разве так уж это «важно», за Первый Закон Фотоэффекта или за Второй, была выдана премия. Самое главное, что премия за открытие присуждена еврейскому учёному А. Эйнштейну. А то, что открытие законов фотоэффекта сделал русский физик А.Г. Столетов – это уже «мелочи», на которые не стоит обращать внимание...

Возникает закономерный вопрос: следуя какому мотиву кто-то очень влиятельный так уж хотел сделать А. Эйнштейна Нобелевским лауреатом и прославить его на весь мир, как "величайшего учёного всех времён и народов"?!

Должна же быть этому причина!? Кому то очень влиятельному было нужно направить развитие земной цивилизации по ложному пути?"

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Я лишь замечу, поскольку я хорошо знаком с историей физики, что "Второй Закон фотоэффекта" был постулирован ещё в средние века французским учёным Рене Декартом (1596-1650) при изучении хорошо известного буквально каждому человеку оптического явления под названием радуга.

Когда Р.Декарт искал ответ на вопрос, почему белый свет при прохождении под определённым углом через каплю воды распадается на семь цветов, он пришёл к мысли, что «природа цвета заключается лишь в том, что частицы тонкой материи, передающей действие света, стремятся с большей силой вращаться, чем двигаться по прямой линии...» (Рене Декарт. «Метеоры», глава VIII, с 333-334. Процитировано по книге Марио Льоцци «ИСТОРИЯ ФИЗИКИ», издательство «МИР», Москва, 1970, с. 117).

Рене Декарт.

Когда через четверть тысячелетия (в 1888-1890 годах) русский учёный Александр Столетов исследовал открытое в 1887 году немецким учёным Генрихом Герцем (1857-1894) явление "внешнего фотоэффекта", он обнаружил, что свет разных длин волн при одинаковой интенсивности излучения обладает разной кинетической энергией.

Свет с самой короткой "длиной волны" – ультрафиолетовый – вызывал сильнейший фотоэффект: падая на поверхность отрицательно заряженного тела, ультрафиолет буквально вышибал с него электрические заряды. Жёлтый свет в лабораторной установке Столетова вызвал слабейший фотоэффект, а красный свет не вызывал фотоэффект совсем (Третий Закон фотоэффекта).

Результаты опытов Александра Столетова прямо тогда же, в конце 19 века, можно было легко объяснить с помощью приведенной выше гипотезы Декарта, что и поспешил сделать патентовед А.Эйнштейн. Только он сделал это "по-еврейски": заменил в гипотезе Декарта "частицы тонкой материи" (эфира) на некие "кванты света" и следом заявил, что «…нельзя создать удовлетворительную теорию, не отказавшись от существования некоей среды, заполняющей всё пространство».

Эта среда под названием эфир ну очень не давала кому-то покоя! Кто-то очень могущественный боялся, что новые открытия в этом направлении естествознания пошатнут устои современного мира, что повлечёт за собой мировоззренческую революцию и установление на планете, возможно даже, Нового Мирового Порядка! Поэтому то и понадобился А.Эйнштейн с его "ОТО" и "СТО", вызывающими у одних физиков отторжение, а у других — "заворот ума".

Тем не менее, Второй Закон фотоэффекта, открытого Александром Столетовым, гласил: «кинетическая ЭНЕРГИЯ фотоэлектронов НЕ зависит от ИНТЕНСИВНОСТИ падающего света, а зависит только от его ЧАСТОТЫ». В свою очередь Рене Декарт в своей гипотезе КАК РАЗ обосновал РАЗЛИЧИЕ ЭНЕРГИЙ фотонов, передающих разную длину световой волны тем обстоятельством, что: «природа цвета заключается лишь в том, что частицы тонкой материи, передающей действие света, стремятся с большей силой вращаться, чем двигаться по прямой линии...»

Вот вам в одном "флаконе" и вся "квантовая теория света" ("кванты" — это "частицы тонкой материи", и объяснение открытого А.Столетовым "Второго Закона фотоэффекта", за углублённое изучение которого Нобелевский комитет премировал учёного А.Эйнштейна!

