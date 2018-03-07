Путин, Хрущев, ракеты и сосиски
Источник: regnum.ru
Блеф и военное искусство
В недавнем Послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию мое внимание в первую очередь привлекло сообщение о разработке и принятии на вооружение принципиально новой ракетной и другой военной техники, по тактико-техническим показателям значительно превосходящей находящиеся на вооружении у потенциального противника — США — образцы. Показатели эти настолько впечатляющие, что президент даже счел необходимым подчеркнуть, что сказанное им «не блеф».
Сказал он это не случайно, ибо, видимо, ожидал, что именно в этом его могут обвинить как за рубежом, так и в нашей стране. И не ошибся — обрушился шквал обвинений в стремлении выдать желаемое за действительное, запугать всех и вся, предстать главнокомандующим армии, способной преодолеть любые оборонительные системы противника. Посыпались обвинения в дилетантстве, отсутствии понимания законов физики, излишней доверчивости к военным, которые-де «подставили» своего главнокомандующего, клюнувшего на их «мультфильмы».
Не будучи специалистом по современной военной технике, не могу комментировать ни сказанное о новом оружии президентом, ни критику его опровергателей. Скажу лишь, что считаю сделанные заявления правильными и своевременными. Даже если военная техника, о которой говорит президент, является экспериментальной и пока не находится в войсках, противник должен знать, что «разорванная в клочья» экономика России, по крайней мере ВПК, способен не только поддерживать ракетно-ядерный паритет, но и создавать новые образцы оружия, позволяющие отбить охоту у потенциального противника, да что там, нагло, вопреки соглашениям, обложившего РФ по ее периметру врага, попробовать проверить обороноспособность вооруженных сил РФ.
Ну, а что касается «блефа», то в военном деле это называется по-другому — маскировка, военная хитрость, введение противника в заблуждение и др. И ничего постыдного в этом нет, ибо это признанные в мире важные элементы военной стратегии и военного искусства. Никто же не осуждает военачальников за использование макетов ракет, танков и артиллерии. Отнюдь не исключаются подобные методы и в политике и дипломатии, тем более, когда речь идет о войне и мире.
Вовсе не желая проводить исторические параллели, тем не менее напомним, как пользовался этими кому-то кажущимися «безнравственными» методами, например, Никита Хрущев. Во времена его правления взаимное запугивание широко использовалось как советским, так и американским руководством. Начав производство в СССР межконтинентальных баллистических ракет, советский лидер широковещательно заявлял: «Пусть в Пентагоне не забывают, что, как показали последние испытания, у нас имеются ракеты, способные попадать точно в заданный квадрат на расстоянии 13 тысяч километров». И это говорилось про еще несовершенные ракеты, которые производились в небольшом количестве и имели конструктивные изъяны. Тем не менее Никита Сергеевич создавал образы массового изготовления в СССР МБР, заявляя, что «…советские заводы могут производить ракеты, как сосиски». Так это или не так, поди, проверь.
Для тех, кому не нравится такая спецпропаганда, сообщим, что американцы пользовались ею столь же широко. Помощник министра обороны Росуэлл Гилпатрик пугал Москву: «Наша страна обладает ядерными силами возмездия такой смертоносной мощи, что любой шаг противника, который заставит ввести их в действие, станет для него самоубийственным».
Конечно, долго блефовать о наличии всесокрушающего оружия без подтверждения его наличия сложно и опасно. Именно поэтому Хрущев распорядился сразу после создания осуществить испытание водородной «Царь-бомбы» до того, как аналогичная бомба была изобретена и испытана в США. Блеф опасен потому, что, запугав противника, можно подтолкнуть его на превентивные действия.
Как сообщает один из источников, служба внешней разведки докладывала Хрущеву, что, по мнению руководства США, их «преимущество временное, и через некоторое время Советы накопят достаточное количество ракет. Пока же Штаты могут эффективно использовать свою бомбардировочную авиацию для уничтожения советских ракетных баз и других военных объектов». Советской разведке удалось добыть американский документ, который гласил: «Существующее в настоящее время соотношение сил между США и СССР в военной области позволяет Соединенным Штатам рассчитывать в случае войны на успех. Через некоторое время положение изменится в пользу Советского Союза. Исходя именно из этих предпосылок, руководящие круги Пентагона хотели бы развязать превентивную войну против Советского Союза». Именно испытание «Царь-бомбы» охладило «руководящие круги Пентагона».
Хотелось бы верить, что опыт прошлого учитывается современным руководством России, и в соответствующее время наши заокеанские «партнеры» получат возможность убедиться в подлинности нового российского оружия и начнут относиться к нему не как к нарисованным мультфильмам.
