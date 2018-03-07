Выступление В.А. Небензи в Совбезе ООН
13:37. 7 марта 2018 Просмотров - 214 Один комментарий Опубликовал: brahman
Василий Алексеевич Небензя – наш постоянный представитель в ООН и Совете Безопасности ООН. Заменил ушедшего посла В.И. Чуркина.
В предлагаемом ролике выступление нашего Чрезвычайного и полномочного посла по ситуации в Сирии. Обращает на себя внимание возвращение в лексику русских дипломатов прямого и точного языка без оттенков т.н. либеральной политкорректности.
В предлагаемом ролике выступление нашего Чрезвычайного и полномочного посла по ситуации в Сирии. Обращает на себя внимание возвращение в лексику русских дипломатов прямого и точного языка без оттенков т.н. либеральной политкорректности.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Красавац!!! Достойная замена Виталию Чуркину!