Если тончайшая эфирная материя, которую поспешили убрать из "современной физики" Эйнштейн и Ко, однородна, а скорость распространения возмущений в ней одинакова (≈300000 км/сек), то только различие скоростей вращения светоносных частиц вокруг своей оси (в разных частях спектра) и обуславливает наличие у них разной кинетической энергии! Причём, как следует из опытов Столетова, чем длина волны света короче, тем более быстрое вращение имеют "частицы тонкой материи" в этой волне, и тем более высокой суммарной энергией они обладают.

Стало быть, когда мы говорим о "частоте колебаний" применительно к свету, мы сильно заблуждаемся, представляя себе "колебания" некой частицы, да ещё и поперечные!!!

Между тем, гипотеза о поперечных волнах света возникла почти сразу после того, как в физике было открыто новое явление под названием ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА.

В 1678 году нидерландский учёный Христиан Гюйгенс (1629-1695) обнаружил двойное лучепреломление в кристалле кварца. В 1808 году французский военный инженер Этьен Малюс (1775-1812) открыл, что свет, отражённый под строго определённым углом от поверхности оконного стекла или от водной глади, обладает тем же свойством, что и свет, прошедший сквозь кристалл исландского шпата. Такой свет Малюс назвал поляризованным, а своему открытию он дал следующее объяснение: «Корпускулы в солнечном свете ориентированы по всем направлениям, при прохождении же двоякопреломляющего кристалла или при отражении они ориентируются определённым образом».

Надеюсь, читатель заметил, что идея Этьена Малюса чётко перекликается с идеей Рене Декарта, изложившего в 1635 году гипотезу о вращении частиц «тонкой материи, передающей действие света». Малюс развил гипотезу Декарта, рассказав, что корпускулы (частицы) света обычно имеют разную пространственную ориентацию, но через поляризатор проходят только те, которые имеют одинаковую пространственную ориентацию. Это значит, что Малюс предполагал наличие у частиц света пространственной асимметрии. А ею обладают все вращающиеся вокруг своей оси тела.

Это самое простое и самое логичное объяснение результатов исследования фотоэффекта, сделанного русским учёным Александром Столетовым. К тому же оно прекрасно согласуется с утверждением «квантовой теории», появившейся в ХХ веке, что свет – это движение в пространстве «порций» энергии, так называемых «квантов».

Зачем же Эйнштейну и Ко, совершившим по сути революционный переворот в физике, пришлось переходить потом на своего рода ЭЗОПОВ ЯЗЫК? И темнить, темнить, темнить...

Вот простой пример:

Что такое ФОТОН?

Открываем любой энциклопедический справочник и читаем:

"Фотон (от др.-греч. φῶς, род. пад. φωτός, «свет») — элементарная частица, квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света) и переносчик электромагнитного взаимодействия. Это безмассовая частица, способная существовать в вакууме только двигаясь со скоростью света. Электрический заряд фотона также равен нулю. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1. В физике фотоны обозначаются буквой γ. Классическая электродинамика описывает фотон как электромагнитную волну с круговой правой или левой поляризацией. С точки зрения классической квантовой механики, фотону как квантовой частице свойственен корпускулярно-волновой дуализм, он проявляет одновременно свойства частицы и волны". Источник.

Вот эти мудрёные слова "Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях с проекцией спина на направление движения (спиральностью) ±1" надо понимать так, что фотон как частица может обладать левым или правым направлением вращением вокруг своей оси (спин от англ. spin — вертеться), что в совокупности с поступательным движением частицы в пространстве со скоростью близкой к 300 тысячам км/сек, образует двухкомпонентное движение частицы (вращательное и поступательное), сумму которых мы можем ошибочно представлять себе как некие "поперечные волны".

Наиболее близкий для понимания аналог — пуля выпущенная из нарезного ствола.

Ниже графическое представление продольной волны света, кажущейся поперечной из-за вращения всех фотонов вокруг оси, перпендикулярной направлению распространения волны.

