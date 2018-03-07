Если Вы действительно хотите сделать что-то, Вы найдете способ. Если Вы не хотите этого делать, Вы всегда найдете оправдание.

Духовное развитие – это гармоничное развитие человека по всем составляющим его личности.



Один из древнейших символов, который можно встретить в культуре многих народов – это символ триединства.



Он означает тело, душу и разум. источник

Возможно, кого-то из вас заинтересуют это небольшое обозрение достаточно простых способов и методов очищения разума, тела и нашей психики (с греч. psychē - душа, дух, сознание; душевные свойства, душевное состояние), не требующие особых усилий или финансовых расходов.

Все эти способы объединяет одно: человек сам должен их делать, сам на себе проверять их эффективность, в отличие от "волшебных таблеток ото всего": купи-прими - и будет тебе счастье.

Разум, Душа и Тело: Как поддерживать в себе баланс-3

О чем Вы думаете в моменты тишины и покоя?



Как далеко Вы зашли или как далеко должны пойти?



О Ваших сильных или слабых сторонах?



О том, что может произойти в лучшем случае, или самом худшем, что может быть?

В такие моменты наедине с собой обратите внимание на свои мысли. Потому что, возможно, единственное, что необходимо поменять для того, чтобы испытывать больше счастья, любви и жизненной силы, так это Ваш образ мышления. источник

Упражнение для изменения негативных переживаний на позитивные с помощью зрительных образов

Итак, упражнение для изменения негативных переживаний на позитивные с помощью зрительных образов, которые важно наблюдать и проживать..

В этом методе подсознание само сделает всю нужную работу, а ваше дело только наблюдать и оставаться в стороне, никак не вмешиваясь в его работу.

Очень важно никак не интерпретировать уведенное, никак не влиять на внутренние образы, а просто наблюдать за ними и за тем, что будет происходить.

В конце упражнения, при правильной работе, негативное ощущение сменится позитивным или станет менее острым.

Повторюсь, очень важно научиться не вмешиваться в происходящее, и разрешить подсознанию самому искать решение и провести нужную внутреннюю работу над собой.

Техника упражнения. Сначала вы спровоцируете у себя какое нибудь негативное переживание. Для начала, возьмите какое-то не сильное переживание.

Упражнение заключается в том, что вы закрываете глаза и смотрите на то, на что визуально похоже ваше переживание, то есть с каким спонтанным мыслеобразом в голове (картинкой), ваше переживание само по себе ассоциируется. После этого вы ничего не делаете (ничего сознательного) и позволяете вашему подсознанию самому себе помочь. Вы начинаете наблюдать, как эта картинка сама по себе начнет как-то изменяться. Произойдет серия каких-то изменений в этой картинке.

Здесь важно досмотреть все эти изменения с мыслеобразами до конца.

После этого вы сможете оценить, что произошло с вашим переживанием, изменения могут быть незначительные сначала, тогда нужно несколько раз его повторить.

Делать примерно в течении недели (раз в день) и желательно не менее 20 минут, если давящее чувство сильное и глубокое.

В процессе самого упражнения вы можете заметно почувствовать как внутреннее напряжение уходит, если такое заметили, старайтесь хорошо прочувствовать и зафиксировать для себя это чувство и понаслаждаться им.

Это будет такой командой для вашего подсознания, что вас устраивают только эти приятные ощущения и позитивные чувства, а не негативные, отрицательные.

В такой момент происходит перепрограммирование.

При глубокой, правильной проработки может произойти такое серьезное изменение внутри вас самих, которое будет сопровождаться глубоким вздохом облегчения.

Это упражнение у разных людей, чтобы что-то почувствовать, занимает разное количество времени, иногда хватает всего несколько секунд, а иногда требуются десятки минут. Здесь многое ещё зависит от силы и старости того или иного негативного переживания и убежденности человека.

Порой требуется проработать не один раз то или иное негативное переживание до полного его исчезновения.

Как провоцировать то, конкретное, негативное чувство, от которого вы решили избавиться.

