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Санскрит раскрывает подзабытый смысл русских слов

00:59. 7 марта 2018 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

САНСКРИТ РАСКРЫВАЕТ ЗАБЫТЫЙ СМЫСЛ РУССКИХ СЛОВ

В 30 000 слов Санскритско-русского словаря Кочергиной имеется примерно 756 слов и корней, совпадающих по форме и значению.

Атас, русск. (прост.). Считается просто каким-то полухулиганским возгласом, имеющим смысл «Быстро, ребята, отсюда!”, но санскр. atas нареч. отсюда. Именно это оно, оказывается, и значит. Вот тебе и «хулиганский возглас”…

Аты-баты, русск. Считается просто какой-то бессмысленной приговоркой, добавленной для рифмы в «Аты-баты, шли солдаты…”, но санскритское ati означает «мимо”, bhata наемный воин (т.е. именно солдат, каковое слово происходит от названия монеты «сольдо”, поскольку в то время им, наемникам то есть, платили столько в день). Так что буквально «Аты-баты, шли солдаты, аты-баты, на базар, аты-баты, что купили, аты-баты, самовар…” переводится как «Мимо солдаты, шли солдаты, мимо солдаты, на базар, мимо солдаты, что купили, мимо солдаты, самовар…” Вот тебе и «бессмысленная приговорка”.

Бабы каменные, русск. практически именно бабами в русском смысле, т.е. изображениями женщин и не являются. Следует сопоставить слово «баба» в этом смысле с «индийским» (т.е. на языке хинди, из санскрита) baba — 1) отец; 2) дед; 3) баба (обращение к старцу, аскету); 4) баба (ласковое обращение к ребенку). Т.е. каменные «бабы» на самом-то деле — изображения Отцов наших.

Бурка, русск., имени сказочного коня «Сивка-Бурка” санскр. bhur (вар. bhumi) земля + ka который как. Поэтому общее значение имени «Бурка” — «(который, ~ая как) земля»

Варяг, русск., древнерус. ВАРЕНЗЬ, ВРЯГ, ВАРЯГ санскр. var покрывать, прикрывать; скрывать, прятать; окружать; закрывать дверь; отражать удар; останавливать; сдерживать; предотвращать; подавлять; vara — ограниченное, замкнутое пространство; круг; vara отпор, отражение; varaha кабан, вепрь; vartar m. защитник; varuna nom. pr. владыка вод, божество рек, морей и океанов; океан; рыба; varutar m. тот, кто дает отпор; защитник. Varutha n. доспехи, панцырь, кольчуга; щит; охрана; войско; множество. Таким образом, «варяг” — «охранник”; «наемный воин”. Раннесредневековое русское «варяг” не есть название какого-то народа, а название профессии — от «вара” — «охрана”, «стража”. В.Р.Я.: «…варять, охранять…» (в статье «свора”). Ср. тж. товар tъ varъ санскр. ta vara — «то лучшее”/ «то охраняемое”. См. тж. Ворота.

Враг, русск., ср. санскр. rahum. захватчик; nom. pr. демон, к-й проглатывает Солнце и Луну, вызывая этим затмение. «В” здесь добавляется, наподобие как в «утка—вутка”, «огонь—вогонь”. Общее значение слова «враг” — «захватчик” и «тот, кто наносит раны”. См. тж. Рана.

Дева, русск., древнерусск. ДЕВА (с ятем после «д»). Санскритское дэва (devа, от корня div-, с исходным значением «излучать, сиять”, имеет основной смысл «сияющее существо” — «небесный; божественный; бог (т.е. «один из богов»)”. Таким образом, исходный смысл слова «дева” — «сияющее существо”, «небесный, ~ая; божественный, ~ая”. Слово, означающее деву, девушку, не может быть тем же devа, означающим «бог”, а должно быть по крайней мере производным от него, и действительно, «девка” и есть это производное, т.к. формант -ка означает «который/ такой как”, что дает общий смысл «такая как сияющее существо”.

Девясил, русск., произн. [дьвь`сил] — (дева + сил) сильная трава, посвященная бо-жествам, дэва.

Девять, русск., древнерус. Санскр. Devata — божественность; божественная сила; божество; изображение божества (статуя, картина и т.п.). Общий смысл этого слова — «божественное”. Интересно, что «девять” по-санскритски называется «нава”, т.е. «новый, -ое, -ая”, а с долгими гласными это же слово означает «корабль”.

Иван, русск. русск. имя личн. В нынешней звуковой форме ассоциируется с санскр. ivan(t) «столь большой”, «столь великий”, т.к. в конце концов большее значение имеет теперешняя звуковая форма, ибо она действительна для настоящего времени. Ваня — не уменьшительная форма от Иван. См. тж. Ваня.

Купала, русск., теоним. Первая часть слова «Купала” (как и в слове «кумир”) та же, что и в санскр. ku, земля, страна, край. Вторая часть — санскр. palam. сторож; хранитель; пастух; покровитель, защитник; повелитель, царь = Защитник Земли, Повелитель Земли. Пламя (полымя) – защитник от хищников.Ср. санскр. gopala Гопала (букв. «пастух”), эпитет Кришны. Название и Божество третьего месяца годового круга (кола), начинающегося с весеннего равноденствия, соответствующего маю—июню (до 22 июня). Повелитель/ Владыка Земли — эпитет и аспект Солнца.

Индра, Интра — Предводитель небесного воинства (санскр. indra 1. Владыка небесной сферы, Бог грозы и бури, Владыка Богов в ведийский период 2. царь, глава; первый среди…, лучший из…). Санскр. ina сильный, крепкий, могучий; dra идти; бежать или tra охранять; спасать; защитник. Таким образом индра может иметь общий смысл «сильно-крепко-могуче идущий”, тогда как в форме интра – «сильно-крепко-могучий спаситель-защитник”.

Мета, русск. отличительная черта; цель (ср. тж. бел. мэта цель; среднерусск. мета отметина, метка; цель; то, во что метятся; то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть; польск. meta финиш (конечный пункт дистанции); дистанция, расстояние; предел, граница; указанное место; санскр. mati f. мысль, замысел; цель; представление; понятие; мнение; уважение; молитва, гимн; украинск. мета цель; чешск. meta цель прямо и переносно; ср. тж. греч. methodos, преследование, метод, от meta- через, после + hodos, путь, способ, т.е. «способ действия», «путь к цели»).

Нахал, русск. Нахуша, в индуистской мифологии мифический царь-аскет, сын Аюса, внук Пурураваса и отец Яяти. Когда Индра искупал грех убийства брахмана-Вритры, прославленный своими подвигами Нахуша занял его место царя богов на небесах. Однако он настолько возгордился, что не только пожелал жену Индры Шачи, но и передвигался на паланкине, который несли святые мудрецы-риши. Одного из них, Агастью, он ударил ногой, и после этого по проклятию мудреца должен был искупать свой грех десять тысяч лет в образе змея. Грех его пал и на его потомство. Вот уж точно нахал был изрядный… Итак, это слово означает «ведущий себя как Нахуша”.

Охальник, русск. Охальство, брань, ругня, сквернословие. Санскр. ahhalya — Ахалья, имя первой женщины, созданной Брахмой, была супругой известного мудреца Гаутамы. Ахалья, жена мудреца Гаутамы, была очень красива. Чтобы завоевать ее, Индре пришлось прибегнуть к помощи Луны, которая превратилась в петуха и закукарекала не на заре, а в полночь.

Гаутама проснулся, встал с постели и, по своему обыкновению, спустился к реке для утренних омовений. Индра принял облик Гаутамы, вошел к нему в дом и овладел Ахальей. Когда эта проделка открылась, Индра в наказание стал уродом, а Ахалья придорожным камнем.

Однажды Рама, направляясь в лес, случайно задел этот камень, и тогда Ахалья вновь превратилась в женщину.» (По индийскому эпосу). Вот он, кто и был охальник — Индра ли то был, или кто другой — но он изнасиловал добродетельную жену, оттого и получил свое прозвище. И еще можно понять, что «охальник” — «похотливый урод”.