Здесь обозначены пространственные ориентации фотонов ("квантов света"), направление их движения и направление их вращения (спин) в "положительной" и "отрицательной" полуволнах света:

И какой же вывод из всего этого напрашивается?

Средневековый французский учёный Рене Декарт оказался таки прав?!

Да!

При этом выходит, что творцы "квантовой физики" ничего принципиально нового не открыли?!

Да! Они просто ворвались в физику, как порою действует банда цыган на рынке, и отвлекли сознание людей науки своей традиционной еврейской хуцпой, чтобы переписать все учебники физики в нужном им ключе!

Читаем!

"Дискретность физических величин и открытие кванта энергии"

В классической физике вплоть до начала XX века господствовало представление, что величины, с которыми она имеет дело, имеют непрерывный характер. Открытие Максом Планком дискретного характера излучения и поглощения энергии коренным образом изменило господствующее представление о непрерывном характере физических процессов. Изучая процесс излучения абсолютно чёрного тела, Планк, чтобы согласовать свои расчёты с результатами эксперимента, вынужден был вопреки своим представлениям допустить, что электромагнитная энергия излучается отдельными, дискретными порциями. Наименьшую дискретную единицу энергии он назвал квантом, величина которой равна: E=hv, где h обозначает фундаментальную постоянную величину, получившую впоследствии название постоянной Планка, a v — частоту излучения энергии. Квант энергии обладает импульсом, величина которого определяется формулой: р=mw, где m обозначает массу, a w — скорость.

Открытие кванта энергии нашло неожиданное подтверждение в открытии фотоэффекта, исследование которого подвергло сомнению утвердившуюся в оптике теорию о свете как разновидности электромагнитных колебаний. Таким образом, в учении о свете мы ясно прослеживаем смену дискретных представлений, когда свет рассматривали как поток отдельных корпускул, сначала представлениями волновыми, непрерывными, а впоследствии — снова дискретными. Однако при этом происходит не простое отрицание прежних теорий новыми, а качественное их преобразование, в результате чего новые теории включают в свой состав позитивные моменты прежних теорий.

Так, например, волновая теория света, опирающаяся на понятие непрерывности, не отбросила целиком корпускулярную теорию, основанную на идее дискретности, а стала рассматривать её как частный, предельный случай. В ещё большей мере это относится к квантовой теории света, в которой такие дискретные величины, как квант света и импульс, рассматриваются во взаимосвязи с величинами непрерывными, волновыми, какими являются частота и длина волны. Эта особенность находит воплощение в самом выражении энергии светового кванта через её частоту: E=hv. Этот процесс развития научных представлений о свете посредством отрицания прежних дискретных представлений непрерывными, а непрерывных дискретными в философской литературе часто рассматривается как один из примеров диалектического отрицания, известного как «отрицание отрицания» в развитии научного познания.

Для нас важно обратить внимание на то, как в процессе развития науки величины и свойства, казавшиеся раньше непрерывными, со временем становятся дискретными, или прерывными. Возникновение квантовой физики служит тому убедительным примером.

Источник.

Что же такого фундаментального открыл немецкий физик-теоретик Макс Планк (1858-1947), что теперь его и Эйнштейна называют "основоположниками квантовой физики"?

Справка: "Постоянная Планка (квант действия) — основная константа квантовой теории, коэффициент, связывающий величину энергии кванта электромагнитного излучения с его частотой, так же как и вообще величину кванта энергии любой линейной колебательной физической системы с её частотой. Связывает энергию и импульс с частотой и пространственной частотой, действие с фазой. Является квантом момента импульса. Впервые упомянута Планком в работе, посвящённой тепловому излучению, и потому названа в его честь. Обычное обозначение — латинское h.

h = 6,626 070 040(81) × 10−34 Дж·c;

h = 6,626 070 040(81) × 10−27 эрг·c;

h = 4,135 667 662(25) × 10−15 эВ·c.

В ряде естественных систем единиц постоянная Планка является единицей измерения действия. В планковской системе единиц, также относящейся к естественным системам, служит в качестве одной из основных единиц системы.