Разные люди делают это по разному, в зависимости от своего восприятия, но вообще выглядит примерно так:

Закрываем глаза и вспоминаем неприятную ситуацию из жизни, ту, когда вы ощутили тревогу или какое-то другое болезненное чувство. К примеру, если вы боитесь высоты, то вспоминаем из прошлого или представляем себе, что стоим на краю обрыва. Если вас пугает общение перед публикой, то представляем себе ситуацию, когда вы вдруг оказались на трибуне перед людьми.

Представить, вспомнить это нужно достаточно ярко, чтобы обязательно испытать, ощутить это неприятное переживание, именно с этого момента и начинается само упражнение.

Как только вы хорошо почувствовали это негативное чувство, оставляем этот образ (воспоминание) и смотрим, на что похожа эта эмоция (это будет уже свой, соответствующий образ). Если испытали тревогу, то смотрим, на что похожа эта тревога.

Этим образом, картинкой может быть все что угодно, от каких-то природных образов или моментов прошлого, до символов, пятен и каких-то фигур. И здесь просто наблюдаем за тем, что видим и ощущаем.

Источник текста

Михаил Глянцев - Реальная трансформация негативных ситуаций

https://vk.com/video175356418_456239104

Автор методики - директор медицинского центра "Помоги себе сам", врач-психотерапевт Михаил Глянцев.

Очищение собственной негативной энергетики.

Снять негативную энергетику с себя самого можно, приняв душ, но не простой, а с солью.

Дело в том, что соль является проводником энергии. Она может накапливать как положительную, так и отрицательную энергетику.

А растворённая в воде соль способна смыть отрицательную энергетику, накопившуюся не только за день, а за многие годы, то есть уничтожить всю энергетическую грязь, от которой вы, может быть, не подозревая этого, так долго страдали.

Итак, встаём под душ, после чего на мокрую кожу наносим массирующими движениями обычную поваренную соль. Постарайтесь охватить все поверхности, кроме волос, но не втирайте соль очень сильно, делайте это нежно, чтобы не ощущать дискомфорта.

После этого встаньте обратно под душ и смойте соль водой. При этом мысленно обратитесь к воде с просьбой смыть с вас всё плохое.

Подбирайте слова по своему умонастроению, обращайтесь к воде как к живому существу, главное, чтобы это было искренне и ваши слова шли от души.

Вам сразу станет хорошо и светло на душе, а тело станет лёгким и необыкновенно чистым. Вода с солью очистит ваше тело и душу.

Вам покажется, что вы избавились от какой-то тяжёлой ноши. И это будет правильно, ведь та энергетическая грязь, которую смыла вода, действительно, очень тяжела для людей.

Источник

p.s.

Соль лучше использовать простую каменную или морскую без каких-либо добавок, предварительно измельчив в блендере.

Факт: у 99% людей наблюдается недостаток альфа-ритмов, что приводит к повышенной утомляемости, раздражительности, агрессивности. Вот именно в этом мы (Интернет-радиостанция «Brainwave Radio») видим свою задачу: обеспечить доступ к механизму снятия стресса, основанном на стимуляции альфа-активности.

https://www.advanced-mind-institute.org/articles/brainwave-radio/

Альфа-состояние – это состояние внутреннего равновесия, расслабленности.





Пребывая в нем, Вы не испытываете стресс и напряжение, не думаете о проблемах и заботах. Ваши тело и ум спокойны, Вы осознанны, Вас ничего не отвлекает.





В такие моменты Вы способны мыслить ясно, креативно, генерировать новые идеи. Это состояние свойственно детям - интересующимся, активным, жизнерадостным.

Разум, Душа и Тело: Как поддерживать в себе баланс - 2

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Как видно из отзывов, гимнастика «Око возрождения» на удивление хорошо подходит нашим соотечественникам и жителям других европейских стран.





В некоторой степени это кажется удивительным, если вспомнить, что технология была разработана на Дальнем Востоке.





Метод предполагает омоложение - не только лишь физическое, но, что намного важнее, духовное. При этом «Око возрождения» обещает развитие практикующего упражнения человека.

Разум, Душа и Тело: Как поддерживать в себе баланс - 1

Будьте здоровы. В.Лычковский.

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