Обманули
20:38. 7 марта 2018 Просмотров - 351 4 коммент. Опубликовал: brahman
Никогда такого не было и вот опять. Американцы обманули.
Американские партнеры обращались в 2014 году к России, просили о том, чтобы она сделала все, чтобы тогдашний украинский президент Виктор Янукович не применял армию, Москва дала согласие, но через день на Украине был совершен государственный переворот, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Хотя бы сказали – знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, – что мы этого не хотели, но так вот события (развивались – прим. ред.), но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот», – сказал Путин в новом документальном фильме «Миропорядок 2018».
По словам президента России, фактически США своими руками совершили этот переворот, поэтому вынуждены поддерживать нынешнюю власть в Киеве – «они загнали себя в угол просто». Как добавил Путин, это был первый случай серьезного обмана со стороны американских партнеров.
«Так грубо и нагло, пожалуй, в первый (раз – прим. ред.). Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было», – добавил президент.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201803071219-uux0.htm – цинк
Фактически, ничего нового не сказано, ранее об этом уже говорил Косачев:
Фактически, в Кремле признали, что поверив обещаниям американцев, Россия подыгрывала толстовской позиции Януковича по отказу от введения войск для разгона майдана.
Насчет первого раза это несколько странное заявление – ранее делались заявления на тему того, что США обманули Россию в Ливийском вопросе, когда Россия не стала применять вето в СБ ООН, чем открыла двери для агрессии против Ливии.
"Наши американские друзья уже нас обманули с Ливией", – напомнил своему коллеге российский дипломат и эксперт в области международных отношений Евгений Примаков о принятии резолюции СБ ООН, которая в результате была использована для бомбежек Ливии и уничтожения режима Муаммара Каддафи.
"Мы учимся. И по Сирии нас уже никто не обманет", – заверил Примаков. По его мнению, США, напротив, не извлекли уроков из развития ситуации в Ираке и Ливии, где усилились позиции "Аль-Каиды", идет племенная вражда, а страны находятся на грани распада.
"То же неизбежно произойдет и в Сирии, если уйдет нынешний президент Башар Асад"
http://ja-za-kaddafi.livejournal.com/1071350.html – цинк
Ну а в целом, то нет особого смысла пенять на то, что США обманывают – они всегда так делают. Опыт с обещаниями данными Горбачеву и Шеварнадзе по не расширению НАТО на восток достаточно нагляден https://colonelcassad.livejournal.com/3883810.html. Более того, нарушив свои же обещания, они потом делают вид, что никаких обещаний не давали или же эти обещания не существенны. Другой вопрос, что в Кремле продолжают периодически вестись на старые обманки, когда ни устные обещания, ни подписанные соглашения, не являются существенной гарантией чего-либо в отношениях с США.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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да что не \сно,Путин работает на СШа и работал до этого.А вот сейчас перед выборами прозрел…Караулл обманули..или вот газпром..кто оплатит те убытки и издержки на суды?МИЛЛЕР? или Путин,что допустил развитие ситуации..почему сразу не перекрыли в 2014 году в связи с переворотом?..ах вот путин проводит умно внешнюю политику..когда отчитываться будет за деньги государства?А
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Кремлевские очередной раз объявили себя полными лохами ,только и всего.
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Во бля… Ну сколько можно ?
К ним, с*кам таким, уж сколько раз, просто с душой нараспашку. А они опять … обманули… доброго царя (бывшего спецслужбиста) ….
Ну ладно если ещё пару раз так поступят, не будем с ними дружить. Это как-то не по пацански.
Классный у нас царь …. Душевный, ну просто – рубаха-парень.
На баранов рассчитано. Вы же уже в Пепелаци с ядрёными гравицапами… аж кончили, уписались , внимая своему пастуха. Никто даже не попытался подумать… А ..зачем.. Он же царь, а мы … его б***о
28-лет баранам по ушам ездят, а сами паразиты всё воруют, уничтожают. Но стадо всё восторженно блеет и рукоплещет. Стадо ….
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-…внимая своему пастуха.)))И ты серый,а я думал ты хотя бы из русскоязычных,хорошо маскировался.)))))