На XXIV Генеральной конференции по мерам и весам (ГКМВ) 17—21 октября 2011 года была единогласно принята резолюция, в которой, в частности, предложено в будущей ревизии Международной системы единиц (СИ) переопределить единицы измерений СИ таким образом, чтобы постоянная Планка была равной точно 6,62606X·10−34 Дж·с, где Х заменяет одну или более значащих цифр, которые будут определены в дальнейшем на основании наиболее точных рекомендаций CODATA". Источник.

Макс Планк действительно сделал в физике великое открытие! Помните, что написал в объяснении эффекта радуги Рене Декарт?

«Природа цвета заключается лишь в том, что частицы тонкой материи, передающей действие света, стремятся с большей силой вращаться, чем двигаться по прямой линии...»

Занявшись однажды проблемой теплового излучения, Макс Планк открыл в 1900 году новую физическую постоянную, смысл которой заключается в том, что величина энергии "частицы тонкой материи, передающей действие света", строго привязана к частоте её вращения вокруг своей оси через математическую формулу E=hv, где h — числовой коэффициент, фундаментальная постоянная величина, получившая название "постоянной Планка", а v — частота излучения энергии, которая есть функция вращения частицы света вокруг своей оси!

Вот каков истинный смысл "постоянной Планка", которая является "единицей измерения действия"!!!

3. Альберт Эйнштейн — автор "Общей теории относительности" (ОТО) и Специальной теории относительности (СТО).

Это чистый плагиат идеи Галилео Галилея (1564-1642) под названием "Принцип относительности", который гласит: "Механические явления протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета, т. е. описывающие их законы динамики одинаковы. Поэтому все инерциальные системы отсчета равноправны".

Ну и? Сравните! А.Эйнштейн: "Все процессы природы протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчёта".

Почти слово в слово как у Галилея!

Далее я хочу предоставить слово моему знакомому Владимиру Акимовичу Ацюковскому, российскому инженеру, доктору технических наук, действительному члену общественной организации «Российская академия естественных наук», члену Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, почётному члену Российской академии электротехнических наук и разоблачителю "Теории относительности" Эйнштейна.

В своей книге "Блеск и нищета Теории относительности Эйнштейна", В.А.Ацюковский рассказал о "когнитивном диссонансе", имевшемся у культового учёного.

Справка: "Когнитивный диссонанс — это когда человек сам себе противоречит в двух разных суждениях об одном и том же предмете обсуждения". Эйнштейн противоречит сам себе в первом постулате "ОТО" и в десятом постулате "СТО".

В.А.Ацюковский:

"Теория относительности создала новую форму мышления: казавшиеся очевидными истины «здравого смысла» оказались неприемлемыми! Революционизировав мышление физиков, Теория относительности первой внедрила «принцип не наглядности», в соответствии с которым представить себе то, что утверждает Теория, принципиально невозможно.

Физически процессы оказались проявлением свойств пространства-времени. Пространство искривляется, время замедляется. Правда, к сожалению, оказывается, что кривизна пространства-времени непосредственно измерена быть не может, но это никого не смущает, так как эту кривизну можно вычислить...

Вокруг Теории относительности и её автора Альберта Эйнштейна созданы легенды. Говорят, что Теорию относительности по-настоящему во всем мире понимают лишь несколько человек… Снисходительные лекторы приобщают широкую аудиторию к таинствам Теории – "поезд Эйнштейна", "парадокс близнецов", "чёрные дыры", "гравитационные волны", "Большой взрыв"… С почтением вспоминают, что автор Теории относительности любил играть на скрипке и что он, скромный человек, пользовался для бритья обыкновенным мылом…

Сомневающимся в справедливости каких-либо частностей Теории обычно объясняют, что Теория для них слишком сложна и что лучше всего им оставить свои сомнения при себе. Критика Теории приравнивается к попыткам создания "вечного двигателя" и серьёзными учёными даже не рассматривается. И тем не менее, голоса сомневающихся не смолкают. Среди сомневающихся немало прикладников, привыкших иметь дело с наглядными процессами. Перед прикладниками возникают практические задачи, и, прежде чем решать их, прикладники должны представить себе механизм явлений: как же иначе они могут приступить к поискам решений? Но их голоса тонут в общем хвалебном тоне последователей Теории.