Оружие, русск. дрвнрусск. оружие; вооружение, ср. санскр. arus 1. израненный 2. n. рана. Таким образом, смысл слова АРУЗЕ ОРУЗЕ/ ОРУЖЕ, оружие — «ранящее”.

Обида, русск. древнерус. ОБИДА — противоп. слову «победа”, т.е. поражение.

Победа, русск. древнерус. ПОБИДА/ ПОБИЭДА/ ПОБЕДА ПО + БЕДА — «после беды”, т.е. поражения. См. тж. Беда, Обида.

Рай, русск. є санскр. raзm., f. богатство. Официальной наукой почему-то считается иранским заимствованием.

Рана, русск. древнерус. РАНА, ВРАНА є санскр. vraнa ранение; рана; болячка. См. тж. Враг.

Свинья, русск.; украинск. свиння санскр. Svinna — вспотевший.

Слава, русск. є санскр. shravas n. звук; слава; зов; призыв; цена; награда; приз; восторг, восхищение; рвение; усердие; пыл; вид, внешность. См. тж. Слово. Очевидно, слава и слово — это одно и то же слово в двух фонетических вариантах. Кроме того, славления без слова просто не может быть. «С» — свет- сияние,  «Лава»- мощный поток. То есть Слава  это дословно — сияющий энергетический поток.

Тырловать, древнерус. ТЪРЛО; ТЪРЛОВАТИ санскр. tiryag-ga 1. 1) идущий поперек чего-л. 2) передвигающийся в горизонтальном положении. (древнерус. ТЪРЛОВАТИ — кочевать; ТЪРЛО — место, где кочуют, т.е. передвигаются горизонтально, мигрируют). tiryag-gati f. переселение (миграция) животных. tiryak Nm. от tiryanc 1. движущийся поперек; горизонтальный 2. m., n. живое существо, животное 3. n. ширина 4. adv. 1) поперек; набок, криво 2) в сторону. Тырло русск. диал. загон для скота.

Учтивый, учтивость, русск. Ср. среднерус. учтивъ; ср. тж. древнерус. ПОТЧЕМО/ ПОТЩЕМО почтим, УТЩЕХОМ почитали/ почитаем; совершали/ совершаем почитание санскр. ukta 1. (p.p. от vac) 1) сказанный, произнесенный 2. n. слово, обращение, выражение. uktha n. 1) хвала, хвалебный гимн 2) призыв, обращение (русск. почитание; почтение; чтить; честь; учтивость; польск. uczciwy честный; добросовестный; порядочный uczcic оказать почет; почтить; uczta пир; пиршество; учтивый; учтивость). ucatha см. uktha (русск. почитание; чтить; честь; польск. uczcic оказать почет; почтить; uczta пир; пиршество; учтивый; учтивость). Ucitatva n. 1) соразмери-мость 2) уместность 3) обычай. Также санскр. cit [произн. «чит”] замечать, понимать, знать. См. тж. Честь. Может быть киты (скиты,скифы) — знающие,почитающие, славящие великих предков-пращуров, т.е.славяне.

Чур. Из Словаря ВК: «ЩУРЕ – Щуры/ Чуры, сопричастные Божественному во Сварге Предки-герои (санскр. shura {произн. [щура]} мужественный, отважный; герой; воин)». В составе слова «пращур» «щ» сохраняется и до сего дня. Понятно, кто-то межи и границы должен был охранять, для того и ставились статуи — и каменные, и деревянные.

Я, русск. — личное местоимение 1 л. ед. ч.; по-древнерусски «Аз”, что также обозначает первую букву русской азбуки, тогда как я — последняя буква азбуки и заканчивается также на звук а (см. тж. А). В средневековье это слово произносилось и по-другому: «Язъ местоименiе личное стар. азъ, я. Се язъ, князь великiй и пр. Купчiя и дарственныя начинались этими жъ словами: Се язъ и пр.» (по В.Р.Я.). Санскр. ya (произн. «я”) — «который”, тогда как санскр. aham (произн. «аhам”) — мест. 1 л. ед. ч. я. Таким образом, исходное значение слова «я” — «который”. См. тж. Аз.


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: русский, санскрит, смысл, язык
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