Автор: Анатолий Кошкин
Источник: nstarikov.ru
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Да уж.В плане блефа хрущ ,конечно молодец! Вовремя взорвал,да и пугал “наших партнеров” регулярно.И ботинок его в оон высмеивают,а ведь только такие “аргументы” понимют пиндосы их “шестерки”.Думаю,если бы Валуев был на месте захаровой или представителем нашим в оон,это было б более эфективным средством,чем слова и прочий дипломатический этикет,который пожалуй только мы и применяем.А так подошла к Коле какая представительница пиндостана,понюхала валуевский кулак и вряд ли начала чесать о том,что Россия проиграла “холодную войну”. А изготовители памперсов молились бы на Валуева и заключали с ним суперконтракты на рекламу!!
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Добрый день, соратники! На сайте Проза.ру опубликовал вторую главу “Кто есть мистер Путин” своей книги “Падение занавеса” http://www.proza.ru/avtor/nagornyyvasili
Автор Василий Нагорный-Фролов.
В течение марта постараюсь опубликовать все главы. Всем приятного чтения.
АННОТАЦИЯ:
В наше непростое время ко многим людям приходит понимание, что наша страна, да и всё человечество зашло в тупик в своём развитие. Нескончаемые войны и экономические кризисы, нищета и гиперпотребление, неизлечимые болезни и безнравственность, а так же экологическое загрязнение планеты только подтверждают данный факт. Это случилось потому, что человечество живет по библейскому сценарию, прописанному библейскими «пастухами». И то, что с каждым днём прозревающих людей становиться всё больше, лишь подтверждает наличие этого сценария, последняя глава которого так и называется «Апокалипсис», что переводится дословно с древнегреческого на русский язык как «снятие покров» или «падение занавеса». Буквально это означает падение пелены с глаз миллионов людей, своеобразная чистка от навязанных стереотипов и ложных убеждений. Данная книга поможет прочитавшему её человеку, быстро понять суть вещей, так как она является концентратом большинства тайн и загадок человечества. В мире столько интересных тем, изучая которых, любой любознательный человек может запутаться. У нас в стране развелась целая армия узкоспециализированных патриотов-правдорубов, которые просвещают народ по одной тематике, но замалчивают настолько важные и элементарные вещи, что Вы, уважаемые читатели, будете удивляться, почему раньше не слышали о них. Эта книга опирается на опыт людей, здравый смысл и конечно на исследованиях таких же искателях, как Ваш автор. Дается фундамент знаний, который поможет провести расследование самостоятельно и узнать, насколько глубока «кроличья нора». Эти знания обязательно пригодятся любому человеку и изменят его жизнь. Сам Христос, призывал всех к постижению истины: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Евангелие от Матвея 6:33). Данный поиск не будет безрезультатным. В Евангелии от Иоанна 8:32 Иисус говорит своим ученикам: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1: Иосиф Сталин и ветер истории.
Глава 2: Кто есть мистер Путин?
Глава 3: Оружие геноцида.
Глава 4: Родовые поместья и поселения.
Глава 5: Видовая пища человека.
Глава 6: Русский язык – основа мироздания.
Глава 7: Православная вера.
Глава 8: Русь изначальная.
Глава 9: История болезни человечества.
Глава 10: Будущее за Россией.
Глава 11: Патриоты и провокаторы.
Предисловие:
Человечество на данной планете живет циклично, условно говоря, в тёмную и светлую эпоху. Светлая эра характеризуется тем, что единое человечество живет в ладу с природой, космосом и Богом. Люди живут в естественной (божественной среде), то есть на природе. Человек не болеет, живет долго и счастливо, используя сверхвозможности, которые даны ему с рождения. Светлая эпоха так же называется «золотой век человечества», а в индийском эпосе «Са́тья-ю́га». Тёмная эра (кали-юга или галактическая ночь) характеризуется разделением человечества на расы и нации, строительством социальных пирамид. Большинство людей живут в искусственной (небожественной среде) и их окружают «пластмассовые» вещи. Так же в темные времена человечество умертвляет пищу, болеет различными болезнями, ведет войны, превращает планету в огромный рудник и изготавливает вспомогательные протезы (очки, механизмы, машины и т.д.). В обществе доминирует невежество и юриспруденция. Поведением людей начинают управлять злоба, зависть и честолюбие.
Не трудно догадаться, что мы сейчас живем в тёмную эпоху. Так же об этом говорил Иисус Христос: «Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». (Евангелие от Луки, гл. 22:53) Мы сейчас живем в то время, когда тьма (неестественное) достигла критических размеров. И чтобы не случилось гибели человечества, должен в скором времени наступить рассвет, то есть переход в естественное по всем аспектам жизнедеятельности человека. Данная трансформация начнется с возрождения нашей страны. О неизбежном наступлении светлой эпохи в России и в мире говорил певец Игорь Тальков:
«Когда-нибудь, когда устанет зло
Насиловать тебя едва живую,
И на твоё иссохшее чело,
Господь слезу уронит дождевую.
Ты выпрямишь, свой перебитый стан
Как прежде ощутишь себя мессией
И расцветёшь на зависть всем врагам
Несчастная, Великая Россия!»