Так что же такое Теория относительности Эйнштейна?

Теория относительности состоит из двух частей – "Специальной теории относительности" – "СТО", рассматривающей релятивистские явления, т.е. явления, проявляющиеся при движении тел со скоростями, близкими к скорости света, и "Общей теории относительности" – "ОТО", распространяющей положения "СТО" на гравитационные явления. В основе как той, так и другой лежат постулаты – положения, принимаемые без доказательств, на веру. В геометрии такие положения называются аксиомами.

Справка: "ПОСТУЛАТ (от лат. postulatum — требование), положение ( суждение, утверждение), принимаемое в рамках к.-л. науч. теории за истинное в силу очевидности и поэтому играющее в данной теории роль аксиомы (наряду с аксиомами логики)".

В основании "СТО" лежат пять постулатов, а не два, как утверждают сторонники Теории, а в основании "ОТО" к этим пяти добавлено ещё пять.

Первым постулатом "СТО" является положение об отсутствии в природе эфира, (который и есть основа Мироздания — та самая вездесущая тончайшая материя, из которой в природе созидается вообще всё, включая атомы химических элементов. Комментарий — А.Б.). Анонсируя свою "СТО" Эйнштейн написал буквально следующее: «…нельзя создать удовлетворительную теорию, не отказавшись от существования некоей среды, заполняющей всё пространство».

Вторым постулатом является так называемый «принцип относительности», гласящий, что все процессы в системе, находящейся в состоянии равномерного и прямолинейного движения, происходят по тем же законам, что и в покоящейся системе. Этот постулат был бы невозможен, если бы эфир существовал: пришлось бы рассматривать процессы, связанные с движением тел относительно эфира. А раз эфира нет, то и рассматривать нечего.

Третьим постулатом является принцип постоянства скорости света, который, как гласит этот постулат, не зависит от скорости движения источника света. Этому можно поверить, поскольку свет, являясь волной или вихревой структурой, может двигаться со своей световой скоростью не относительно источника, а только относительно эфира, в котором он в данный момент находится. Но выводы из такого положения уже будут иные.

Четвертым постулатом является инвариантность (неизменность) интервала, состоящего из четырех составляющих – трех пространственных координат и времени, умноженного на скорость света. Почему на скорость света? А ни почему. Постулат!

Пятым постулатом является «принцип одновременности», согласно которому факт одновременности двух событий определяется по моменту прихода к наблюдателю светового сигнала. Почему именно светового сигнала, а не звука, не механического движения, не телепатии, наконец? Тоже ни почему. Постулат!

Вот такие постулаты.

"Общая теория относительности" – "ОТО" к этим постулатам добавляет ещё пять, из которых первый в этой пятерке и шестой в общей очереди распространяет все предыдущие постулаты на гравитационные явления, что может быть сразу же опровергнуто, ибо рассматриваемые выше явления световые, то есть электромагнитные! Гравитация же совсем иное явление, не электромагнитное, не имеющее к электромагнетизму никакого отношения!

Поэтому надо бы такое распространение постулатов как-то обосновать, что ли. Но оно не обосновывается, потому что в этом нет нужды, ведь это постулат!

Седьмой постулат заключается в том, что свойства масштабов и часов определяются гравитационным полем.

Почему они так определяются? Это постулат, и задавать такие вопросы нетактично.

Восьмой постулат гласит, что все системы уравнений относительно координатных преобразований ковариантны, т.е. преобразуются одинаково. Обоснование то же, что и в предыдущем пункте.

Девятый постулат радует нас тем, что скорость распространения гравитации равна скорости света. Обоснование его смотри в двух предыдущих пунктах.

Десятый же постулат сообщает, что пространство, оказывается, «немыслимо без эфира, поскольку Общая теория относительности наделяет пространство физическими свойствами».

Вот так вот!

