Иран, после выступления Путина, решил добить США и отказался от доллара

Вслед за Россией Иран тоже решил побольнее ударить США.

После того, как министерство иностранных дел РФ сообщило о том, что американцы грубо нарушают договора о нераспространении ядерного оружия, Иран решил отказаться от торговых операций с долларом.

Страна давно мечтала избавиться от такой удавки, которую постоянно держали на ней власти США.

Власти Ирана хотят использовать свою валюту и российский рубль для того, чтобы проводить платежи.

Зачем платить в долларах, да еще оплачивать комиссионные за переводы?

Гораздо выгоднее торговать напрямую, без унизительных дополнительных платежей, да постоянных окриков со стороны Конгресса США.

Чтобы подорвать влияние американской экономики можно использовать не только оружие, но и деньги.

На переговорах с Россией, Иран договорился о том, чтобы совместными усилиями ударить с двух сторон по Америке и ответить на санкции, которые были введены против РФ и Ирана.

Теперь американским властям добавилась новая головная боль, посмотрим найдут ли они волшебную таблетку от нее, или может поймут наконец, что их влиянию в мире приходит конец!

Иран решил добить США отказом от доллара

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