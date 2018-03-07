Танцы на костях. Доколе будем утираться?

Я до сих пор не знаю, откуда в людях берётся столько дерьма…

Автор рисунка Андрей Закирзянов — именует себя «русским художником», проживает в Санкт-Петербурге, является членом Союза дизайнеров РФ Автор рисунка Андрей Закирзянов — именует себя «русским художником», проживает в Санкт-Петербурге, является членом Союза дизайнеров РФ

Связанно ли это с воспитанием, или набор хромосом даёт какой-то неведомый сбой, но иногда просто поражаешься тому, как в ином представителе homo sapiens прет наружу все самое отвратительное, что могло быть заложено в нас природой.

Нет, умом я понимаю, что для некоторых — пиар на крови, танцы на костях и минута славы на чужом горе — это единственная возможность стать чуточку знаменитым. Просто потому, что только таким способом они могут привлечь к себе хоть какое-то внимание. Но даже на физическом уровне такие особи вызывают отвращение и желание банально нанести тяжкие телесные повреждения.

Но более всего несправедливо то, что вот такие мудаки и опарыши продолжают жить и коптят небо своими мерзкими мыслями, словами и поступками.

И в том числе за их никчёмные жизни гибнут те, над чьими ещё неостывшими телами они глумятся.

Знаете, с некоторых пор я стала верить в бумеранги.

В связи с чем очень надеюсь, что они очень скоро и вполне конкретно настигнут каждого, кто сейчас испытывает чуть ли не физическое удовольствие от случившейся трагедии. Хотя бы потому, что с преждевременным уходом людей хороших нарушается баланс добра и зла.

В общем, да. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся.

Но соотвествующие службы и органы могут вполне оперативно исправить эту ситуацию. Ибо вся эта свобода слова уже давно превратилась в словоблудие, сильно выходящее за рамки уголовного кодекса.

Когда не действуют нормы морали, в игру должны вступать нормы закона.

И пусть триста раз нас обзовут «тоталитарным Мордором». Плевать.

Люди, погибшие при исполнении, заслуживают того, чтоб страна защитила их достоинство и после их смерти.

Это даже не долг. Это обязанность.

Не выполнив которую мы в какой-то мере рискуем потерять самоуважение.

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru