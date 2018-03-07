Когда «партнеры» понимают только язык силы

В день, когда В.В. Путин зачитал свое Президентское Послание Федеральному Собранию, его эхо прозвучало в Вашингтоне значительно быстрее, чем мы могли себе представить.



1 марта 2018 года, российский представитель в ООН Василий Небензя, говорил с американцами значительно более в жесткой тональности. Хотя, если учитывать все претензии к политике США, которые накопились у нашего народа за последнее десятилетие, заговорил представитель России, пожалуй, еще мягко.

Дипломатия есть дипломатия, у нее свои законы и правила. Итак выступление представителя России в ООН Небензи Василия Алексеевича.

Источник: my.mail.ru

— Я выслушал выступления заместителя Секретаря ООН и американской представительницы. И для начала, пользуясь случаем хочу задать один вопрос. У вас, зам. Секретаря откуда эти странные сведения о потерях среди мирного населения?

По данным сирийских властей, например, только за 22 января в Дамаске погибло 12 человек (от рук «оппозиции»), а по вашим данным 11 человек погибло за весь месяц! Кто ваши информаторы? «Белые каски» что ли? Теперь вы (смотрит на представителя США). Американская делегация сегодня, как и всегда посвятила свое выступление России. Да ещё и сказала, что они мол знают, о чем Россия будет говорить… Нет коллеги… Вы не знаете о чем мы сегодня будем говорить, и это меня очень радует…

А речь пойдет вот о чем. В феврале, Совет Безопасности единогласно принял резолюцию призванную оздоровить гуманитарную ситуацию в Сирии и особенно в тех её районах где сохраняется опасность военных столкновений.

Но многие из здесь присутствующих, очень любят выборочно цитировать её решения. Опуская те пункты, которые им не подходят.

Так вот вам друзья, цитаты: «Все стороны сирийского конфликта обязаны прекратить боевые действия и немедленно начать работу по гарантированному прекращению огня». Вот только ПРЕЖДЕ этого, ВСЕ СТОРОНЫ обязаны СОГЛАСОВАТЬ время, зоны и объемы гуманитарных пауз. Договориться о ведении этих процедур.

Проясню ещё раз, если кто не понял. Любой паузе, должна предшествовать предварительная договоренность сторон. Требования США в одночасье остановить боевые действия свидетельствуют либо о непонимании, либо о спекулировании ими на человеческих трагедиях. Делаю вывод — американская делегация просто переврала эту резолюцию в своем выступлении.

Какая совместная работа может быть, после того что мы от них услышали?

Россия в одностороннем порядке объявила об установлении в Восточной Гуте ежедневных часовых гуманитарный пауз, делает все возможное для их успешного функционирования, оборудовала пункты временного размещения и медицинские посты, организовала дежурство бригад скорой помощи, предоставила автотранспорт и призывает международный комитет Красного креста и другие признанные гуманитарные организации включится в процесс.

Однако в первый же день боевики воспользовались объявлением паузы для перехода в наступление, а во второй – начали минометные обстрелы предназначенного для гуманитарных операций коридора. Ни один человек не смог покинуть опасную зону, а американская делегация сидит здесь и говорит о том, что там нет террористов, а мирные люди якобы страдают от действий правительственных сил!

Боевики многое знали, и их явно проинформировали о том, о чем они знать не должны. А раз так, то мы ожидаем четких гарантий на этот счет со стороны внешних покровителей боевиков, то есть тех, кто сейчас находятся и сидят в этом зале.

Хотите начала перемирия? Выполните то, что обещали – проведите окончательное размежевание террористических организаций. Отделите свою оппозицию, от террористов. Если они такие разные, то это не должно быть сложно. (говорит с усмешкой)

Террористы же, остаются законной мишенью для военных операций и церемониться с ними мы не будем.

Другое дело, если вы просто хотите раскалить информационный фон своими разговорами. Я вообще с трудом представляю, какая истерика сейчас бы творилась в западных СМИ, если бы эту резолюцию не согласовали и не приняли…

Но вот, что удивительно, даже теперь, когда резолюция принята, наши западные партнеры делают вид что все что в ней написано — касается исключительно Дамаска и России.

Послушайте вы, чемпионы человеколюбия, с чего вы вдруг вообразили, что обладает исключительным правом читать нам лекции по гуманизму и свободе слова?

Для начала, именно в американских СМИ зарождаются все мировые фейки, вопрос только в том, где были все ваши пресс-службы, когда американская авиация стирала с лица земли Ракку? Где были все ваши стенания, после того как в этом городе не стало террористов, прошли месяцы, а он до сих пор не пригоден для жизни? Более того, к нам сейчас поступают новых сообщение о жертвах среди мирного населения в результате авиаударов коалиции в провинции Дэйр-Эз-Зор. Это что, люди второго сорта для вас? Или гибель невинных людей от демократических бомб, это нечто несущественное и внимания не заслуживает? А может по-вашему, такая их смерть вообще почетна?

В общем так, мы призываем и настаиваем на том, чтобы ООН оперативно направила в Ракку оценочную комиссию, а коалиция де-факто контролирующая этот район обеспечила для этого все условия. Также мы ожидаем, что коллекционное командование, вместо того чтобы создавать квази-администрации, в освобожденных от ИГИЛ районах, составит планы передачи их под ответственность центральных властей. Ведь вы лично заявляли в этом зале о нерушимости суверенитета и территориальной целостности Сирии, правда? (смотрит на делегацию США) К тому же, это много раз подтверждено и самим Совбезом ООН.

Ну и в третьих, мы ждем немедленного открытия гуманитарного доступа на оккупированную Америкой территорию вокруг военной базы Ат-Танф.

Российская сторона делает больше чем вся американская коалиция вместе взятая, однако при этом, США имеют наглость что-то требовать от нас в одностороннем порядке. Представитель Эстонии что-то там требовал, я не знаю, не слушал. Британский министр иностранных дел вообще возомнил что он прокурор, угрожая нашей стране. Это он кажется поручил созвать наше сегодняшнее заседание?

(Поднимает голову, смотрит на американцев и британцев и говорит)

Ни одна из ваших стран пальцем о палец для мира в Сирии не ударила. Вы вообще, хоть на кого-то из тех кого называете «умеренной оппозицией» повлиять способны? Да конечно нет. Ручьи слез на вас накатывают только тогда, когда очередной оплот боевиков перемешанных с террористами, оказывается под угрозой! Вот тогда у вас начинается небывалая активность! Ваша истинная цель – свержение признанного ООН режима Сирии. Для вас любые намеки на его успехи в борьбе с террором, причем на его собственной земле — это страшные занозы. А для того чтобы остановить приближение мира, вы готовы пойти на все. Так вот слушайте меня внимательно — мы знаем о готовящейся химической провокации, с целью выставить виновным Дамаск. Нам также известно какие совещания проводятся с этой целью, где они проходят, и кто в них участвует. Все здесь прекрасно понимают, что химические атаки Асаду даром не нужны. Вы просто упорно ищите повод для силового вмешательства и оправдание для военных ударов по Сирии. Об этом снова заговорили американские официальные лица.

Для нас это очевидно и ясно, на что направлена ваша интеллектуальная активность.

В этой связи предупреждаем – оставьте свои грязные игры, для вас это может стать большой ошибкой.

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