Гонконг рискует стать эпицентром следующего глобального кризиса, поскольку бум на рынке недвижимости этой страны вырвался из-под контроля

Валютный режим Гонконга подвергается все большему стрессу, так как Федеральный Резерв США ускоряет темпы ужесточения монетарной политики, угрожая создать непредсказуемую цепочку событий в самой перегруженной финансовой системе в мире.

Привязка гонконгского доллара к доллару американскому — обычно недвижимая, как скала — внезапно привлекла к себе внимание мировых рынков после того, как на прошлой неделе валюта анклава упала до самого низкого уровня с 2005 года, когда был установлен ее текущий торговый диапазон. Аналитики говорят, что гонконгским монетарным властям вскоре придется защищать обменный курс в условиях нарастающих трудностей.

Политический сдвиг в сторону повышения ставки кредитования HIBOR — и изъятие излишней ликвидности – это риски, которые вызовут кристаллизацию множества скрытых проблем, угрожающих крайне переоцененному рынку недвижимости страны и выставляющих на показ скрытый леверидж в кэрри трейде в гонконгском долларе.

Роб Суббараман, главный стратег по Азии в Nomura, сказал, что офшорный хаб передает 54 отдельных сигналов раннего предупреждения, которые являются составными частями разработанной банком модели будущих финансовых кризисов. “Это больше, чем во время пика азиатского кризиса (1997-1998)”, — сказал он.

Nomura заявил, что отношение частного кредита к ВВП в Гонконге оказалось на 45% выше значений долгосрочного тренда. Таким образом, этот отрыв оказался самым большим во всем мире. Это классический признак существования пузыря. Цены на недвижимость в реальном выражении на 18% выше значений долгосрочного тренда, а реальный эффективный обменный курс (REER) выше почти на 17%.

“Гонконг выглядит все более уязвимым к финансовому стрессу. Потенциальным триггером может быть ускоренный цикл повышений ставок Федрезервом”, — сказал г-н Суббараман. Это именно то, на что сейчас нужно обращать внимание. Банк Международных Расчетов говорит о том, что “кредитный гэп” в Гонконге – перескок тренда — возвысился до рекордных максимумов в прошлом году и теперь находится в своей собственной лиге даже по пенистым стандартам Китая и всей Восточной Азии.

Почти все страны, которые, согласно этой метрики подверженные риску, располагаются в Азии. Большая часть региона уязвима для любого внешнего стресса, такого как глобальная торговая война.

Банк Международных Расчетов полагается на кредитный гэп как на лучший опережающий индикатор, предсказывающий банковские кризисы, которые состоятся через два или три года. Любое устойчивое значение кредитного гэпа выше 10 пунктов является сигналом опасности. Значение этого индикатора для Гонконга в четыре раза выше этого уровня.

Коэффициент обслуживания частного долга в анклаве также является самым высоким в мире. Он подскочил за последнее десятилетие до 28%, что является крайне высоким уровнем, учитывая, что стоимость заимствований была прибита к полу.

Вопрос заключается в том, что произойдет, когда растущие ставки в США поднимут стоимость кредита во всем мире, и когда сворачивание QE высосет ликвидность из глобальных финансовых рынков. Монетарные власти Гонконга опасаются “значительного оттока капитала из банковского сектора Гонконга”, если указанные движения будут резкими.

Nomura предупредил клиентов, чтобы те готовились “к всплывающим на поверхность мертвым деревьям”, поскольку укусы от цикла ужесточения монетарной политики начинают ощущаться всерьез.

Банковская система Гонконга в 8,3 раза превышает ВВП этой страны, и в этом она похожа на банковскую систему Ирландии накануне кризиса 2008 года. Монетарные власти Гонконга выстроили надежные защитные буферы. Минимальное значение коэффициента покрытия ликвидности составляет 146%, что легко соответствует стресс-тестам, определенных правилами Базельского комитета.

Тем не менее, банки резко увеличили кредитование юридических лиц материкового Китая, которые используют оффшорный хаб для обхода ограничений, установленных дома, или для финансирования непрозрачных операций “кэрри трейда” в активы, номинированные в юанях. В январе Монетарные власти Гонконга повысили “контрциклический буфер капитала” с 1,25% до 1,875%, между тем сообщил, что далее могут повысить значение этого показателя до 2,5%. “Риски, связанные с условиями рынка кредитования и рынка недвижимости, не уменьшились”, — сказано в заявлении регулятора.

Бум на гонконгском рынке недвижимости официально вышел из-под контроля. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам сказала, что восемь раундов ипотечного контроля не смогли остановить спекуляции и даже могли быть контрпродуктивными. “Правительство действительно не имеет возможности обуздать цены на недвижимость”, — сказала она.

