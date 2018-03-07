Ко дню рождения Андрея Миронова!

Андрей Миронов родился 7 марта в семье эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера. Позже родители исправили дату на 8 марта и в честь этого события написали репризу: «Андрей — подарок женщинам в Женский день 8 марта». Он рос в актёрской среде и ни у кого не было сомнений в пути, который выберет мальчик. Первые роли Андрей Миронов сыграл ещё в школьных постановках, а в Театр Сатиры его забрали практически со студенческой скамьи — главный режиссёр театра Валентин Плучек заметил его в театральном училище и после выпуска с радостью принял к себе.

В 60-е годы попасть в Московский театр сатиры стало очень сложно — вся театральная Москва шла посмотреть на новую звезду. Андрей Миронов успевал не только играть роли в знаменитых постановках — «Клоп», «Над пропастью во ржи», «Доходное место» и других, но и участвовать в антрепризных спектаклях, и сниматься в кино. Ещё на последнем курсе он появился в эпизоде фильма «А если это любовь?», а через год снялся в драме «Мой младший брат», которая принесла популярность не только Андрею Миронову, но и дебютантам Олегу Далю и Александру Збруеву.

Актёрский дебют Андрея Миронова мог случиться ещё в 1952 году в сказке «Садко». Режиссёр Александр Птушко набирал детей в массовку и среди них был 11-летний Миронов. Мальчика назначили на роль нищего и выдали в качестве костюма какие-то лохмотья, но будущий актёр был очень брезгливым и надел их поверх тенниски. Птушко, увидев модную одежду сквозь дыры костюма, пришёл в ярость и отстранил Миронова от съёмок. Брезгливость и страсть к чистоте актёр сохранил на всю жизнь — он не переносил грязи, даже если она была необходима по роли.

Почти сразу после фильма «Мой младший брат» Андрея Миронова пригласил в свой фильм начинающий режиссёр Генрих Оганесян. Комедия «Три плюс два» стала первым успешным фильмом актёра, который с интересом смотрят и пересматривают даже спустя десятилетия. Премьера же была столь громкой, что фильм второй прокатной категории — небольшие ставки и не самые популярные кинотеатры — сразу повысили до первой, а актёрам выплатили дополнительный гонорар.

На съёмочной площадке комедии «Три плюс два» у Андрея Миронова случился роман с Натальей Фатеевой. Для него это было первым серьёзным чувством, а у актрисы к тому моменту за плечами был развод и ребёнок от предыдущего брака — она была старше на 7 лет. Когда работа была закончена, Миронов захотел представить возлюбленную родителям. Фатеева на знакомство поехала с сыном, чтобы не было никаких вопросов. После этой встречи роман сошёл на нет — властная мать актёра потенциальную невестку не одобрила.

Мама всегда занимала главное место в жизни актёра. С детства Мария Владимировна считала, что её сын особенный, исключительный и мало кто его достоин, поэтому круг общения Андрея надо держать под контролем. Это отмечали и одноклассники, и девушки, и тем более жёны. Актёр был женат дважды — на Екатерине Градовой, которая подарила ему дочь Марию, и Ларисе Голубкиной, с которой они воспитывали её дочь от первого брака. Были и увлечения вне браков… Самый громкий роман у Андрея Миронова был с Татьяной Егоровой, но он мог бы остаться незамеченным, если бы не книга, которую выпустила актриса.

Популярность у женщин лишила Андрея Миронова роли в знаменитом новогоднем фильме «Ирония судьбы или «С лёгким паром!». Эльдар Рязанов хотел снять актёра в роли Ипполита, но Миронов попросил попробоваться на Женю Лукашина. На пробах он играл монолог с рассказом, что никогда не пользовался успехом у женщин, а одноклассница, в которую он был влюблён, вышла замуж за его друга… Эта фраза звучала от всеобщего любимца так неестественно, что Рязанов с извинениями ему отказал и ещё раз без проб предложил роль Ипполита. Но тут отказался уже Миронов.

