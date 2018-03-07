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Танцы на костях. Доколе будем утираться?

09:14. 7 марта 2018 Просмотров - 465 4 коммент. Опубликовал:

Я до сих пор не знаю, откуда в людях берётся столько дерьма…

Автор рисунка Андрей Закирзянов — именует себя «русским художником», проживает в Санкт-Петербурге, является членом Союза дизайнеров РФ

Связанно ли это с воспитанием, или набор хромосом даёт какой-то неведомый сбой, но иногда просто поражаешься тому, как в ином представителе homo sapiens прет наружу все самое отвратительное, что могло быть заложено в нас природой.

Нет, умом я понимаю, что для некоторых — пиар на крови, танцы на костях и минута славы на чужом горе — это единственная возможность стать чуточку знаменитым. Просто потому, что только таким способом они могут привлечь к себе хоть какое-то внимание. Но даже на физическом уровне такие особи вызывают отвращение и желание банально нанести тяжкие телесные повреждения.

Но более всего несправедливо то, что вот такие мудаки и опарыши продолжают жить и коптят небо своими мерзкими мыслями, словами и поступками.

И в том числе за их никчёмные жизни гибнут те, над чьими ещё неостывшими телами они глумятся.

Знаете, с некоторых пор я стала верить в бумеранги.

В связи с чем очень надеюсь, что они очень скоро и вполне конкретно настигнут каждого, кто сейчас испытывает чуть ли не физическое удовольствие от случившейся трагедии. Хотя бы потому, что с преждевременным уходом людей хороших нарушается баланс добра и зла.

В общем, да. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся.

Но соотвествующие службы и органы могут вполне оперативно исправить эту ситуацию. Ибо вся эта свобода слова уже давно превратилась в словоблудие, сильно выходящее за рамки уголовного кодекса.

Когда не действуют нормы морали, в игру должны вступать нормы закона.

И пусть триста раз нас обзовут «тоталитарным Мордором». Плевать.

Люди, погибшие при исполнении, заслуживают того, чтоб страна защитила их достоинство и после их смерти.

Это даже не долг. Это обязанность.

Не выполнив которую мы в какой-то мере рискуем потерять самоуважение.

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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4 коммент.»

  • 616 363
    Облико Морале 7 марта 2018 в 11:01 Ссылка Пометить
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    А что в карикатуре не так? Или может она не отражает гибели Русского народа при правлении путлера? Универы, больницы и детсады закрывает, пособия урезает, русских сгубить чем больше надо! Человек глаза открыть хочет людям! Самое мощное и новое вооружение,а летает что армия что гражданка на полувековых корытах. с 2012 каждый год по самолёту этого типа а то и по два.. Это может чтоб списывать не надо было, ато за утиль плати ещё… Посмотрите сколько у того же Кадаффи горючее стоило для своего народа. А тут не только нефть, тут всё абсолютно, самый большой басеин рек и озёр в мире, самые большие леса на планете, полезные ископаемые, пушнина, земли валом- сей да паши.. Только почему-то имея всё это большая часть населения бедствует вымирая по Миллиону человек в год и больше!! При такой политике 150 лет и нет русских, сами издохнут.. Зачем война правда? Ведь после войны всплеск рождаемости бывает, а им этого не надо. Другое дело гибридная как в украине, где мрут лучшие из лучших. Я вообще ни за кого из имеющихся кандидатов если что! Жиды все, которых б.ы.д.л.о изберать будет!!

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  • 4023 2960
    Walentin 7 марта 2018 в 12:01 Ссылка Пометить
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    “… энергетическая подпитка пожелания “Чтоб ты сдох” запускает программы, которые сканируют программно-энергетическую систему жертвы в поисках слабого места и, если таковое находится, наносят удар, который может вызвать сначала сбои на программном уровне, а затем – заболевание на физическом уровне и даже смерть. Справедливости ради следует отметить, что такой смертельный сценарий может развернуться при соблюдении двух условий: во-первых, энергетика жертвы слабее энергетики убийцы, а, во-вторых, в душе жертвы имеется аналогичная предустановка на убийство, т.е. жертва считает для себя допустимым желать смерти кому-либо. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, то происходит “отзеркаливание” удара: запущенные программы начинают работать с тем, кто их инициировал. Вот почему так опасно желать смерти тому, кто не желает ее никому. ”
    http://newfiz.narod.ru/nikol/skorb.htm

    Поэтому на мой взгляд, не стоит обращать внимания на тех кто поступает, как этот пока ещё человек. Ему придётся теперь пройти путь от амёбы. Но он этот путь сам выбирает.

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  • 441 280
    ipat 7 марта 2018 в 12:23 Ссылка Пометить
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    Их туда народ,по конституции являющийся высшей властью, воевать не отправлял. кремлинские братаны из питерской подворотни их туда отправили,пусть они и несут все расходы на семьи погибших.Выражаю искренние соболезнования семьям погибших.

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  • 3332 2485
    любопытный 7 марта 2018 в 13:19 Ссылка Пометить
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    Трагедия для всех.
    Но вот вопрос, как самолет мог разбиться при посадке на высоте 500км ( или 500м не поняла)? Это дрон?

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