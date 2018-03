Сказка о потерянной «Армате»

Британское издание The Times заметило, что в РФ опять переносятся сроки готовности «танка будущего». По всей видимости, Т-14 «Армата» не будет поставлен в войска до начала 2021 года.

Основные причины очередного затягивания изготовления «вундервафли» эксперт Royal United Services Institute Игорь Сутягин видит в деградации военно-промышленного комплекса РФ и запрете на поставки из США и стран ЕС электроники для боевых машин. Об этом сообщило издание The Times:

«Igor Sutyagin, a senior research fellow at the Royal United Services Institute, said that the Armata T-14 main battle tank had been scheduled to be operational by 2011. The date was pushed back to 2020, with plans for 2,300 vehicles but the latest forecasts refer to about 64 tanks ready for testing by January 2021. Mr Sutyagin said problems included software issues and sanctions imposed after of the annexation of Crimea in 2014, which have affected the importation of components from the US. „Sanctions and the state of the Russian defence industry means that all programmes are delayed,“ he said. The T-14 tank caused red faces when one broke down during the rehearsal for a Red Square parade in 2015, one of its first public sightings» *.

Трудно сказать, насколько господин Сутягин является компетентным аналитиком, но вся история «разработки» танка Т-14 является чередой сплошных переносов тех или иных сроков. Поэтому удивляться или возмущаться еще одному не стоит. Если следовать канонической истории этого проекта, то разработки перспективного танка были начаты в СССР в 80-е годы прошлого века сразу в нескольких КБ (Нижний Тагил, Харьков, Ленинград). В 2010 году министерство обороны РФ заявило, что к 2015 году начнется серийное производство этих машин, а всего до 2020 года будет поставлено в войска 2300 новых танков. В 2011 году генералы подтвердили срок, уточнив лишь, что «если все пойдет гладко». Но уже в 2012 году сроки принятия Т-14 на вооружение и его поставки в войска плавно сместились на 2017 год. Сейчас официально военное ведомство РФ придерживается следующего «графика»:

— в 2018 году завершатся предварительные испытания танка «Армата» (перенос первоначального срока примерно на 6−7 лет).

— в 2019—2020 годах должны завершиться основные испытания опытной партии танков Т-14 (ее численность варьирует в разных источниках от 26 до 64 машин).

— серийное производство танков «Армата» начнется не ранее, чем в 2020 году (перенос первоначального срока на 5 лет, минимум).

Собственно, как видим, ничего критически важного в плане хронологии господин Сутягин не сказал.

Вопрос стоимости танка, вызывавший несколько лет назад бурные стоны в среде любителей брутальных боевых машин, в последнее время поутих, поскольку контракта на них пока и нет. Напомним, в 2015 году генеральный директор производителя танка — корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенкозаявил, что один экземпляр потянет на 250 миллионов рублей или почти 4 миллиона долларов. То есть, первоначальная армада в 2300 танков без учета стоимости выстрелов, горючего, техобслуживания и хранения стоила не менее 9,2 миллиарда долларов. Причем надо было понимать, что с 2014 года производители вели с военными долгий торг, в котором стоимость одного танка начиналась вообще от 500 миллионов рублей! А цена в 250 миллионов рублей была предварительно рассчитана именно для серийно выпускаемой машины. В любом случае, цифры неприятно поражали. Получалось, что одна «Армата» по стоимости равнялась примерно двум с половиной танкам Т-90, которые, кстати, в конце первого десятилетия XXI века в российскую армию прекратили закупать (в российской армии вообще на вооружении стоит аж три основных боевых танка, что как бы чрезмерно).

Впрочем, что там цена! Самого танка «Армата» по сути, еще нет. До сих пор идут начальные испытания боеприпасов для этого танка (причем с 2015 года), а когда они закончатся, и где будут их производить, пока неизвестно. Такая же завеса мрака и над пушкой танка — пока испытываются ее прототипы. Поэтому текущие планы ведомства Сергея Шойгуна ближайшие два года выглядят существенно скромнее:

«В 2018—2019 годах также планируется заказать 30 танков Т-90М, из которых 10 будут машинами новой постройки, а еще 20 — танками из парка российской армии, которые будут модернизированы до уровня Т-90М. Кроме того, в документации есть информация о закупке 31 модернизированного до уровня Т-80БВМ танка в 2018 г. и такого же количества в 2019 г. Эти танки, оснащенные в отличие от Т-90 не дизельными, а газотурбинными двигателями, также возьмут из состава армии (серийно они не выпускаются с начала 1990-х гг.). Таким образом, всего планируется закупка 92 танков, которых хватит для оснащения трех линейных танковых батальонов, и роты БМПТ для обеспечения их опытной войсковой эксплуатации».

Чтобы правильно понимать: армия закупит только 10 новых танков Т-90М, а остальные 82 машины просто модернизируют. В общем, милитаристское безумие Ресурсной Федерации плавно уравновешивается ее реальными финансовыми и техническими возможностями. Благодаря чему уже благополучно сорваны две амбициозные государственные программы закупок вооружений (ГПВ 2008—2015 и ГПВ 2011—2020 годов), и на очереди в мусорный бачок разместилась третья ГПВ с бюджетом более 20 триллионов рублей и сроком до 2027 года. По большей части все так называемые «путинские милитаризация и индустриализация» свелись к закупке импортных станков для оборонных заводов и производству позднесоветских оружейных поделок. Максимум, достройки того, что было начато еще при Михаиле Горбачеве (например, атомные подлодки проекта 955 «Борей»).

Излечение патриотизма, кстати, сейчас проходят работники «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Их предприятие с огромными долгами слили в прошлом году в государственную корпорацию «Ростех», а на радостях работягам урезали зарплаты и повысили нормы выработки. Как мне кажется, после этого на танковом технологическом прорыве можно смело поставить жирный крест.

Reddevil

* «Игорь Сутягин, старший научный сотрудник в Институте Royal United Services, сказал, что Armata T-14 — основной боевой танк, как намечали, должен был быть готов к эксплуатации в 2011 году. Дата была передвинута на 2020 год с планом изготовления 2300 боевых машин, но последние прогнозы относятся приблизительно к 64 танкам, которые должны быть готовы для тестирования к январю 2021 года. Г-н Сутягин пояснил, что задержки вызваны проблемами с программным обеспечением и санкциями, наложенными после аннексии Крыма в 2014, которые затронули импорт компонентов из США. „Санкции и состояние российской оборонной промышленности означают, что все программы отложены“, — считает он. Танк T-14 вызвал красные [от стыда] лица, когда один их них сломался во время репетиции парада Красной площади в 2015 году, — одного из первых общественных показов новой разработки»