Выступление В.А. Небензи в Совбезе ООН

Василий Алексеевич Небензя – наш постоянный представитель в ООН и Совете Безопасности ООН. Заменил ушедшего посла В.И. Чуркина.В предлагаемом ролике выступление нашего Чрезвычайного и полномочного посла по ситуации в Сирии. Обращает на себя внимание возвращение в лексику русских дипломатов прямого и точного языка без оттенков т.н. либеральной политкорректности.

Источник: ss69100.livejournal.com