Эйнштейн догадался об этом в 1920 году и подтвердил свою прозорливость в этом вопросе в 1924 году. Понятно, что если бы "ОТО" не наделила пространство физическими свойствами, (если бы речь шла об абсолютно пустом пространстве в случае с "физическим вакуумом"), то тогда эфира в природе точно не было бы. Но раз ОТО Эйнштейна наделила пространство физическими свойствами, – он имеет право быть, несмотря на то, что в СТО Эйнштейна эфира нет, и в ней права на существование он не заработал (см. постулат № 1).

Вот так! Хорошее «совпадение» автор обнаружил между первым и десятым постулатами?! Такое противоречие во взглядах человека на один и тот же предмет изучения и называется в медицине "когнитивным диссонансом", что считается психическим расстройством.

В основу логики "ОТО" Эйнштейна положено, что массы, обладающие тяготением, искривляют пространство! Ну потому, что они вносят в него свой "гравитационный потенциал"! Этот потенциал, по логике Эйнштейна, искривляет пространство. А искривлённое пространство заставляет массы притягиваться. Барон Мюнгхаузен, который как-то раз вытянул себя за волосы вместе с конем из болота, вероятно, был учителем великого физика.

И уж совсем замечательно обстоят дела у Теории относительности с экспериментальными подтверждениями, с которыми мне пришлось разбираться детально, о чём желающие могут прочитать книжку автора «Логические и экспериментальные основы теории относительности»(М.: изд-во МПИ, 1990) или её второе издание «Критический анализ основ теории относительности» (г. Жуковский, изд-во «Петит», 1996).

Внимательно проштудировав все доступные первоисточники, автор к своему изумлению выяснил, что нет и никогда не было никаких экспериментальных подтверждений ни "СТО", ни "ОТО". Они или приписывают себе то, что им не принадлежит, или занимаются прямой подтасовкой фактов!

В качестве иллюстрации первого утверждения можно привести те же преобразования Лоренца... Можно также сослаться и на "принцип эквивалентности гравитационной и инертной масс". Ибо классическая физика от самого своего рождения считала их всегда эквивалентными. Теория относительности с блеском доказала то же самое, но результат присвоила себе.

А в качестве второго утверждения можно впомнить про работы Майкельсона, Морли (1905) и Миллера (1921-1925), которые обнаружили эфирный ветер и опубликовали свои результаты (Майкельсон, правда, сделал это не сразу, а в 1929 г.), но релятивисты их как бы не заметили. Они их не признали, мало ли кто там чего намерил! И тем самым совершили научный подлог.

Можно вспомнить и про то, как обрабатываются результаты измерений углов отклонений лучей света от звезд во время солнечного затмения: выбирается из всех возможных тот способ экстраполяции, который лучше даст ожидаемый по Эйнштейну результат. Потому что если экстраполировать обычным способом, то результат получится значительно ближе к ньютоновскому. А такие «пустяки» как коробление желатина на пластинках, о чем предупреждала фирма «Кодак», поставлявшая эти пластинки, как потоки воздуха в теневом конусе Луны во время солнечного затмения, которые обнаружил автор, свежим взглядом оглядевший снимки, как солнечная атмосфера, о которой раньше не знали, но которая, тем не менее, существует, все это вообще никогда не принималось во внимание. А зачем, если и так совпадения хорошие, особенно если принимать во внимание то, что выгодно, и не принимать того, что не выгодно.

Сегодня нет в мире более реакционной и лживой теории, чем Теория относительности Эйнштейна. Она бесплодна и не способна дать что-либо прикладникам, которым необходимо решать назревшие задачи. Её последователи не стесняются ни в чём, включая и применение административных мер против своих противников. Но время, отпущенное историей этой «Теории» истекло. Плотина релятивизма, воздвигнутая на пути развития естествознания заинтересованными лицами, трещит под напором фактов и новых прикладных задач, и она неизбежно рухнет. Иначе говоря, "Теория относительности" Эйнштейна обречена и будет выброшена на свалку в ближайшем будущем". Источник.

