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Военная приемка. Ледовое побоище инженерных войск. Эфир 11 марта

20:11. 7 марта 2018 Просмотров - 229 Нет комментариев Опубликовал:

Вы никогда не задумывались, как зимой перевезти через реку комплекс с ядерными ракетами на борту? Особенно, когда нет моста, а лед тонкий. Задача, которая для других армий мира считается нереальной, у российской армии занимает всего несколько часов. В этом выпуске «Военной приемки» вы увидите, как инженерные войска прокладывают понтонную переправу прямо по льду замерзшей реки. Съемочная группа примет участие в сложнейшем, но очень быстром строительстве. На леденящем морозе придется много состыковывать, монтировать и взрывать. Все, чтобы понтонный мост ПП-2005М лег так, чтобы выдержать тяжелую военную технику. Этот мост среди себе подобных – самый грузоподъёмный в мире, он выдерживает вес любой военной техники. А собирается всего за час. Но это летом, в воде. А зимой, на льду – задача усложняется в десятки раз. Еще вы узнаете, зачем понтонёрам своя барокамера, почему ни один из бойцов, прокладывающих плавающий мост, при всем желании не сможет утонуть и даже промокнуть. И, наконец, вы увидите кадры учений штурмовых отрядов инженерных войск, тех самых, что должны будут захватывать плацдармы на другом берегу реки.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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