Миропорядок 2018

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Добрый день, соратники! На сайте Проза.ру опубликовал вторую главу “Кто есть мистер Путин?” своей книги “Падение занавеса” http://www.proza.ru/avtor/nagornyyvasili
Автор Василий Нагорный-Фролов.
В течение марта постараюсь опубликовать все главы. Всем приятного чтения.
АННОТАЦИЯ:
В наше непростое время ко многим людям приходит понимание, что наша страна, да и всё человечество зашло в тупик в своём развитие. Нескончаемые войны и экономические кризисы, нищета и гиперпотребление, неизлечимые болезни и безнравственность, а так же экологическое загрязнение планеты только подтверждают данный факт. Это случилось потому, что человечество живет по библейскому сценарию, прописанному библейскими «пастухами». И то, что с каждым днём прозревающих людей становиться всё больше, лишь подтверждает наличие этого сценария, последняя глава которого так и называется «Апокалипсис», что переводится дословно с древнегреческого на русский язык как «снятие покров» или «падение занавеса». Буквально это означает падение пелены с глаз миллионов людей, своеобразная чистка от навязанных стереотипов и ложных убеждений. Данная книга поможет прочитавшему её человеку, быстро понять суть вещей, так как она является концентратом большинства тайн и загадок человечества. В мире столько интересных тем, изучая которых, любой любознательный человек может запутаться. У нас в стране развелась целая армия узкоспециализированных патриотов-правдорубов, которые просвещают народ по одной тематике, но замалчивают настолько важные и элементарные вещи, что Вы, уважаемые читатели, будете удивляться, почему раньше не слышали о них. Эта книга опирается на опыт людей, здравый смысл и конечно на исследованиях таких же искателях, как Ваш автор. Дается фундамент знаний, который поможет провести расследование самостоятельно и узнать, насколько глубока «кроличья нора». Эти знания обязательно пригодятся любому человеку и изменят его жизнь. Сам Христос, призывал всех к постижению истины: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Евангелие от Матвея 6:33). Данный поиск не будет безрезультатным. В Евангелии от Иоанна 8:32 Иисус говорит своим ученикам: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1: Иосиф Сталин и ветер истории.
Глава 2: Кто есть мистер Путин?
Глава 3: Оружие геноцида.
Глава 4: Родовые поместья и поселения.
Глава 5: Видовая пища человека.
Глава 6: Русский язык – основа мироздания.
Глава 7: Православная вера.
Глава 8: Русь изначальная.
Глава 9: История болезни человечества.
Глава 10: Будущее за Россией.
Глава 11: Патриоты и провокаторы.
Предисловие:
Человечество на данной планете живет циклично, условно говоря, в тёмную и светлую эпоху. Светлая эра характеризуется тем, что единое человечество живет в ладу с природой, космосом и Богом. Люди живут в естественной (божественной среде), то есть на природе. Человек не болеет, живет долго и счастливо, используя сверхвозможности, которые даны ему с рождения. Светлая эпоха так же называется «золотой век человечества», а в индийском эпосе «Са́тья-ю́га». Тёмная эра (кали-юга или галактическая ночь) характеризуется разделением человечества на расы и нации, строительством социальных пирамид. Большинство людей живут в искусственной (небожественной среде) и их окружают «пластмассовые» вещи. Так же в темные времена человечество умертвляет пищу, болеет различными болезнями, ведет войны, превращает планету в огромный рудник и изготавливает вспомогательные протезы (очки, механизмы, машины и т.д.). В обществе доминирует невежество и юриспруденция. Поведением людей начинают управлять злоба, зависть и честолюбие.
Не трудно догадаться, что мы сейчас живем в тёмную эпоху. Так же об этом говорил Иисус Христос: «Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». (Евангелие от Луки, гл. 22:53) Мы сейчас живем в то время, когда тьма (неестественное) достигла критических размеров. И чтобы не случилось гибели человечества, должен в скором времени наступить рассвет, то есть переход в естественное по всем аспектам жизнедеятельности человека. Данная трансформация начнется с возрождения нашей страны. О неизбежном наступлении светлой эпохи в России и в мире говорил певец Игорь Тальков:
«Когда-нибудь, когда устанет зло
Насиловать тебя едва живую,
И на твоё иссохшее чело,
Господь слезу уронит дождевую.
Ты выпрямишь, свой перебитый стан
Как прежде ощутишь себя мессией
И расцветёшь на зависть всем врагам
Несчастная, Великая Россия!»
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Обязательно прочту ваш труд…но пока из вашего предисловия не ясно,почему у вас родноверские постулаты чередуются с христианскими…возможно,ответ найду в книге…