Фильм «Бриллиантовая рука» открыл ещё одну грань таланта актёра — оказалось, что он прекрасно поёт и танцует. И это притом, что он никогда не учился музыке и вокалу, сам считал, что слуха у него нет, петь не умеет, но очень хочет и любит… Отсутствие музыкального образования и богатого голоса Андрей Миронов компенсировал артистизмом, пластичностью, приятным тембром и готовностью много раз репетировать и записывать исполнение. Впоследствии Миронову с удовольствием давали петь многие режиссёры, более того специально под него дописывали музыкальные номера, как, например, в «12 стульях».

Андрей Миронов тесно дружил с актёрами Александром Ширвиндтом и Михаилом Державиным — партнёрами по театральной сцене и съёмочной площадке фильма «Трое в лодке, не считая собаки». Компания отличалась отменным чувством юмора и хулиганскими выходками. Актёру частенько доставалось от друзей — мало того, что они пользовались его смешливостью, и периодически «кололи» во время спектаклей, так ещё жениться спокойно не давали. На свадьбе с Екатериной Градовой Ширвиндт с Державиным подбросили в чемоданы молодожёнов кирпичи и портрет Ленина и с этим багажом ничего не подозревающие супруги отправились в свадебное путешествие…

После свадьбы с Ларисой Голубкиной актёр уединился с молодой женой на арендованной даче. И вдруг среди ночи вокруг дома начали ходить воющие «привидения» — Ширвиндт, Державин и режиссёр Марк Захаров. Когда на них никто не среагировал — Александр Ширвиндт влез в окно и укусил Голубкину за ногу. Миронов был очень рад видеть друзей, а вот молодая жена надолго обиделась.

Андрей Миронов в долгу у шутников не оставался. Однажды в день рождения ему позвонил Василий Ливанови сообщил, что на «Мосфильме» его ждут на съёмки — вся группа решила работать в выходной и уже собралась на студии. Миронов поехал на студию, но там, конечно, никого не было… Актёр несколько дней вынашивал план мести. И вот однажды он как бы ненароком столкнулся с Ливановым, и при этом что-то с наслаждением жевал. Поинтересовавшемуся актёру сказал, что ему из Швейцарии привезли великолепный шоколад, поделился кусочком и быстро убежал. Ливанов решил откусить десерт и чуть не сломал зуб, так как «шоколадка» оказалась обычным сургучом.

Андрей Миронов был больше известен как комедийный актёр — таким его привыкли видеть зрители, такие роли ему предлагали режиссёры. Но были у него и драматические герои — Илья в «Повторной свадьбе», Павел Фарятьев из «Фантазий Фарятьева» и стоящий особняком журналист Ханин из драмы «Мой друг Иван Лапшин». Режиссёру Алексею Герману нужен был серьезный актёр, который сыграл бы надлом и переворот в сознании, и выбор на эту роль водевильно-мелодраматичного Андрея Миронова многих удивил. Но в результате многие стали считать Ханина вершиной творчества актёра, а эпизод с попыткой самоубийства героя вошёл в программу театральных вузов.

Актёра нет уже более тридцати лет, но он по-прежнему любим и знаменит. В его честь названы улицы в Воронеже, Кирове и Ижевске, а так же его имя присвоено астероиду, открытому в 1982 году. В Новороссийске стоит памятник Геше Козодоеву — герою Андрея Миронова из фильма «Бриллиантовая рука». В Сочи на набережной компанию Геше составил Лёлик в исполнении Анатолия Папанова. Есть свой Андрей Миронов и в Астрахани — бронзовый мистер Фёст из комедии «Человек с бульвара Капуцинов». В Москве на доме, где жил актёр, в 1990 году была установлена мемориальная доска.

В одном из своих интервью Андрей Миронов говорил: «Актёру не на пользу гладкая, спокойная биография… В актёре важны две вещи — мастерство и личность. И чтобы личность сложилась, не обязательно ехать в Сибирь или год-другой поработать грузчиком в родном городе, но через что-то должен пройти… Я не прошёл. Поэтому недостачу страданий бытовых возмещаю страданиями моральными…». Когда его спросили — какими, он ответил: «Классическим недовольством самим собой…»

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Дом Кино