Продолжить этот научно-популярный рассказ я хочу материалом из своей недавней публикации "Ладно, допустим, ариев не было, но куда делись античные римляне?! Стали итальянцами?!", который объясняет, из какой корысти евреям нужно было изгнать эфир из Храма Науки, и почему вообще вокруг эфира поднят такой ажиотаж?!

Свой рассказ я начал с цитирования статьи блогера с ником Ехидный Дуглас:

"Уважаемые! Если вы тут решили, что автор по своему обыкновению ехидничает, то на этот раз это совсем не так. Ехидства не будет. Если только совсем немного.

Речь будет о другом и по-другому. Дело в том, что, например, в так называемой "теории эфира" лично мне интересен не сам "эфир", отсутствие и антинаучность которого давным давно доказаны учёными, а мотивы человека, который об этом пишет.

Одно дело, когда это говорит обычный недоучка-подросток, коими так богата наша нынешняя повседневность. Подросток хочет обратить на себя внимание, заставить других говорить о себе, это обычное дело.

Совсем другое, когда это же самое говорит взрослый мужик. Вы случайно натыкаетесь на его философствования, читаете и не верите своим глазам — как такое может быть? Кто это пишет? Ненормальный?

Вы осторожно пробуете объяснить ему, что он дремучий невежда, фантастически неграмотный и необразованный человек. Что темы, которые он пытается развивать, давным давно не только исчерпывающе освещены и раскрыты настоящими, а не самодельными учёными, но и сами стали основой для последующего развития науки.

Но в ответ вы слышите одни и те же аргументы: "Жыд!". Других аргументов у автора нет.

И вы опять недоумеваете — он больной? Или выполняет какую-то спец.задачу? Человек на полном серьёзе заявляет, что 5х5=37. И "доказывает" это! Зачем он это делает? Откуда вообще берётся вся эта альтернативная "наука"? В чём фокус?

Фокус — в ничтожестве! В обыкновенном человеческом ничтожестве. Не в оскорбительном, а в буквальном смысле слова. Авторы этих теорий — ничтожества! Это люди, не имеющие ни образования, ни практических, полезных навыков, которые позволяли бы им занять свою нишу в обществе. Это люди, осознавшие собственную убогость и социальную ущербность, но не способные винить за неё самих себя..." Источник.

Неприятно, конечно, такое читать, но приходится. Я бы с удовольствием выставил бы на всеобщее обозрение критические замечания или точку зрения настоящего оппонента. Но к сожалению присылают вот такое! Поэтому, говорят, за неимением гербовой бумаги пишут на туалетной. Какой есть оппонент, такой есть. Будем отвечать этому.

Что это за такой ЭФИР? — наверное, Вы, читатель хотите спросить меня, "отсутствие и антинаучность которого давным давно доказана учёными", — как уверяет свою паству Ехидный Дуглас, — но некоторые "ничтожные человеки" назло Ехидному Дугласу таки продолжают доказывать существование ЭФИРА в Природе!

Я с удовольствием отвечу на этот вопрос.

ЭФИР — это не просто "гипотетическая всепроникающая среда, поступательные возмущения которой, распространяющиеся со скоростью света, проявляют себя как тепло, свет или радиоволны, а вихревые движения которой проявляют себя как магнитное поле". Это не просто "тончайшая пятая стихия в античной и средневековой натурфилософии, физике и алхимии". Это не просто "гипотетическая материя, наполняющая мировое пространство и проникающая во все тела в силу своих тончайших свойств", как можно прочесть в различных энциклопедических справочниках...

ЭФИР — это прежде всего "Царство Небесное" в мировоззрении Христа-Спасителя. Вот где "собака зарыта", почему вокруг эфира столько ажиотажа!

Именно из этого вездесущего "Царства Небесного", находящегося в самой глубине микромира и являющегося фундаментом всего безкрайнего Мироздания, и воздействует на людей, на их генетическую структуру, тот Дух, который есть Бог, наделяя нас разными дарами и талантами, как описано в Евангелии:

"4 Дары различны, но Дух один и тот же;

5 и служения различны, а Бог один и тот же;

6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.

8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.

11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно". (Библия, 1 Кор. 12: 11).

