Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

Иран, после выступления Путина, решил добить США и отказался от доллара

02:54. 7 марта 2018 Просмотров - 393 Один комментарий Опубликовал:

scale_600

 

Вслед за Россией Иран тоже решил побольнее ударить США.

После того, как министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что американцы грубо нарушают договора о нераспространении ядерного оружия, Иран решил отказаться от торговых операций с долларом.

 

scale_600

 

Страна давно мечтала избавиться от такой удавки, которую постоянно держали на ней власти США.

Власти Ирана хотят использовать свою валюту и российский рубль для того, чтобы проводить платежи.

Зачем платить в долларах, да еще оплачивать комиссионные за переводы?

Гораздо выгоднее торговать напрямую, без унизительных дополнительных платежей, да постоянных окриков со стороны Конгресса США.

Чтобы подорвать влияние американской экономики можно использовать не только оружие, но и деньги.

На переговорах с Россией, Иран договорился о том, чтобы совместными усилиями ударить с двух сторон по Америке и ответить на санкции, которые были введены против РФ и Ирана.

Теперь американским властям добавилась новая головная боль, посмотрим найдут ли они волшебную таблетку от нее, или может поймут наконец, что их влиянию в мире приходит конец!

 

Иран решил добить США отказом от доллара

 

---

источник

Метки: иран, отказ от доллара, Россия, экономика, энергореурсы
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, последние новости 25 сентября 2015
... Россия совместно с Ираном планирует построить в... Источник: rusvesna.su Путин: Решить сирийский кризис можно лишь...августе резолюцией 2235. Добились сбалансированного подхода, ...вторую половину понедельника, после выступления Путина на Генассамблее, и ...
Бэкграунд, выпуск-320 за 5 октября 2013
...своими покровителями, Израиль, Иран – открывалась дверь в... Медведев. Вскоре после выступления Путина на Валдае в...министерстве обороны позволит решить проблему несанкционированного распространения... всероссийский референдум добиться роспуска верховного совета...
О Планах Путина и Ко
...обогнав Саудовскую Аравию (добыли в 2010 г....море принадлежит России и Ирану — и только (обратите...даже канализации (из выступления Путина В. по ... для Путина В. Он прекрасно решал все...варианты своего трудоустройства после завершения своих президентских...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...оценкам ситуации в Иране, сделанными аналитиками...«Росвооружения», но Путин решил реорганизовать систему ВТС,...террористических группировок. После ареста и ...в объединенную структуру, добился ее заметного роста...антивоенных митингов и выступлений. Не так...
О 13-ти «цепях» России, и мой прогноз на ближайшие годы
...... После этого понятно - почему во время своих выступлений Путин эту..., что позволило бы решить огромное количество очень дорогостоящих... сильнейшему врагу. А Иран уже давно является нашим...добились к концу 2014 года уже более 3 % роста экономики. Но Путин...
Что увидели американцы и что было вырезано из интервью В.В.Путина каналу CBS
... В.Путин: Поскольку наше интервью выйдет перед моим выступлением, то... не решают вопроса по существу, по сути. После этих ударов... когда он воевал с Ираном: помогали ему оружием, ...степени благодаря этому Америка добилась таких потрясающих успехов в...

Один комментарий»

  • 1766 1360
    Валерий 7 марта 2018 в 7:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Власти Ирана хотят использовать свою валюту и российский рубль”! – лиха беда – начало. С Божьей помощью весь Ближний Восток милости просим на рубль РФ переходить

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>