Консультанты Demographia подсчитали, что цены недвижимости в 19,4 раза превышают медианные доходы населения, при этом в прошлом году этот показатель находился на отметке 18,1. Таким образом, Гонконг превратился в “наименее доступный” город в мире. (Сидней — 12,9, Лондон — 8,5). С 2003 года в реальном выражении цены выросли в четыре раза.

В декабре неизвестный покупатель заплатил $200 млн. за две квартиры в комплексе “Пик”, спроектированном Александрой Чампалимо и расположенном на улице Mount Nicholson. Девелопмент превратился в фаворита среди супербогатых Шанхая. В настоящее время на китайских инвесторов приходится 40% всех покупок земельных участков в анклаве, несмотря на то, что пошлина для нерезидентов составляет 15% от покупной цены.

Чанг Лю из Capital Economics сказал, что обслуживание 90% ипотечных кредитов завязано на плавающие межбанковские ставки, что делает рынок очень уязвимым в случае, если процентные ставки начнут серьезно подрастать. “Мы ожидаем, что цены на жилую недвижимость упадут более чем на треть в ближайшие несколько лет”, — сказал он.

Питер Черчиус из Stansberry Churchouse сказал, что уровень левериджа управляем, и вероятность повторения краха цен на недвижимость на 60%, который состоялся в конце 1990-х годов, равна нулю. Среднее значение коэффициента заемные средства/стоимость недвижимости для новых ипотечных кредитов составляет всего 51% (хотя для всех существующих кредитов значение этого коэффициента равно 76%). Коммерческие девелоперы движутся на низкой передаче, поскольку их коэффициенты чистого долга к капиталу составляют от 15% до 20%. “Я не вижу системного риска для банковской системы или каких-либо признаков пузыря на рынке жилой недвижимости в Гонконге”, — написал он.

Тем не менее давление растет. Привязка к американскому доллару заставляет Гонконг импортировать монетарную политику США. Снижение курса национальной валюты, случившееся в последние недели, не оставляет Монетарным властям Гонконга выбора. В скором времени им может потребоваться продать “векселя биржевого фонда” для уменьшения объема ликвидности на рынке и привести ставки Hibor к уровням долларовых ставок.

Гонконг до сих пор казался невосприимчивым к росту ставок в США, но теперь темпы ускоряются, а экономика материкового Китая охлаждается после восемнадцатимесячного бума. Международный Валютный Фонд сказал, что “увеличенный бюджетный дефицит Китая” в прошлом году вырос до 12% от ВВП. Этот темп дефицитного расходования явно неустойчив.

Пекин должен обуздать свои эксцессы. Агентство Standard&Poor’s лишило Гонконг рейтинга AAA в сентябре прошлого года, сославшись на “побочные риски”, исходящие из растущих долговых уровней в Китае. Это снижение рейтинга последовало за аналогичными действиями от Moody’s и Fitch.

Саймон Уорд из Janus Henderson говорит, что его метрика денежного предложения в Китае — реальный истинный M1 — находится в процессе резкого снижения, уже упав ниже нулевого значения, что свидетельствует о замедлении экономики в этом году. Он сказал, что эта метрика “возвещает об опасности”.

Доходности по 5-летним корпоративным облигациям с рейтингом AA в Китае подскочили на 230 базисных пунктов почти до 6% за последние пятнадцать месяцев, и одновременно выросли трехмесячные ставки Shibor.

В отчете China Activity Proxy, опубликованном Capital Economics, сказано, что подлинный темп роста экономики в стране составляет около 5%. Новая модель UBS, которая фокусируется на ранних предупреждающих “точках перелома”, намекает на резкое замедление экономики после сильного роста, состоявшегося в прошлом году.

Гонконг находится в неудобном положении, имея глубокие связи с китайской экономикой, будучи связанным с монетарной политикой Америки посредством привязки национальной валюты к доллару США. Ситуация может стать болезненной, если юань начнет соскальзывать вниз.

Территория Гонконга содержит глубокие резервуары богатства. Иностранные резервы составляют $441 млрд., а чистые иностранные активы в четыре раза превосходят ВВП анклава. Монетарные власти Гонконга ранее пережили множество потрясений.

Тем не менее, не будет большим сюрпризом, если Гонконг окажется эпицентром следующего большого спазма в глобальных финансах, когда бы он не случился.

Опубликовано 05.03.2018 г.

Источник: Hong Kong risks becoming epicentre of the next global crisis as property boom spirals out of control

http://finview.ru/2018/03/06/gonkong-riskuet-stat-ehpicentrom-sleduyushh…