Что любопытно, в Евангелии от Матфея в прямой речи Христа достаточно ясно сказано, пусть и языком притчи, что в Мироздании всё большое состоит из малого, это малое состоит из ещё более меньшего, а в основе всего лежит самая малая частица — "атом материи" (не вещества, а материи! Жиды и здесь всех обманули!), которая меньше всех других существующих в Природе частиц ("меньше всех семян").

31 Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём,

32 которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. (Мф. 13).

Следом языком притчи Христос ещё раз объяснил людям, что в Мироздании всё созидается из этих "наименьших семян", образующих "Царство Небесное". Вот у кого Альберт Эйнштейн украл идею "квантовой теории света"! У самого Христа-Спасителя из его описания "Царства Небесного"!!!

33 Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.

34 Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. (Мф. 13).

Таким образом, мы видим, что учение Христа содержало естественнонаучную часть, от которой власть предержащие "Священной Римской империи германской нации" и прислуживающие им евреи стремились долгое время избавиться, но не в религии, а непосредственно в науке о Природе!

И хотя "Священная Римская империя" официально перестала существовать в 1806 году, руководившая ею "Власть Тьмы", как назвал её Христос, никуда не делась со своими претензиями на мировое господство, со своими амбициями и планами реформировать мировую науку так, чтобы религия и наука никогда не могли прийти к "единому знаменателю".

"Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и ВЛАСТЬ ТЬМЫ". (Лк. 22: 52-53).

"Власти Тьмы" удалось реформировать мировую науку и избавить её от всякого представления об Эфире только после внедрения в неё евреев-учёных. Это произошло в конце XIX, в начале ХХ века. Христово "Царствие Небесное" или эфир, как его называли по-другому, было заменено буквально на пустое место в Мироздании, которому для придания "научности" было дано латинизированное название "физический вакуум", что дословно переводится с латыни "природная пустота"! Потом этой пустоте всё же придали какие-то физические свойства, вроде "магнитной проницаемости вакуума", чтобы совсем уж не выглядеть идиотами!

А.Эйнштейн для физики — что "Чёрный квадрат" Малевича для искусства.

Ну а Альберт Айнштайн (Эйнштейн), более всего приложивший руки к вычёркиванию эфира из физики, стал в итоге, по версии евреев, гением всех времён и народов!

Зачем же эфир был выброшен евреями-учёными из Храма Науки?

Очевидно, прежде всего затем, чтобы люди, читая в Библии слова апостола, обращённые к Коринфянам: "Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?" (1 Кор. 3: 16), никаким образом не могли уразуметь, что "Дух Божий" — не абстракция, которая якобы абсолютно непостижима, а это самое настоящее явление природы, как свет разных спектральных частот, или как музыка или звук с разным набором частот и амплитуд.

Причём "реформа" науки о Природе — физики была совершена евреями-революционерами с такой же сверхнаглостью, с какой после 1945 года главари "мирового еврейства" навязали всему миру миф "о Холокосте 6 миллионов евреев".

И хотя прошло уже много лет, человечество до сих пор не может избавиться ни от навязанного мифа "о Холокосте 6 миллионов евреев", ни от результатов "реформирования" евреями физики, в ходе чего они извратили саму фундаментальную основу науки о Природе!

Вот и приходится сегодня правильную науку о природе строить учёным-"альтернативщикам", среди которых я лично знаю двоих — процитированного выше Владимира Акимовича Ацюковского, автора "ЭФИРОДИНАМИКИ", и Петра Петровича Гаряева, одного из авторов "ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИКИ".

Так мы и живём до сих пор в глобальном масштабе под "ВЛАСТЬЮ ТЬМЫ", которая управляет человечеством через искусственно созданное вездесущее "МИРОВОЕ ЕВРЕЙСТВО".

Но конец "Власти Тьмы" уже близок! Человечество медленно, но уверенно просыпается от морока...

В продолжение темы рекомендую читателю прочесть эти три статьи:

1. "Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!"

2. "Холокост предсказан Христом-Спасителем, и он будет благом для общества".

3. "Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?"

8 марта 2018 г. Мурманск. Антон Благин