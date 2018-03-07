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Наша авиация появилась в ответ на вызовы времени

20:06. 7 марта 2018 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.stoletie.ru
Беседа с начальником Главного управления авиации Росгвардии.

3 марта исполняется 40 лет авиации Росгвардии. Эта дата стала поводом для разговора с начальником Главного управления авиации Росгвардии – начальником авиации войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом авиации А.И. Афиногентовым.

 Александр Иванович, первая авиационная часть Внутренних войск МВД России была создана в Хабаровске. Почему именно там?

– Наша авиация появилась на свет в ответ на вызовы времени. В конце 70-х годов перед руководством страны встал вопрос об охране Восточно-Сибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей. 11 января 1978 года было подписано совместное постановление Центрального Комитета Коммунистической партии и Совета министров СССР о формировании вдоль этих важнейших транспортных артерий двух дивизий внутренних войск. Они должны были взять под охрану все значимые объекты – тоннели, мосты, скальные стены, разрушение которых могло привести к частой остановке движения поездов, а то и полностью его парализовать. Для решения этих проблем нужны были самолеты и вертолеты. Стали использовать воздушные суда Министерства обороны и КГБ, самых оперативных ведомств. А потом было принято решение создать свою авиацию внутренних войск МВД СССР.

Третьего марта 1978 года в Хабаровске была создана первая авиационная часть внутренних войск. А в феврале 1980 года было принято постановление Совмина СССР об охране сооружений на Байкало-Амурской магистрали. В Тынде создали вторую эскадрилью ведомственной авиации, после Олимпиады-80 безопасность которой обеспечивала и авиация внутренних войск МВД, в войсках правопорядка решили сформировать и третью авиационную воинскую часть. Ее подразделения базировались от Ленинграда до Свердловска.

 Дальше – больше?  Горячие  точки конца 80-х…

– Да. Горячие точки конца 80-х потребовали от войск особой мобильности. Появилась необходимость быстрого наращивания сил в различных регионах страны. Для переброски войск и техники стали использовать самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-26.

Борьба с незаконными вооруженными формированиями на Северном Кавказе внесла коррективы в стратегию и значение авиационных частей. Во внутренних войсках появились ударные вертолеты Ми-24. Изменилась тактика применения авиационных подразделений. В этом регионе усилилась авиационная группировка.

Количество авиационных частей во внутренних войсках стало возрастать. Расширилась география их базирования.

Первым начальником  авиации Внутренних войск МВД России стал Заслуженный военный летчик СССР генерал-майор авиации Владимир Михайлович Пономарев. В канун 30-летия со дня основания авиации Внутренних войск МВД России самолету Ил-76 одной из войсковых частей присвоено наименование «Владимир Пономарев». Так отмечены особые личные заслуги первого начальника авиации Внутренних войск МВД России. Самолет «Владимир Пономарев» базируется в гарнизоне Ермолино.

 Александр Иванович, в 2016 году  было создано новое федеральное  ведомство Росгвардия. В его состав вошли авиачасти внутренних войск и полиция. Какие задачи решает авиация Росгвардии?

– Задач много. Перевозка личного состава, вооружений, военной техники, поддержка действий наземных подразделений, эвакуация раненых, больных, оказание содействия органам внутренних дел по охране общественного порядка и общественной безопасности. Наши авиационные части способны выполнить и не свойственные им задачи. Например, тушение пожаров.

 В состав Росгвардии вошли  авиационные части специального  назначения. Что они из себя представляют?

– Эти подразделения  входили в состав Главного  управления  МВД России. На момент  их передачи в Росгвардию было  порядка 45 отрядов. Теперь они вошли  в состав авиации Росгвардии. Подчинены территориальным органам. Они выполняют задачи как в интересах Росгвардии, так и в интересах органов внутренних дел на территориях. Обеспечивают безопасность мирных граждан. Охраняют общественный порядок.

 Кто готовит кадры для авиации Росгвардии? У вас есть свои летные училища?

– Летчиков и штурманов готовят в учебных заведениях Министерства обороны. Летчиков самолетов готовят в Краснодарском высшем военном авиационном училище. Летчиков вертолетов – в Сызранском высшем авиационном военном училище. Штурманов – в Челябинском высшем военном авиационном Краснознаменном училище штурманов. Специалистов инженерно-авиационной службы готовят в военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» в Воронеже.

Ежегодно к нам приходит около 200 выпускников, молодых лейтенантов, которые вливаются в наши войска и выполняют поставленные перед ними задачи.

 Уровень подготовки летчиков  и инженеров вас устраивает? Не приходится доучивать и переучивать непосредственно в войсках?

– За последние  годы уровень подготовки выпускников  училищ и поступающих в них  ребят вырос. Наши специалисты  специально приезжают в  училища и проводят индивидуальный  отбор тех, кого мы и видим в своих рядах. Конечно, обучаясь в вузах Минобороны, они не могут освоить абсолютно всю технику, которая стоит на вооружении. Есть особая техника, которая изучается основательно.

Когда молодые специалисты приходят в нашу воинскую часть и мы видим, что он не готов эксплуатировать данную технику на земле и в воздухе, мы отправляем их в центр специального переучивания личного состава Минобороны, где они проходят полную подготовку. Сдают зачеты, экзамены и возвращаются в воинские части.

– Авиация Росгвардии сотрудничает с МЧС?

– Обязательно! Когда возникают чрезвычайные ситуации, когда вводится особый режим в том или ином районе, тесно сотрудничаем с МЧС. Постоянно с ними на связи. Они у нас берут данные о готовности экипажей.

– В авиапарке Росгвардии есть беспилотные летательные аппараты?

– Легкие  беспилотные летательные аппараты  не относятся к Минобороны. И в структуре внутренних войск их не было. Беспилотники есть в подразделениях специального назначения.

10-15 беспилотников  ежедневно поднимаются в воздух. В отрядах спецназначения есть комплексы высотного наблюдения на базе дирижаблей. Они оборудованы камерами наблюдения высокого разрешения. Используются при проведении праздничных мероприятий, шествий. Это комплексы, позволяющие иметь картинку в режиме онлайн. Картинка передается на пульт управления, где принимается оперативное решение.

 Александр Иванович, авиапарк Росгвардии не пора обновлять?

 Разработаны программы, в которых предусмотрены дальнейшее развитие и обновление парка. За последние годы мы получили вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-226. Рассчитываем совершенствовать и самолетный парк. Если говорить о самолетах и вертолетах, которые немного устарели, то мы занимаемся постоянной их модернизацией. На сегодня мы используем более 60-ти типов летательных аппаратов. Самолеты Ил-76, транспортные самолеты Ту-154, Ан-72, Ан-12, Ан-26… Суперджет… Як-40, Як-42. Вертолеты Ми-8 всех модификаций, тяжелые вертолеты Ми-26, «вертушки» иностранного производства Робинсон, Еврокоптер… Словом, идет плановое довооружение и оснащение авиапарка Росгвардии.

– В июне в одиннадцати городах  России стартует чемпионат мира  по футболу. Авиация Росгвардии  будет следить за безопасностью  россиян и гостей нашей страны?

– Это одна из главных задач, поставленных перед нами в текущем году. В городах, принимающих чемпионат мира, создаются группировки войск Росгвардии и органов внутренних дел, которые будут обеспечивать безопасность этого спортивного форума. Работа предстоит большая. Мы к ней готовы.

 В Краснодарское летное училище поступили 16 девушек. Авиация Росгвардии не планирует разбавить мужской коллектив?

– Почему  бы и нет! Рассмотрим и эту перспективу…

Беседу вел Сергей Рыков

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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